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Merakla beklenen 'Joker' filminin ilk fragmanı yayınlandı!

Joaquin Phoenix'li Joker filmi için ilk fragman nihayet yayınlandı. Joker karakterinin orijin hikayesine odaklanacak olan film 4 Ekim 2019'da vizyona girecek.
1 ay
4,7b
1
40
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çizgi roman dünyasının en sevilen karakterlerinden birisi olan Joker, solo filmiyle bu yıl sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Joker'in orijin hikayesine odaklanacak olan filmin merakla beklenen ilk fragmanı da nihayet bugün yayınlandı. İşte Joaquein Phoenix'li 'Joker' filminden ilk görüntüler:


Fragmandan gördüğümüz kadarıyla Joker filmi tam da beklendiği gibi inanılmaz karanlık bir atmosfere sahip olacak. Hatta biraz rahatsız edici bir yapısı olduğu bile söylenebilir. Filmde canlı renkler, şakalar veya aksiyon dolu sahneler görmek mümkün değil. Bunun yerine yalnızca tek bir karaktere ve onun ilginç değişimine odaklanıldığını görüyoruz.

Ünlü aktör Joaquin Phoenix'in Joker karakterini tam olarak nasıl canlandıracağı da epey merak ediliyordu. Son yıllarda muazzam performanslara imza atan Phoenix, Joker filminde de yine beklentileri karşılayacakmış gibi görünüyor. Henüz konuşmak için biraz erken ancak sosyal medyadaki ilk tepkilere baktığımızda Joker hayranlarının genel anlamda Phoenix için oldukça olumlu ifadeler kullandığını görüyoruz.

Toplumun umursamadığı başarısız bir komedyenin inanılmaz değişimini izleyeceğimiz Joker filmi 4 Ekim 2019'da vizyona girecek. Filmin yönetmenlik koltuğunda The Hangover serisinden tanıdığımız Todd Phillips oturuyor. Son olarak Joker filmi DC sinematik evreninden tamamıyla bağımsız olacak. 

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DenzeL_28 1 ay en beğenilen
Joker rolü için gözler hep Heath Ledger arıyor :(

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +25
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alaz1903 1 ay
Kısacık fragmanda bile oyunculuk MUHTEŞEM görünüyor. Hikaye de çok sağlam, umarım kurgu aşamasında çuvallamazlar da emekler boşa gitmez.
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kraix 1 ay
Nedense Pek sevemedim. Ölen oyuncu keşke hiç joker karakterini canlandirmamiş olsaydı. Ondan sonra bütün jokerler pek ilgimi çekmiyor. O tadı vermiyor.
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ne diyorum 1 ay
Joaquin Phoenix Oskarı garantileyecek bence bu rolle..
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G1903K 1 ay yeni yorumcu
Jack Nicholson gibi olamaz hiç biri.
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Dodge 1 ay
Joaquin Phoenix hic de fena durmuyor.Fragmani izledikten sonra heyecanlandim ve beklentim artti.
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MDV 1 ay
fragmani simdi izledim guzel olmus begendim karanlik atmosferini
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Gaiseric 1 ay
Muhteşem! Bu film için heyecanlıydım ama bu fragman beni çok daha heyecanlandırdı. İlk defa bir fragmanı bu kadar çok izledim sanırım. Filmin havası tam istediğim şekilde duruyor heyecanla bekliyorum.
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evohan 1 ay
yav kardeşim bu nebiçim joker, pisko drama mı çekiyonuz napıyonuz, mis gibi çizgi romanlardan gidin işte insan izleyecek bunu
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***Respect*** 1 ay
Bıktırdınız artık şu Ledger muhabbetinden.
Tamam adam çok iyi oynamıştı ama her konunun altına aynı şeyi yazmayın. Yeni filmle ilgili bir yorumunuz varsa adam gibi onu yazın.
Eleman fragmanı izliyor, ancak ne fragman ile ilgili ne de film ile ilgili yorum yapmayı beceremediği için Ledger yazıp gidiyor :)
Fragman tek kelimeyle muhteşem olmuş.
Film, aslında çok iyi bir insan olan Joker’in nasıl toplum tarafından ezilip dışlanarak, yavaş yavaş psikopatlaştığını oldukça dramatik bir şekilde yansıtacak gibi görünüyor. Joaquin Phoenix metot oyunculuğun dibine vurmuş, muhtemelen tüm film bu şekilde döktürmüştür.
Eğer film, fragman ile aynı kalitede olursa açık ara şimdiye kadarki en iyi çizgi roman uyarlamalarından birini izleriz.
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BaHele 1 ay
bence Joaquin Phoenix'i joker karakteriyle izledikten sonra diğerleri çok traş gelecek. doğru seçim sabırsızlıkla bekliyorum filmi
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haklısın toprAAm 1 ay
Ledger ve Nolan öyle bir seviyeye çıkardı ki jokeri ne yaparsa yapsınlar olmuyor gibi umarım yanılırım
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ONURTO 1 ay
Kısa fragmanda bile ne kadar kaliteli bir iş çıktığı anlaşılıyor. Zaten favori oyuncularımdandır, yine döktürmüş.
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