Merakla beklenen 'Joker' filminin ilk fragmanı yayınlandı!

Çizgi roman dünyasının en sevilen karakterlerinden birisi olan Joker, solo filmiyle bu yıl sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Joker'in orijin hikayesine odaklanacak olan filmin merakla beklenen ilk fragmanı da nihayet bugün yayınlandı. İşte Joaquein Phoenix'li 'Joker' filminden ilk görüntüler:Fragmandan gördüğümüz kadarıyla Joker filmi tam da beklendiği gibi inanılmaz karanlık bir atmosfere sahip olacak. Hatta biraz rahatsız edici bir yapısı olduğu bile söylenebilir. Filmde canlı renkler, şakalar veya aksiyon dolu sahneler görmek mümkün değil. Bunun yerine yalnızca tek bir karaktere ve onun ilginç değişimine odaklanıldığını görüyoruz.Ünlü aktör Joaquin Phoenix'in Joker karakterini tam olarak nasıl canlandıracağı da epey merak ediliyordu. Son yıllarda muazzam performanslara imza atan Phoenix, Joker filminde de yine beklentileri karşılayacakmış gibi görünüyor. Henüz konuşmak için biraz erken ancak sosyal medyadaki ilk tepkilere baktığımızda Joker hayranlarının genel anlamda Phoenix için oldukça olumlu ifadeler kullandığını görüyoruz.Toplumun umursamadığı başarısız bir komedyenin inanılmaz değişimini izleyeceğimiz Joker filmi 4 Ekim 2019'da vizyona girecek. Filmin yönetmenlik koltuğunda The Hangover serisinden tanıdığımız Todd Phillips oturuyor. Son olarak Joker filmi DC sinematik evreninden tamamıyla bağımsız olacak.