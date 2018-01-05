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Merakla beklenen OnePlus 5T ülkemizde satışa sunuldu

Gerçek bir fiyat/performans telefonu olan OnePlus 5T ülkemizde satışa sunuldu. Oldukça makul bir fiyat etiketine sahip olan cihaz, sahip olduğu güçlü teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
15b
1
132
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Yaklaşık bir ay önce tanıtılan OnePlus 5T; e-ticaret sitesi hepsiburada.com'da satışa çıktı. OnePlus 5'in ağabeyi olarak niteleyebileceğimiz telefonun teknik özelliklerine kısaca göz atalım.
OnePlus 5T'yi kardeşi OnePlus 5'ten ayıran en önemli özelliği, çerçevesiz ekran ile geliyor olması. Gücünü SnapDragon 835'ten alan telefon, 6GB sistem belleğiyle birlikte bizleri karşılıyor. Çift arka kameraya sahip cihazın birincil arka kamerası, 16 MP çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığında OIS destekli bir lense sahip. Buna 20 MP çözünürlüğünde ve f/.17 diyafram açıklığına sahip ikinci bir lens eşlik ediyor. Telefon bu sayede fotoğraflara Bokeh efekti uygulayabiliyor. 64GB depolama kapasitesi, 3300mAh büyüklüğündeki batarya ile birlikte gelen model hepsiburada.com'da 2.775 TL'ye satışa sunulmuş durumda.
OnePlus 5T'yi satın almak için bu linke tıklayabilirsiniz. 

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derbeder.53 1 yıl en beğenilen
Oldukça makul bir fiyatmış gerçekten. Ben hiçbir zaman bu fiyatlarda telefon almıcam.
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BumberShoot 1 yıl
Hepsiburada da 3200 TL ye Samsung Türkiye garantili s8 bulunabiliyor bence olması gerekenden yüksek fiyatla gelmiş
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Guest-41635B9FE 1 yıl
Cihazın fiyatları 499$ yani 1870 lira.
Peki 2775'e satan kim?
OnePlus firması mı?
1000 liraya yakın kar koymak nedir?
Artık bazı şeyleri sorgulamanın zamanı gelmedi mi?
Cihazın fiyatları 499$ yani 1870 lira.Peki 2775'e satan kim?OnePlus firması mı?1000 liraya yakın kar koymak nedir?Artık bazı şeyleri sorgulama...
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4 Yanıt Yanıtla +70
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dt1907 1 yıl
kişisel bilgileri bu cihazda alıyormu öyle bir haber cıkmıştı 5 modelinde bunda varmı.
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catastrop 1 yıl
Aliexpress'ten aşağıdaki kılıfı sipariş vermiştim, bugün geldi ama slider tuşu için açıklık çok küçük ve kullanılması imkansız. 5 modeli için slider aralığı resimde gözüktüğü gibi, 5t'de de aynısı gibidir diye düşünmüştüm ama değiştirmişler tasarımı.
aliexpress.com/...
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sahafiec 1 yıl
gerçekten de çok fazla seçenek varmış, haklısınız.
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DrB77 1 yıl
HB kendisiydi hocam.
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RavenoLL 1 yıl DrB77
Orijinalden alıntı: DrB77
HB kendisiydi hocam.

Yuh artık
Bu HB iyice bozdu
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sahafiec 1 yıl DrB77
DrB77
HB kendisiydi hocam.

iade edin hiç çekinmeden, yerine gerçekten sıfırını göndersinler.
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DrB77 1 yıl
Arkadaşlar merhaba. HB den beyaz renk 5T aldım. Bugün teslim edildi ancak kutusu açılmış. Arka jelatini ve imei bandrolü de sökülmüş ve kutuda yok. Ön ekran koruması da kılcal çizik dolu. HByi aradım. Kargocunun yanında açıp tutanak tutsaydınız falan dedi. Çok canım sıkıldı. Bir daha HBden ürün almamayı düşünüyorum. Hevesle alıp actigim cihazın böyle gelmesi çok can sıkıcı. Bilin istedim. Ne önerirsiniz. Daha piyasaya çıkalı 1 ay olan bir cihaz nasıl oluyor da bu şekilde sıfır gibi satılıyor. 7 gün içinde iade şansım varmış yinede. Çok uğraşmak da istemiyorum bu iade işleriyle. :(((
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HSeldon 1 yıl DrB77
Satıcı HB'nin kendisi mi yoksa HB üzerinden satış yapan 3. bir satıcı mı?
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HSeldon 1 yıl
Kötülediğim yok Bana ne ,niye kötüleyeyim?
Bu tip beklenen ürünler ilk çıktıklarından getirenler saçma fiyatlar koyuyor talepten faydalanıp. Sadece onun için uyarıyorum.
OnePlus 5T gayet güzel telefon. Benzersiz bir telefon değil ama benzerleri ve daha iyileri var. Fiyatı mantıklı olduğu zaman alınır.
2 Yanıt Yanıtla +1
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sahafiec 1 yıl HSeldon
HSeldon
Kötülediğim yok Bana ne ,niye kötüleyeyim?
Bu tip beklenen ürünler ilk çıktıklarından getirenler saçma fiyatlar koyuyor talepten faydalanıp. Sadece onun için uyarıyorum.
OnePlus 5T gayet güzel telefon. Benzersiz bir telefon değil ama benzerleri ve daha iyileri var. Fiyatı mantıklı olduğu zaman alınır.

buyurun o benzerlerini sayın bakalım hocam, bu fiyata bu kadar donanım sunan hangileri?
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e6750 1 yıl HSeldon
HSeldon
Kötülediğim yok Bana ne ,niye kötüleyeyim?
Bu tip beklenen ürünler ilk çıktıklarından getirenler saçma fiyatlar koyuyor talepten faydalanıp. Sadece onun için uyarıyorum.
OnePlus 5T gayet güzel telefon. Benzersiz bir telefon değil ama benzerleri ve daha iyileri var. Fiyatı mantıklı olduğu zaman alınır.

Dostum çok araştırdım ve maalesef bu fiyata bu özelliklerde bir telefon bulamadım. Youtubeda bu telefonu 2-3 kat pahalı telefonlarla kıyaslıyorlar. İnsan gerçekten hayret ediyor.
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sahafiec 1 yıl
telefonun fiyatı 5T 128GB model için 2560TL'ye düşmüş (HB'de), siz hala 3000TL'lik giriş fiyatını baz alarak telefonu kötülüyorsunuz.
ya gelişmeleri takip etmiyorsunuz ya da niyetiniz bam başka.
hadi buyurun 2560TL'ye bundan daha iyi bir telefon alın o sizin bahsettiğiniz markalardan?!
yani daha ucuza veya aynı fiyata çok daha iyisi varmış gibi bir hava yaratıyorsunuz boşuna.
buyurun paylaşın bizde öğrenelim madem???
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catastrop 1 yıl
Telefonu aldığımdan beri düzgün bir ekran koruyucu arayışındaydım.
n11 ve gg'den 2 tane ekran koruyucu aldım ama ne yazık ki ekranın bezellerından bile küçüktüler ve kötü görünüyordu.
Bu yüzden uygun fiyata kaliteli tam ekran koruyucuları araştırmaya başladım ve youtube videolarına ve amazondaki yorumlara bakarak amazondan Orzly Pro-Fit Tempered Glass Screen Protector aldım, pakette 2 tane olduğu fiyatı uygun ve 1 haftada ürün elime ulaştı.
Bugün telefona taktım, ekrana oturması çok iyi (bu arada oneplus ekrana koruyucu takarken kutudan çıkan kılıf takılı takın diyor Link), ekranda koruyucu olduğu belli bile olmuyor ve dokunma hissi çok iyi.
Telefonun yanında gelen kılıfla da uyumlu ancak ekranın köşelerinde yapışmayan noktalar oldu ve boşluk kaldı.
Sonradan birinin amazonda yaptığı yorumdan gördüğüm kadarıyla bu ürünün iki serisi var, birisi eski paketleme ve diğeri de yeni paketlemeye sahip. Yorumu yapan kişi önce eski paketlemeye sahip seriden almış ve sorunsuz bir şekilde takmış. Sonraki siparişinde ise sorun yaşamış ve ikinci aldığı ürünün paketinin biraz daha farklı olduğunu fark etmiş. Yapışkan kenarlara doğru daha az bu paketlemeye sahip seride ve yapışmayan yerler kalıyor. Resimleri burada ve bendeki de neredeyse aynı şekilde gözüküyor.
Tahminen bu ikinci parti üretim ürün ve ya yapışkan miktarı daha az ya da daha zayıf bir yapışkan kullanmışlar.
Bu yüzden yorumları ne kadar iyi olsa da sorun düzeltilene kadar orzly almayın, kalite ilk partiye göre düşmüş.
Aldığınız kılıflar ve ekran koruyucular hakkında yorum yaparsanız çok makbule geçer.
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HSeldon 1 yıl
S8+ den daha iyi bir telefon değil bu. Özelliği highend e yakın olmasına rağmen fiyatın o sınıfın çok altında olması . Türkiye ye yüksek fiyatlardan girdi.Bu fiyatlara anlamı yok doğrusu. Garantisinin de resmi olmadığı düşünülürse daha sağlam markalar bulunuyor bu fiyatlara zaten.
Bir de üzerine OnePlus 'ın son zamanlarda kullanıcı bilgileri negatif davranışları oldu, o da değerini düşürüyor telefonun. 128gb olan 2000₺-2200₺ , 64gb olan da 1800₺ gibi eder benim gözümde.
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catastrop 1 yıl HSeldon
Dediğiniz fiyatlara satılması zor bence, niye derseniz 64 gb modelinin satış fiyatı 499 dolar, 128 gb olan modelin satış fiyatı ise 599 dolar.
Dolar bugün artmış ama 3,75'den saysak bile doları, 64 gb'ın amerika fiyatı 1870 TL, 128 gb'ın fiyatı 2245 TL. Yurt dışı fiyatları düşmeden Türkiye'den dediğiniz fiyatlara bulmak zor.
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Hydros 1 yıl
S8+ satıp oneplus 5t alalı daha 1 hafta olmadı, kamera gerçekten Samsung daha iyiydi ama kişisel tercih meselesi, ben fotoğraf video çekmiyorum neredeyse hiç. Telefonu kullanmak açıkçası S8+ ta işkenceye dönüşmüştü benim için. Arayüzde malesef kasma sorunu devam ediyor,çok sık olmasa da bir süre sonra benim canımı sıktı. Nova launcher prime ile kullanmama rağmen telefonu geride tutan bir şeyler olduğunu hissediyorsunuz arayüzde. Sadece bunun için sattım ve oneplus 5t aldım. İkisinin de ilk zamanlarını karşılaştırdığım zaman akıcılık farkı kesinlikle hissediliyor. S8+ kablosuz şarj özelliği,ip68 sertifikası bayıldığım 2 özellik olmasına rağmen telefonu sattığımda gerçekten hafifledim. Bunu tartışma başlatmak için yazmıyorum sadece benim görüşüm bu, lütfen fanlar savunmaya geçmesin.
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