Merakla beklenen OnePlus 5T ülkemizde satışa sunuldu

Yaklaşık bir ay önce tanıtılan OnePlus 5T; e-ticaret sitesi hepsiburada.com'da satışa çıktı. OnePlus 5'in ağabeyi olarak niteleyebileceğimiz telefonun teknik özelliklerine kısaca göz atalım.

OnePlus 5T'yi kardeşi OnePlus 5'ten ayıran en önemli özelliği, çerçevesiz ekran ile geliyor olması. Gücünü SnapDragon 835'ten alan telefon, 6GB sistem belleğiyle birlikte bizleri karşılıyor. Çift arka kameraya sahip cihazın birincil arka kamerası, 16 MP çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığında OIS destekli bir lense sahip. Buna 20 MP çözünürlüğünde ve f/.17 diyafram açıklığına sahip ikinci bir lens eşlik ediyor. Telefon bu sayede fotoğraflara Bokeh efekti uygulayabiliyor. 64GB depolama kapasitesi, 3300mAh büyüklüğündeki batarya ile birlikte gelen model hepsiburada.com'da 2.775 TL'ye satışa sunulmuş durumda.

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