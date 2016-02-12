Merakla beklenen Quantum Break, Xbox One ile aynı anda PC'ye de çıkacak

İlk olarak Xbox One'a özel olarak piyasaya çıkacağı beklenen Max Payne ve Alan Wake'in geliştiricisi Remedy'nin yeni aksiyon oyunu Quantum Break'in PC sürümü duyuruldu. Oyunun 5 Nisan tarihinde Xbox One ile aynı anda PC için raflardaki yerini alacağı belirtiliyor.



Microsof bu oyunla birlikte Xbox One ile Windows 10 arasında "crossbuy" özelliğini aktif ediyor. Yani Quantum Break'in Xbox One sürümünü aldığınızda PC sürümünü de ücretsiz edinebileceksiniz. Ayrıca oyunun kayıt dosyaları da iki platform arasında paylaşılabilecek.



Aşağıda oyunun sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz. Windows 10 ve DX12'nin zorunlu tutulduğunu belirtelim. Ayrıca Ultra ayarlarda 980ti ve AMD Radeon R9 Fury X istenmesi de dikkat çekici.



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İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4690, 3.9 GHz veya AMD eş değeri

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 390 (4 GB)

RAM: 16 GB

HDD: 55 GB boş alan

DX: DirectX 12

http://www.vg247.com/2016/02/12/microsoft-wants-to-make-crossbuy-a-platform-feature/

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İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)CPU: Intel Core i5-4460, 2.70GHz or AMD FX-6300Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x (2 GB)RAM: 8 GBHDD: 55 GB boş alanDX: DirectX 12İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)İşlemci: Intel Core i7 4790, 4GHz veya AMD eş değeriEkran Kartı: NVIDIA GeForce 980 Ti veya AMD Radeon R9 Fury X (6 GB)RAM: 16 GBHDD: 55 GB boş alanDX: DirectX 12