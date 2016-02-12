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Merakla beklenen Quantum Break, Xbox One ile aynı anda PC'ye de çıkacak

Max Payne ve Alan Wake'in geliştiricisinin yeni oyunu Quantum Break'in Xbox One ile aynı anda PC için de piyasaya çıkacağı açıklandı. Oyunun sistem gereksinimleri de oldukça yüksek.
3 yıl
3,5b
1
17
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Merakla beklenen Quantum Break, Xbox One ile aynı anda PC'ye de çıkacak
İlk olarak Xbox One'a özel olarak piyasaya çıkacağı beklenen Max Payne ve Alan Wake'in geliştiricisi Remedy'nin yeni aksiyon oyunu Quantum Break'in PC sürümü duyuruldu. Oyunun 5 Nisan tarihinde Xbox One ile aynı anda PC için raflardaki yerini alacağı belirtiliyor.
Microsof bu oyunla birlikte Xbox One ile Windows 10 arasında "crossbuy" özelliğini aktif ediyor. Yani Quantum Break'in Xbox One sürümünü aldığınızda PC sürümünü de ücretsiz edinebileceksiniz. Ayrıca oyunun kayıt dosyaları da iki platform arasında paylaşılabilecek.    
Aşağıda oyunun sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz. Windows 10 ve DX12'nin zorunlu tutulduğunu belirtelim. Ayrıca Ultra ayarlarda 980ti ve AMD Radeon R9 Fury X istenmesi de dikkat çekici. 
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
CPU: Intel Core i5-4460, 2.70GHz or AMD FX-6300
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x (2 GB)
RAM: 8 GB
HDD: 55 GB boş alan
DX: DirectX 12

Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-4690, 3.9 GHz veya AMD eş değeri
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 390 (4 GB)
RAM: 16 GB
HDD: 55 GB boş alan
DX: DirectX 12
Ultra
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i7 4790, 4GHz veya AMD eş değeri
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 980 Ti veya AMD Radeon R9 Fury X (6 GB)
RAM: 16 GB
HDD: 55 GB boş alan
DX: DirectX 12

http://www.vg247.com/2016/02/12/microsoft-wants-to-make-crossbuy-a-platform-feature/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Geçen gün önerilen için 980Ti yazmışlardı düzenleme yapmışlar her neyse. Önerilen Gtx 970, ultra Gtx 980Ti nedir abi 1440P veya 1080p@60fps oynanması için mi yazmışlar? Direk en üst model kartları yazmışlar. Üstelik Dx12nin gelmesiyle performans artışı yaşanacağını diyorlardı. % bilmem kaç fps artışı olacaktı, gerçekten bu şekilde mi olacak? Donanım satmak için yapıyorlar muhtemelen. Pcde bu şekilde ise konsol eziyet çeker heralde. Pcde bu özellikleri istediklerine göre acaba konsolda kalite nasıl olacak? Bu oyunlara gelmeyin oyun çıktıktan sonra nasıl olduğunu görürüz bir sorun çıkmazsa :) Bakalım nasıl efektler eklemişler oyuna ki sistemleri üst düzey istemişler.
(Bu yorum üzerinden konsol-pc çatışmasına dönmesin normal yorumlardan devam)
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SEO-Uzmanı 3 yıl
quantum paralel evrenler !

kutsal kitapta nefs ile şeytan farklı şekilde vurgular
söz konusu insanlar şeytanı nefsi anlamda manevi bir duygu sayıyor
ama arapça da cin cenin köküne yakın olduğu için örtülü anlamında gelir !
ve şeytan adem-oğullarına bunlar yer yüzünde fesat çıkartacak derken !
insanların kendi aralarında çıkartacaklarını mı ima etti ?
yoksa insanların teknolojik açıdan paralel evren duvarını zamanı gelince bozup ta,
gerçekten diğer boyutun düzenini mi bozacak anlamıyla bir yorum var !?

bakınız cern deneyi resmen madde ötesi bir metafizik deneyidir !
eskiden en kısa ve işlek yok olan ; bermuda şeytan üçgeninden
neden uçakların ve gemilerin rotası geçmiyor artık !?

Fantastic Four un orjinal konusunda uzay gemisi ile yaşanan bir kaza varken
ne olduda konu birden paralel evrene geçiş dolabına döndü dönüştü !?



bu arada sümer tabletlerine göre bazı kapıların Suriye bölgesinde olduğu biliniyor !
ve ne hikmetse ne kadar tarih eser bölgesi var ise buralarda büyük çalışmalar yapılıyor TV de bu durum daha farklı gösteriliyor !
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bkaakco 3 yıl
DirectX 12 için yapılan açıklamalarla çelişen bir sistem gereksinimi olmuş.
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Seefoo 3 yıl
ArchLord
DubSteqYuh xbox one da yarısı bile anca var bu ultradaki sistemin. Çıkarma kardeşim pc ye.
Ama bir şeyi unutuyorsun düşünmedenyazdığınız yorumlar ca sıkıcı oluyor bazen. Unuttuğun şey XBOX One sahipleri o grafiklerle oynayamayacak oyunu PC ye o grafiklerle gelecek hali yok.

Aynı grafiklerle çalışmaması yanında kötü optimizasyona sahip olma ihtimali mevcut.
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casperfriendly 3 yıl
Muhtemelen bu sistem gereksinimleri 2k yahut 4K içindir. Yoksa fullhd için çok extreem.
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lapatid 3 yıl
minimum sistem gereksinimi gtx760 nedir arkadaş directx12 başınıza çalınsın inşallah
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netfaruk 3 yıl
Aklıma TimeShift oyunu geldi. Sistem gereksinimleri abartı olmuş.
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N. Chomsky 3 yıl

Abartı olmuş, grafikleri ya çok iyi ya da reklam amaçlı bu özellikler verilmiş. Gpu üreticileri yeni nesil kartları piyasaya sürmeden önce son bir satış yapmak istemiş olabilirler.
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Spiderhip 3 yıl
Windows 10'u oyunlarla beraber dayatmaya çalışmanın ilk adımları ki yemezler, sözde dx12 %50 performans artışı sağlayacaktı. Böyle sistem isteyen oyunu ne xbox açabilir ne ps4 normal şartlarda. Demek ki var bir numara. (biliyorum xbox exclusive olduğunu)
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ounomaus 3 yıl
ssbrutality
İşlemci,Grafik Kartı ve işletim sistemi zorunluluğunu anlarım Lakin;Yaptığım testlerin hiçbirinde Ram farkını gözetemedim..Şimdi gerçekten bilen biri bunu açıklayabilirmi ? Oyunda 8 Gb Ram ile 16 Ram Arasındaki Fark nedir ? Neden 16 GB istiyorlar.Utanmasalar Ddr 4 bile yazacaklar.

reklam bu arkadaş sen bu sazanların dediğine bakma i3 yada apu dahi açıcaktır
şimdi bunlara bakacak olursak bende i5 3450 var açmaz denir ama çatır çatır oynatıcaktır ayrıca 16gb ram falan hikaye çünkü pcler 2 farklı ram ile sistem çalışır(oyun bilgisayarları) sistem vs için normal ram grafik için ekran kartının ramleri zaten var
yine biz daha iyi oyun oynayacaz teşekkürler microsoft tabi yapımcı firmayada 4k bile oynabilecez zavallı konsollar 1080p üst seviye grafikler ile gelen ve frame rate düşmeleri olmayan oyun nerdeyse yok gibi
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quantum break, pc ve
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