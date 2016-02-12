Merakla beklenen Quantum Break, Xbox One ile aynı anda PC'ye de çıkacak

Haber Editörü
İlk olarak Xbox One'a özel olarak piyasaya çıkacağı beklenen Max Payne ve Alan Wake'in geliştiricisi Remedy'nin yeni aksiyon oyunu Quantum Break'in PC sürümü duyuruldu. Oyunun 5 Nisan tarihinde Xbox One ile aynı anda PC için raflardaki yerini alacağı belirtiliyor.
Microsof bu oyunla birlikte Xbox One ile Windows 10 arasında "crossbuy" özelliğini aktif ediyor. Yani Quantum Break'in Xbox One sürümünü aldığınızda PC sürümünü de ücretsiz edinebileceksiniz. Ayrıca oyunun kayıt dosyaları da iki platform arasında paylaşılabilecek.
Aşağıda oyunun sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz. Windows 10 ve DX12'nin zorunlu tutulduğunu belirtelim. Ayrıca Ultra ayarlarda 980ti ve AMD Radeon R9 Fury X istenmesi de dikkat çekici.Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
CPU: Intel Core i5-4460, 2.70GHz or AMD FX-6300
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x (2 GB)
RAM: 8 GB
HDD: 55 GB boş alan
DX: DirectX 12
Ultra
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-4690, 3.9 GHz veya AMD eş değeri
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 390 (4 GB)
RAM: 16 GB
HDD: 55 GB boş alan
DX: DirectX 12
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-4690, 3.9 GHz veya AMD eş değeri
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 390 (4 GB)
RAM: 16 GB
HDD: 55 GB boş alan
DX: DirectX 12
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i7 4790, 4GHz veya AMD eş değeri
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 980 Ti veya AMD Radeon R9 Fury X (6 GB)
RAM: 16 GB
HDD: 55 GB boş alan
DX: DirectX 12
http://www.vg247.com/2016/02/12/microsoft-wants-to-make-crossbuy-a-platform-feature/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
(Bu yorum üzerinden konsol-pc çatışmasına dönmesin normal yorumlardan devam)
kutsal kitapta nefs ile şeytan farklı şekilde vurgular
söz konusu insanlar şeytanı nefsi anlamda manevi bir duygu sayıyor
ama arapça da cin cenin köküne yakın olduğu için örtülü anlamında gelir !
ve şeytan adem-oğullarına bunlar yer yüzünde fesat çıkartacak derken !
insanların kendi aralarında çıkartacaklarını mı ima etti ?
yoksa insanların teknolojik açıdan paralel evren duvarını zamanı gelince bozup ta,
gerçekten diğer boyutun düzenini mi bozacak anlamıyla bir yorum var !?
bakınız cern deneyi resmen madde ötesi bir metafizik deneyidir !
eskiden en kısa ve işlek yok olan ; bermuda şeytan üçgeninden
neden uçakların ve gemilerin rotası geçmiyor artık !?
Fantastic Four un orjinal konusunda uzay gemisi ile yaşanan bir kaza varken
ne olduda konu birden paralel evrene geçiş dolabına döndü dönüştü !?
bu arada sümer tabletlerine göre bazı kapıların Suriye bölgesinde olduğu biliniyor !
ve ne hikmetse ne kadar tarih eser bölgesi var ise buralarda büyük çalışmalar yapılıyor TV de bu durum daha farklı gösteriliyor !
Aynı grafiklerle çalışmaması yanında kötü optimizasyona sahip olma ihtimali mevcut.
Abartı olmuş, grafikleri ya çok iyi ya da reklam amaçlı bu özellikler verilmiş. Gpu üreticileri yeni nesil kartları piyasaya sürmeden önce son bir satış yapmak istemiş olabilirler.
reklam bu arkadaş sen bu sazanların dediğine bakma i3 yada apu dahi açıcaktır
şimdi bunlara bakacak olursak bende i5 3450 var açmaz denir ama çatır çatır oynatıcaktır ayrıca 16gb ram falan hikaye çünkü pcler 2 farklı ram ile sistem çalışır(oyun bilgisayarları) sistem vs için normal ram grafik için ekran kartının ramleri zaten var
yine biz daha iyi oyun oynayacaz teşekkürler microsoft tabi yapımcı firmayada 4k bile oynabilecez zavallı konsollar 1080p üst seviye grafikler ile gelen ve frame rate düşmeleri olmayan oyun nerdeyse yok gibi