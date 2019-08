Merakla beklenen 'The Irishman' filminin yayın tarihi belli oldu

Netflix'in uzun bir süredir üzerinde çalıştığıfilmi için artık geri sayım resmen başladı. Merakla beklenen filmin yayın tarihi de nihayet belli oldu. Buna göre The Irishman, öncelikle 1 Kasım 2019'da ABD'de seçili bazı sinemalarda vizyona girecek. Daha sonraNetflix üzerinden izlenebilecek.The Irishman'dediyebileceğimiz inanılmaz bir ekip var. Oskar ödüllü aktörlervefilmin başrollerinde yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise yine Hollywood'un efsanevi isimlerinden olanoturuyor.The Irishman'ın ilk fragmanı bu ayın başlarında yayınlanmıştı. Aşağıdan Türkçe altyazıyla izleyebilirsiniz.Netflix'in The Irishman'in konusuyla ilgili paylaştığı tanıtım yazısı şöyle:"Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'nin rol aldığı Martin Scorsese imzalı THE IRISHMAN'de, 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'daki organize suç dünyası, gazi, dolandırıcı ve 20. yüzyılın en azılı isimlerinin yanında çalışmış bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran'ın gözünden anlatılıyor. Onlarca yıllık bir süreci anlatan film, Amerikan tarihindeki çözülememiş en büyük gizemlerden biri olan efsanevi sendika başkanı Jimmy Hoffa'nın ortadan kaybolma hikâyesini ele alıyor. THE IRISHMAN, izleyicileri organize suç dünyasının gizli koridorlarında, bu dünyanın nasıl işlediğini, rekabetleri ve ana akım politikayla bağlantılarını gözler önüne seren muazzam bir yolculuğa çıkarıyor."