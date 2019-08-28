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Merakla beklenen 'The Irishman' filminin yayın tarihi belli oldu

Robert De Niro ve Al Pacino'nun başrollerinde yer aldığı The Irishman filmi çok yakında seyircilerle buluşacak. Netflix, filmin yayın tarihini resmen açıkladı.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix'in uzun bir süredir üzerinde çalıştığı The Irishman filmi için artık geri sayım resmen başladı. Merakla beklenen filmin yayın tarihi de nihayet belli oldu. Buna göre The Irishman, öncelikle 1 Kasım 2019'da ABD'de seçili bazı sinemalarda vizyona girecek. Daha sonra 27 Kasım'da ise tüm dünyada Netflix üzerinden izlenebilecek.

The Irishman'de yıldızlar topluluğu diyebileceğimiz inanılmaz bir ekip var. Oskar ödüllü aktörler Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci filmin başrollerinde yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise yine Hollywood'un efsanevi isimlerinden olan Martin Scorsese oturuyor.

The Irishman'ın ilk fragmanı bu ayın başlarında yayınlanmıştı. Aşağıdan Türkçe altyazıyla izleyebilirsiniz.


Netflix'in The Irishman'in konusuyla ilgili paylaştığı tanıtım yazısı şöyle:

"Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'nin rol aldığı Martin Scorsese imzalı THE IRISHMAN'de, 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'daki organize suç dünyası, gazi, dolandırıcı ve 20. yüzyılın en azılı isimlerinin yanında çalışmış bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran'ın gözünden anlatılıyor. Onlarca yıllık bir süreci anlatan film, Amerikan tarihindeki çözülememiş en büyük gizemlerden biri olan efsanevi sendika başkanı Jimmy Hoffa'nın ortadan kaybolma hikâyesini ele alıyor. THE IRISHMAN, izleyicileri organize suç dünyasının gizli koridorlarında, bu dünyanın nasıl işlediğini, rekabetleri ve ana akım politikayla bağlantılarını gözler önüne seren muazzam bir yolculuğa çıkarıyor." 


https://twitter.com/TheIrishmanFilm/status/1166349865825292290 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kreat 12 dk.
Yıldızlar topluluğu diye merakla beklediğimiz filmler bekleneni veremiyor maalesef.
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