Mercedes, 10 sene içerisinde sürücüsüz otomobil üretebileceğini düşünmüyor

Sürücüsüz otomobil teknolojilerine erkenden yatırım yapmaya başlayan Mercedes, yakın bir zamanda sürücüsüz otomobil teknolojisini mükemmelleştiremeyeceğini düşünüyor.

Mercedes-Benz Cars Research & Development Değerlendirme ve Test Başkanı olan Jochen Haab, konu ile ilgili olarak Australian Grand Prix’de şirketi adına açıklamalar yaptı. Mercedes’in sürücüsüz otomobil teknolojisinin şimdilik 2. ve 3. seviye arasında bulunduğunu söyleyen Haab, bu teknolojinin tam anlamıyla gelişmiş kabul edildiği 5. seviyeye en az 10 sene sonra varabileceklerini söyledi.

Haab, Mercedes’in sürücüsüz otomobil üretmek için acele etmediğini ve planlı olarak hareket ettiklerinin altını çizdi. Haab’ın bu açıklamaları Nisan ayında tanıtılması beklenen yeni Mercedes-Benz S-Class’ı akıllara getirdi. Paylaşılan bir rapora göre bu yeni araçta sektörün en gelişmiş sürücüsüz otomobil teknolojilerinden birisi yer alacak. Mercedes, aracın sensörlerini ve haritasını kullanarak viraja doğru hızda giriş yapılıp yapılmadığını kontrol eden sistemin de bu otomobilde kullanılacağını açıkladı.