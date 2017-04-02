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Mercedes, 10 sene içerisinde sürücüsüz otomobil üretebileceğini düşünmüyor

Mercedes’in sürücüsüz otomobil teknolojileri hakkında açıklamalar yapan Jochen Haab, şirketin sürücüsüz otomobil üretebilmesi için en az 10 seneye ihtiyacı olduğunu söyledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Sürücüsüz otomobil teknolojilerine erkenden yatırım yapmaya başlayan Mercedes, yakın bir zamanda sürücüsüz otomobil teknolojisini mükemmelleştiremeyeceğini düşünüyor.

Mercedes-Benz Cars Research & Development Değerlendirme ve Test Başkanı olan Jochen Haab, konu ile ilgili olarak Australian Grand Prix’de şirketi adına açıklamalar yaptı. Mercedes’in sürücüsüz otomobil teknolojisinin şimdilik 2. ve 3. seviye arasında bulunduğunu söyleyen Haab, bu teknolojinin  tam anlamıyla gelişmiş kabul edildiği 5. seviyeye en az 10 sene sonra varabileceklerini söyledi.

Haab, Mercedes’in sürücüsüz otomobil üretmek için acele etmediğini ve planlı olarak hareket ettiklerinin altını çizdi. Haab’ın bu açıklamaları Nisan ayında tanıtılması beklenen yeni Mercedes-Benz S-Class’ı akıllara getirdi. Paylaşılan bir rapora göre bu yeni araçta sektörün en gelişmiş sürücüsüz otomobil teknolojilerinden birisi yer alacak. Mercedes, aracın sensörlerini ve haritasını kullanarak viraja doğru hızda giriş yapılıp yapılmadığını kontrol eden sistemin de bu otomobilde kullanılacağını açıkladı.


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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
En Doğrusu çalışmalar hız kesmemeli ancak yarın piyasaya sürülmesi gerekli şeklinde bir strateji de yanlış, şimdiki modellerinde olduğu gibi yardımcı özelliklerin üzerine eklenerek teknolojinin iyice olgunlaşması lazım tam otonomun acelesi yok sonuçta can taşıyacak, prestij arabası, teslanın verdiği gaza köklü markaların kapılacağını düşünmüyorum.
En Doğrusu çalışmalar hız kesmemeli ancak yarın piyasaya sürülmesi gerekli şeklinde bir strateji de yanlış, şimdiki modellerinde olduğu gibi yardımcı özellikler...
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BigEng 2 yıl
Artık 10 yıl sonrasını hayal edemez duruma geldik resmen. Bilimin, teknolojinin bu denli hızlı gelişmesine bayılıyorum. Keşke en azından ortalama 200 yıllık bir ömre sahip olsak :D
Artık 10 yıl sonrasını hayal edemez duruma geldik resmen. Bilimin, teknolojinin bu denli hızlı gelişmesine bayılıyorum. Keşke en azından ortalama 200 yıllık bir...
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Moving On 11 ay
10 sene? o zamana kadar Tesla öyle bir uçar ki bunu yapmalarına bile gerek kalmaz :)
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ÇatlakMerlin 11 ay
Mercedes düşünmüyorum diyorsa kim düşünecek yahu... Bu da bir taktik olabilir yalnız. Bu firmalar sağ gösterip sol vurmaya alışkın firmalar. Her şey bir strateji ne de olsa bu işlerde...
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OverClocK1ng 2 yıl
İşte bu sebeple de Tesla'ya yetişemez...
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mavizaman 2 yıl
mercedese göre demek daha vakit var ama teslanın bu süre zarfında sahada bizzat edineceği tecrübeyle arayı açması da kesin görünüyor.
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kadirirdem 2 yıl
10 senede rakipleri özellikle tesla uçar gider...
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.:. 2 yıl
tesla tesla diyenler...
Mercedes'in teslaya ortak olduğu ikisinin de ortak parça ve özellik kullandığını
Teslanın yönetim kurulunda mercedesin başkan yardımcısı olduğunu biliyorlar mı ?
Mercedes F 015 Concept


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Forneous 2 yıl
Hayır
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hardtracker 2 yıl
hey yavrum hey,
Siz daha surucusuz arac girene kadar Tesla dunya standardi olacak.
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axaxa 2 yıl
Boşver biz sürerken keyif alıyoruz zaten :)
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