Mercedes, BMW i3'e rakip bir model hazırlıyor

Mercedes, geçtiğimiz yıl Paris Otomobil Fuarında elektrikli araçlar için yeni oluşturduğu "EQ" alt markasıyla aynı adı taşıyan bir konsepti tanıtmıştı. Alman devi sonbahardaki Frankfurt Otomobil Fuarında yeni bir elektrikli konsept daha duyurmaya hazırlanıyor.

Marka bu fuarda tanıtacağı konseptle birlikte BMW i3'e rakip olacak. Autocar’a göre otomobil, 2025 senesine kadar 10 modele sahip olacak EQ alt markasının bir parçası olacak. "MEA" olarak adlandırılan yeni geliştirilen bir modüler platformun üzerine geliştirilen modeller markanın Almanya Bremen ve Sindelfingen fabrikalarında üretilecek. Geçen sene tanıtılanda olduğu gibi bu seneki modelde de EQ modellerini Mercedes'in diğer serilerinden ayıran siyah bir ön ızgara bulunacak.

Otomobilin 2020 yılında piyasaya sürülmesi, tek elektrik motoru ile önden çekiş düzenine sahip olması planlanırken, iki elektrik motorlu ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip daha güçlü bir versiyonun da pazarda yerini alması bekleniyor.