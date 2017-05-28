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Mercedes, BMW i3'e rakip bir model hazırlıyor

Mercedes-Benz, BMW'nin başarılı elektrikli aracı i3'e rakip bir model hazırlıyor. Frankfurt Otomobil Fuarında duyurulması beklenen elektrikli araç, markanın EQ serisinde yer alacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mercedes, geçtiğimiz yıl Paris Otomobil Fuarında elektrikli araçlar için yeni oluşturduğu "EQ" alt markasıyla aynı adı taşıyan bir konsepti tanıtmıştı. Alman devi sonbahardaki Frankfurt Otomobil Fuarında yeni bir elektrikli konsept daha duyurmaya hazırlanıyor.
Marka bu fuarda tanıtacağı konseptle birlikte BMW i3'e rakip olacak. Autocar’a göre otomobil, 2025 senesine kadar 10 modele sahip olacak EQ alt markasının bir parçası olacak. "MEA" olarak adlandırılan yeni geliştirilen bir modüler platformun üzerine geliştirilen modeller markanın Almanya Bremen ve Sindelfingen fabrikalarında üretilecek. Geçen sene tanıtılanda olduğu gibi bu seneki modelde de EQ modellerini Mercedes'in diğer serilerinden ayıran siyah bir ön ızgara bulunacak.
Otomobilin 2020 yılında piyasaya sürülmesi, tek elektrik motoru ile önden çekiş düzenine sahip olması planlanırken, iki elektrik motorlu ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip daha güçlü bir versiyonun da pazarda yerini alması bekleniyor.

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khytr89 2 yıl en beğenilen
Elektirikli olacak diye neden futuristik çizgiler taşıyor anlamıyorum. W124 W140 elektirikli üretseler ne olacak sanki :/
4 Yanıt Yanıtla +15
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Kerim5100 2 yıl
Rekabet iyidir :D
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yimmasabi 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

BMW i5. Bu daha güzel
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dt1907 2 yıl
galiba yeni i3 tanıtcak bmw oda tahminen 3 serisinin yerine cıkacak daha farklı olcak nasıl olcağına dair biraz kalıbının fotoğrafı sızmış basına.
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Cezalandırıcı2006 2 yıl
çöp
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dt1907 2 yıl
bu arac tanıtıldı resimdeki. daha farklı bir arac cıkarcaklar.resimdeki suv elktrikli arac galiba 2018 ylında satışa başlancak.haberdeki arac başka olcak.
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lj94 2 yıl
elektrikli arabaların tiplerinin garip olmasının bir sebebi aerodinamik yapıyı düşünmeleri.
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avcibaba 2 yıl
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Guest-F8946C419 2 yıl
İ7 varken i3 ne?

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FreudeAmFahren 2 yıl
Kasa porscheleri.andiriyor..
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12 Angry Men 2 yıl
Görseldeki tasarım i3 den çok daha güzel ama keşke normal araba kasalarını elektrikli yapsalar.
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