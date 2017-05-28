Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Megane RS'in detayları netleşmeye başladı

Renault yeni hot hatch modeli 2018 Megane R.S prototipini Monako'daki Formula 1'e girişinin 40. yılı kutlamaları kapsamında piste çıkardı. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,1b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Formula 1'e girişinin 40. yılını kutlayan Renault, Monako'da gerçekleştirdiği bu kutlamalar kapsamında yeni nesil Megane RS prototipini de piste çıkardı. Sonbaharda Frankfurt'ta resmiyete kavuşacak aracın final sürümüne yakın bir prototipi Circuit de Monaco'da tur atarken, aracın direksiyonunda Renault Sport F1 Takımı pilotu Nico Hülkenberg yer aldı.
Araçla ilgili konuşan Renault Sport otomobilleri direktörü Patrice Ratti, yeni nesil Megane RS'in kompakt araçlar için çıtayı belirleyeceğini belirtmiş. İlk olarak 2004'te piyasaya sürülen Megane RS, 12 Eylül'de başlayacak fuarda sadece 5 kapılı hatchback olarak satılacak yeni nesline geçiş yapacak. Model ilk kez hem manuel, hem de çift kavramalı yarı otomatik şanzımanla sunulacak. Aracın teknik detayları henüz tam olarak bilinmese de geçtiğimiz aylarda tanıtılan Alpine A110'da yer alan 1.8 litrelik turbo benzinli motorun yeni Megane RS'de de yer alacağı konuşuluyor. A110'da 252 bg güç üreten bu ünitenin bazı düzenlemelerle yeni hot hatchde 300 beygir üzeri güç üretmesi bekleniyor.
Bazı AWD iddialarına karşın yeni Megane RS, önceki nesillerinde olduğu gibi önden çekişli olacak. Bunun yanı sıra isteğe bağlı olarak araçta arka tekerlerin de dönmesine olanak sağlayan Renault 4Control sistemi de yer alacak. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak yeni Megane RS'in Nürburgring önden çeker tur rekorunu Honda Civic Type-R'dan geri alması bekleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
spinattimyalnizliga 2 yıl en beğenilen
Kral geri dönüyor. :)
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EmreGLC 2 yıl neronidas
neronidas
Önden çeker spor araba mı olur

Spor arabanın bana amacını söylermisiniz? Sizde yoksa kavşaklarda yanlayan tiplerden misiniz?
Ayrıca rs dünyanın en iyi yol tutan önden çekişli aracıydı bilginize.
neronidasÖnden çeker spor araba mı olurSpor arabanın bana amacını söylermisiniz? Sizde yoksa kavşaklarda yanlayan tiplerden misi...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dukkha 2 yıl
Muhteşem bir şey keşke alınabilir olsa..
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ridleyscott 2 yıl
Aracı sürerken arkayı attırdım , drift yaptım , kontra çevirdim tipi olaylar tabii ki keyiflidir. Ona lafım yok , aslında ona da var , çoğu bmw mercedeste kilit yok , tek teker patinajı ile kaydığı kadar kayabiliyor, o da alınması gereken keyfin yarısı falan ki o bile milleti mest etmeye yetiyor.
Ha bence torsen kilitli önden çeker araba da muhteşem bir sürüş zevki veriyor o ayrı.
Konuyla ilgili şunu yazayım tam olsun. Bugün type-r ring derecesi porsche carrera turbo'Dan da,, uzak ara bmw m4 den de daha iyi. Renault'un derecesi de bu civarda olacaktır.
Yani bu konuştuğumuz arabalar makul bedellerle pistin tozunu attırmak isteyen kullanıcıları hedeflemekte. Gidip mekan önüne park ederseniz reno derler. Ama yarış pistine gittiğinde millet etrafında gezer bu arabanın. Nürburgring e bir kaç kez gittim , renault megane rs ler kral orada da. İnanılmaz tercih edilen bir model. Clio rs ler de keza.
Bugün hot hatch sınıfında geri planda kalan 308 gti dahi istanbulparkta kliması açık şekilde 2,29 dönüyor.
Benim bütçem müsait olur ise şanzıman yorumlarına bağlı olarak almak isterim. Şu an 270 hp audi tt quattro kullanıyorum ve bu renault'un hemen her deplasmanda evire çevire döveceğini de biliyorum. Markacılığın manası yok.
Ek not: Eşimde Kadjar var. Renault sadece yarış modellerinde değil, son platformunda mükemmel bir altyapı yapmış. Çok çok güzel bir hissiyatı ve mükemmel bir yol tutuşu var o aracın dahi. RS i düşünemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PresidentObama 2 yıl
Inanir misin aynisi cinde 50 dolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Var işte meraklısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
İlk iş şu meşhur pistte rekor kırar şimdi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
şimdi burda 110bg'lik araçları olup da ahkam kesenler dolu.öncelikle 184bg turbolu önden çeker spor araç (cooperS) kullanan bir olarak birkaç lafım olacak.
200bg üzeri önden çeker için israf.sadece 100kmh üzerinde rolling yapmaya ya da otobanda 260-270 basmaya yarar.çünkü:
- 0-100'de gücün yarısı patinajla havaya gidiyor.kalkışta 80e kadar kesintisiz patinaj çeker.misal 225bg'lik bmw 125i (tr'ye gelmiyor) arkadan çeker sayeside civic type-r'la aynı 0-100'e sahip.
- yokuş yukarı düzgün hızlanamaz çünkü ortalama düzlükte 65/35(ön/arka) üretilen ağırlık dengesi yokuş nedeniyle arakaya doğru bozulur ve ön tekerleklerin yere basması zayıflar dolayısıyla 70le giderken bile tam gaz hızlanamaz.
- önden çekerde virajda limitlere yaklaşınca düz gitme eğilimi olur ve tek çözümü ayağı yavaşça gazdan çekmektir.arkadan çekerde ise direksiyon ve gaz koordinasyonuyla daha keyifli ve hızlı bir viraj kontrolü mümkündür.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fottili 2 yıl aycibin
Öncelikle önden çekişli spor araç olur mu ? Sorusu absürt bir soru. Tabi ki olur. 400-500 hp'lik araçların arasında , en iyi sürüş listelerine giren 120 hp'lik önden çekişli araçları bilmeyenler bence fazla yorum yapmasın. Limitleri belli bir seviyede sınırlı olsa da bu bir gerçek .
Arkadaşım sende yorum yapmışsın ama tek taraflı objektiflikten yoksun bir yorum olmuş. Önden çekişte 200 beygir gücün üstünün israf olmadığını Megane ,Civic vs.. bir çok otomobil ıspatlamış durumda.Bu durumdan sen bi habersen bu senin sorunun.Bu araçlar kendilerinden çok daha güçlü otomobilleri pistlere gömüyorlar. Nürburgring tur zamanlarını içeren listeleri bir incele istersen. Önden çekişli araçların birde avantajları var bunlardan bahset istersen.Mesela viraj dönmek bu tarz hothachlerde çok keyiflidir.Kilitli diferansiyele sahip modeller viraj içlerinde gaza yüklendikçe kafayı içe sokup, tam gaz çokta güzel hızlanırlar. Bol açılı , sert ve kısa virajlarda önden çekişli araçlar daima avantajlıdır ve kendilerinden çok daha güçlü bir çok otomobilden daha hızlı dönerler bu virajları , o yüzden kendilerinden beklenmedik tur zamanları gelir bu araçlardan. Ayrıca yağışlı zeminde arkadan itişli araçlardan daha iyi çekiş sunarlar vs ...
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
avcibaba 2 yıl
Güzel www.avcibaba.com BALIK AVI MALZEMESİ ASKERİ MALZEMESİ KAMP OUTDOOR GİYİM VE DAHA BİNLERCE ÜRÜNLER AVCİBABA DA ÜRÜNLERİMİZ İÇİN LÜTFEN SİTEMİZE ZİYARET EDİNİZ TURKİYE NİN HER YERİNE KARGO www.avcibaba.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talharo123 2 yıl
Yeni astra opc/vxr'i ve bunu merak ediyorum pistte neler yapacaklar.
Bir onceki jenerasyonlarin ring de dahil karsilastirmasi fastestlaps.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pink Floyd 2 yıl
Merakla bekliyorum arka görüntüsünü özellikle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neronidas 2 yıl
Önden çeker spor araba mı olur
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EmreGLC 2 yıl neronidas
neronidas
Önden çeker spor araba mı olur

Spor arabanın bana amacını söylermisiniz? Sizde yoksa kavşaklarda yanlayan tiplerden misiniz?
Ayrıca rs dünyanın en iyi yol tutan önden çekişli aracıydı bilginize.
4 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sebastian vettel 2 yıl neronidas
neronidas
Önden çeker spor araba mı olur

hot hatch nedir sorusunun cevabını öğrendiğinizde tekrar yorum yapınız..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 2 yıl
sis farları süper duruyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +70 sepulturgay +61 Bay Robot +57 frostburn +37 Mutlak.Sıfır +31 Askaparta +27 Johan Elmander +26 Wi Fi +23 oly1786 +21 dodofran +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5080 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
renault, renault sport ve
9 etiket daha megane rs 2018 megane rs renault megane rs frankfurt otomobil fuarı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl ASUS ZenBook Flip S ön inceleme 2 yıl Piyasaya çıkmadan iptal edilen fiziksel klavyeli Nokia ortaya çıktı 2 yıl Asus ZenBook 3 Deluxe ön inceleme "MacBook'a rakip yeni bilgisayar" 2 yıl ABD tüm uluslararası uçuşlara laptop yasağı getirebilir 2 yıl Mavi ışık filtresi f.lux Windows Mağazası'na geldi 2 yıl Asus'tan dünyanın en ince 14 inç laptopu: ZenBook 3 Deluxe 2 yıl Hindistan kendi konumlama sistemini hayata geçiriyor 2 yıl Güçlü, zırhlı ve etkili: Ejder Yalçın "özel video" 2 yıl 36 milyon Android cihazında yeni tehlike 2 yıl Netflix’in ilk Türk orijinal dizisinin konusu belli oldu 2 yıl Crazy Taxi Classic, iOS ve Android için ücretsiz oldu 2 yıl Snapchat’ten Drone hamlesi 2 yıl Asus ZenBook Pro: Sınıfının en iyisi 2 yıl Asus’tan ilginç tasarıma sahip router 2 yıl Asus ZenBook Flip S: En ince melez dizüstü 2 yıl Felçli hastaların zihinle kontrol edebileceği robotik kol 2 yıl ARM Cortex A75, Cortex A55 ve Mali G72: Şov başlıyor 2 yıl Mercedes, BMW i3'e rakip bir model hazırlıyor 2 yıl LG K8 2017 incelemesi "Türk Telekom'a özel telefon" 2 yıl 10 dakika içinde uyuma garantisi veren akıllı gözlük 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni Megane RS'in detayları netleşmeye başladı Sonraki Nvidia GeForce MX150 mobil ekran kartı tanıtıldı 2 yıl ABD ordusu ve Boeing’den hipersonik uzay aracı 2 yıl Oppo R11’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı 2 yıl Dünyanın en büyük optik teleskobunun yapımına başlandı 2 yıl İşte karşınızda Samsung Galaxy J7 ve Galaxy J5 (2017) 2 yıl Razer Music, Grammy adayı Anderson .Paak ile büyüyor 2 yıl Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’den Evrensel Temel Gelir çağrısı 2 yıl Elektronik kağıt ekranlarda piksel yoğunluğu rekoru 2 yıl İngiltere'de güvenlik tartışmaları artıyor: Uçtan uca şifreleme kaldırılabilir 2 yıl Apple, yapay zeka için özel bir yonga geliştiriyor 2 yıl Netflix'in yeni dizilerinden ilk fragmanlar 2 yıl Tesla Model 3, 0'dan 96 km/h hıza 5,6 saniyede çıkacak 2 yıl Tesla toplu taşıma aracı hazırlığında olabilir 2 yıl BMW 45 binden fazla otomobilini geri çağırdı 2 yıl Nintendo Switch ile şirket hisseleri rekor seviyede 2 yıl LG V30’un ilk tasarımı ortaya çıktı 2 yıl Disney hacklendikleri yönündeki iddiaları yalanladı 2 yıl Xiaomi nihayet MIUI 8'e bölünmüş ekran özelliğini getiriyor 2 yıl DeepMind, AlphaGo’yu farklı alanlarda kullanmaya başlayacak 2 yıl Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus resmiyet kazandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek
DonanımHaber
iPad artık kendi işletim sistemine
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
|
DH Forum
Param Olmadığı İçin Hastaneden Kovuldum
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim