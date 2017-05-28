Yeni Megane RS'in detayları netleşmeye başladı

Formula 1'e girişinin 40. yılını kutlayan Renault, Monako'da gerçekleştirdiği bu kutlamalar kapsamında yeni nesil Megane RS prototipini de piste çıkardı. Sonbaharda Frankfurt'ta resmiyete kavuşacak aracın final sürümüne yakın bir prototipi Circuit de Monaco'da tur atarken, aracın direksiyonunda Renault Sport F1 Takımı pilotu Nico Hülkenberg yer aldı.

Araçla ilgili konuşan Renault Sport otomobilleri direktörü Patrice Ratti, yeni nesil Megane RS'in kompakt araçlar için çıtayı belirleyeceğini belirtmiş. İlk olarak 2004'te piyasaya sürülen Megane RS, 12 Eylül'de başlayacak fuarda sadece 5 kapılı hatchback olarak satılacak yeni nesline geçiş yapacak. Model ilk kez hem manuel, hem de çift kavramalı yarı otomatik şanzımanla sunulacak. Aracın teknik detayları henüz tam olarak bilinmese de geçtiğimiz aylarda tanıtılan Alpine A110'da yer alan 1.8 litrelik turbo benzinli motorun yeni Megane RS'de de yer alacağı konuşuluyor. A110'da 252 bg güç üreten bu ünitenin bazı düzenlemelerle yeni hot hatchde 300 beygir üzeri güç üretmesi bekleniyor.

Bazı AWD iddialarına karşın yeni Megane RS, önceki nesillerinde olduğu gibi önden çekişli olacak. Bunun yanı sıra isteğe bağlı olarak araçta arka tekerlerin de dönmesine olanak sağlayan Renault 4Control sistemi de yer alacak. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak yeni Megane RS'in Nürburgring önden çeker tur rekorunu Honda Civic Type-R'dan geri alması bekleniyor.