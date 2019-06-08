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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz GLB'nin tanıtım tarihi açıklandı

Şangay Otomobil Fuarı'nda ön gösterimi yapılan Mercedes-Benz GLB'nin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Alman şirket aracı Utah'da gerçekleştireceği bir özel etkinlikte lanse edecek.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Mercedes-Benz, GLB olarak adlandırdığı yeni SUV modelini 10 Haziran tarihinde Utah'da düzenleyeceği özel bir etkinlikte tanıtacağını açıkladı.
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Alman otomobil devi Nisan ayındaki Şangay Otomobil Fuarı'nda, yedi koltuklu Mercedes-Benz GLB'nin konsept versiyonunu tanıtarak ön gösterimini yapmıştı.

A220 Sedan ile aynı motoru paylaşacak

Yeni SUV, GLA ve GLC modelleri arasında konumlanacak ancak GLB bu iki modelden farklı olarak yedi yolcuya kadar oturma kapasitesi sunuyor.
Aracın kaputunun altında A220 sedan ile aynı 2.0 litrelik dört silindirli motor görev yapacak. Bu ünite sayesinde Mercedes-Benz GLB yaklaşık 224 beygir güç ve 349 Nm torka ulaşabilecek.

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KSKcarpediem 1 gün
Sıfır Egea'mı ikinci el Mercedes GLB mi konularını görmeyiz inşallah
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Abdülhak Hamit Tarhan 1 gün
A-B-C, çok mantıklı...
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