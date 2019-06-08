Mercedes-Benz GLB'nin tanıtım tarihi açıklandı

Mercedes-Benz, GLB olarak adlandırdığı yeni SUV modelini 10 Haziran tarihinde Utah'da düzenleyeceği özel bir etkinlikte tanıtacağını açıkladı.

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Alman otomobil devi Nisan ayındaki Şangay Otomobil Fuarı'nda, yedi koltuklu Mercedes-Benz GLB'nin konsept versiyonunu tanıtarak ön gösterimini yapmıştı.

A220 Sedan ile aynı motoru paylaşacak

Yeni SUV, GLA ve GLC modelleri arasında konumlanacak ancak GLB bu iki modelden farklı olarak yedi yolcuya kadar oturma kapasitesi sunuyor.

Aracın kaputunun altında A220 sedan ile aynı 2.0 litrelik dört silindirli motor görev yapacak. Bu ünite sayesinde Mercedes-Benz GLB yaklaşık 224 beygir güç ve 349 Nm torka ulaşabilecek.