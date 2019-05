Mercedes-Benz, Türk girişimcinin akıllı eldivenlerini fabrikasında kullanmaya başladı

AR-GE çalışmaları Türkiye'de yapılan ve WIO ismi veirlen "Akıllı Eldivenler" üzerindeki 32 sensör ve iletken iplik teknolojisi sayesinde Mercedes-Benz Türk fabrikasında çalışanlar, çalışma koşullarını iyileştirerek hızlı ve verimli bir süreç sağlıyor.

Zaman tasarrufu sağlıyor

Mercedes-Benz Türk tarafından şirketin Türkiye'deki 50. yılında düzenlediği 50. Yılda 50 Startup Yarışması'nın kazananlarından Thread In Motion 'ın geliştirdiği giyilebilir teknolojiye sahip akıllı eldivenler sayesinde, otobüs fabrikasının ambar bölümü çalışanlarının, barkod okutma sırasında yaşadıkları zaman kaybı, elle besleme terminallerine oranla en aza indirilerek tasarruf etmeleri sağlanıyor.

Kadir Demircioğlu ve Rahmi Öner'in liderliğini yaptığı Thread In Motion girişimi yarışmada ilk üçe kalarak 50 Bin TL'lik para ödülünü kazanmıştı. Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe konuyla ilgili olarak: "Thread In Motion ile yaptığımız işbirliğini çok değerli buluyorum. Akıllı eldivenleri üretim sürecimize katarak hem yenilikçi bir girişim olan Thread In Motion’a destek vermiş, hem de süreçlerimizde iyileştirme sağlamış olduk. Bu işbirliği iki taraf için de değerli bir fayda sağladı. Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ilk aşamada 17 adet akıllı eldiven kullanıyoruz. Bunların 12 adedi malzeme akış sorumluları, 5 adedi ambar yönetimi çalışanlarında bulunuyor. İlerleyen süreçte akıllı eldivenlerin kullanımının yaygınlaştırmayı, lojistik ve imalat alanlarında kullanılmasını planlıyoruz. Akıllı eldivenlerin kullanımının artması sayesinde hız ve verimliğimizi artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Thread In Motion Kurucu Ortağıise: "Mercedes-Benz Türk, firmamızı 50. Yılda 50 Startup projesinde ödüllendirmek ile kalmadı, bize tesislerinin kapısını açtı. Süreç sorumlusu ekiplerin desteği, işbirliği ile onların ihtiyacı olan akıllı eldivenleri geliştirdik. Bu adım bizim iş dünyasında daha sağlam durmamız için çok önemli bir adım oldu. Sektörünün lideri olan bir firmanın bizim gibi girişimcileri desteklemesi çok değerli." açıklamalarını yaptı.