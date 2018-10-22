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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz, Türk girişimcinin akıllı eldivenlerini fabrikasında kullanmaya başladı

Mercedes-Benz Türk StartUP Yarışması'nda ödül alan ve Thread In Motion'ın geliştirdiği Akıllı Eldivenleri Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kullanmaya başladı. Detaylar haberimizde...
7 ay
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23
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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AR-GE çalışmaları Türkiye'de yapılan ve WIO ismi veirlen "Akıllı Eldivenler" üzerindeki 32 sensör ve iletken iplik teknolojisi sayesinde Mercedes-Benz Türk fabrikasında çalışanlar, çalışma koşullarını iyileştirerek hızlı ve verimli bir süreç sağlıyor.

Zaman tasarrufu sağlıyor

Mercedes-Benz Türk tarafından şirketin Türkiye'deki 50. yılında düzenlediği 50. Yılda 50 Startup Yarışması'nın kazananlarından Thread In Motion 'ın geliştirdiği giyilebilir teknolojiye sahip akıllı eldivenler sayesinde, otobüs fabrikasının ambar bölümü çalışanlarının, barkod okutma sırasında yaşadıkları zaman kaybı, elle besleme terminallerine oranla en aza indirilerek tasarruf etmeleri sağlanıyor.
Kadir Demircioğlu ve Rahmi Öner'in liderliğini yaptığı Thread In Motion girişimi yarışmada ilk üçe kalarak 50 Bin TL'lik para ödülünü kazanmıştı. Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe konuyla ilgili olarak: "Thread In Motion ile yaptığımız işbirliğini çok değerli buluyorum. Akıllı eldivenleri üretim sürecimize katarak hem yenilikçi bir girişim olan Thread In Motion’a destek vermiş, hem de süreçlerimizde iyileştirme sağlamış olduk. Bu işbirliği iki taraf için de değerli bir fayda sağladı. Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ilk aşamada 17 adet akıllı eldiven kullanıyoruz. Bunların 12 adedi malzeme akış sorumluları, 5 adedi ambar yönetimi çalışanlarında bulunuyor. İlerleyen süreçte akıllı eldivenlerin kullanımının yaygınlaştırmayı, lojistik ve imalat alanlarında kullanılmasını planlıyoruz. Akıllı eldivenlerin kullanımının artması sayesinde hız ve verimliğimizi artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Thread In Motion Kurucu Ortağı Kadir Demircioğlu ise: "Mercedes-Benz Türk, firmamızı 50. Yılda 50 Startup projesinde ödüllendirmek ile kalmadı, bize tesislerinin kapısını açtı. Süreç sorumlusu ekiplerin desteği, işbirliği ile onların ihtiyacı olan akıllı eldivenleri geliştirdik. Bu adım bizim iş dünyasında daha sağlam durmamız için çok önemli bir adım oldu. Sektörünün lideri olan bir firmanın bizim gibi girişimcileri desteklemesi çok değerli." açıklamalarını yaptı.

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java 7 ay en beğenilen
Böyle güzel haberleri daha fazla almak dileğiyle...
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dere.beyi 7 ay
keşke fabrikamız olsada yıkılıp toplu konuta dönüştürülmeden önce bizde böyle gençler mucitler çıkarabilsek...
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DH Misafiri 6 ay
Mükemmel çalıntı proje. Orijinali için proglove yazın.
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gurkanse 6 ay
pilarda eldiveni gibi muhterem cemaat
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elektrontan 6 ay
Çok yerli, über yerli vestel bugüne kadar ne yaptı acaba?
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muxo 7 ay
Bir kaç ay sonra olacak şeyi söyleyeyim. Bakacaklar iş hızlandı. On işci çalışıyorsa 3ünü 4ünü işten çıkartıp kalanlarla işi yürütecekler. Başka bir kaynakta ise %50 zaman tasarrufu saglayacakmış diye yazıyor. Bu demek oluyor ki Bu işte ki her 10 işciden 5i işten atılacak.Ben teknoloji düşmanı bir insan değilim. Kendi hayatımı teknolojiyle kolaylaştırırım. Ama iş piyasası çok farklı. Kapitalist ekonomilerde teknoloji genelde patronların cebini doldurmakta kullanılır. İşci asla umursanmaz. Artık sanmayın bu teknoloji sayesinde işi hızlanan ve rahatlayan işcilere bu rahatlıgı yaşatacaklarını...
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Böck 6 ay muxo
Bu da işlerimiz bozulur diyip, matbaayı reddetmek gibi bir şey gibi olmuş

Teknoloji ilerledikçe işler hızlanacka, yeni iş kolları aşılacak. İşin hakkı 5 işçilikse 5 işçi çalışacak.Çıkan işçilerde farklı bir iş sektörü bulacak.
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BlueDay_86 7 ay
Hahaha gerçekten akıllı mühendismis eğer proje tutarsa ciddi paralar kazanır
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haberelectro 7 ay
Mercedes ve diğerleri...
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muhamnet 7 ay haberelectro
Urun takibi yapmayı öğrendiği icin mercedes i tebrik ederiz.
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ouzqan 7 ay
Helal olsun ancak keşke Almanya yerine yurdumuzda yaşayıp geliştirilme aşamasını burada yönetebilseydi.
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crashris 7 ay
Ovunenleri anlamıyorum sanki bana verirler barkod u icat etti .sadece ustundeki okuyup sisteme yazıyor. Altustu küçültüp eldiven takmış. yerli diye herşeye atlamayin lutfen
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ABSOLUT. 7 ay crashris
İsterse 1%'lik kısmı yerli olsun. Bu ülke bugüne kadar üretmedi, ürettirmediler, hazıra alıştırıldılar ve ''Türkler yapamaz'' denildi. Bugün 1%'i yerli olur yarın 75%'i yerli olur. 5 sene sonra 100% yerli olur. Bu tür işler zaman gerektiren işler. Bu devlet sömürgecilik anlayışı benimsemediği için, yan gelip yattığı için geri kaldı bunu da bilesiniz.
Haberde pozitif olarak ''Türk'' kelimesinin geçmesi bile bir anlam ifade ediyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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haylaz__ 7 ay crashris
Müdür her zaman yazıyoruz elbet bir gün anlaşılır
Yüzde yüz yerli olmasına gerek yok yüzdenin en küçük payida olsa sen montajlayip satiyorsan yerlidir dünyaya ihraç edersin
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Kantlock 7 ay
Şu geçen ay yaşanan çakma anakart mevzusundan sonra konuya temkinli yaklaşarak girmiştim ama ürün aktif olarak kullanılmaya başlamış bile. Tebrik ediyorum inşallah başarılarının devamı da gelir.
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Seyrim 7 ay
Tebrikler..
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