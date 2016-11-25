Mercedes-AMG GT R: Zorlu yarış pistlerinden şehre indi

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Büyümesini sürdüren Mercedes-AMG, Almanya’nın Köln kenti yakınlarındaki Nürburgring yarış pistinin Eifel Dağları’ndan geçen ve zorluğu nedeniyle “Yeşil Cehennem” olarak adlandırılan Kuzey kısmında geliştirdiği Mercedes-AMG GT R ile ürün gamınındaki çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Motorsporları teknolojisinin, daha önceki seri üretim modellerde benzerine rastlanmayan, en üst seviyede entegre edildiği ve bu özelliği ile Mercedes-AMG marka seri üretim otomobillerin en tepe noktasına çıkan Mercedes-AMG GT R, “AMG Magno açık yeşil” adındaki özel rengiyle yollarda kendine yer açıyor.

Tasarım ve aerodinamiğin mükemmel uyumu

Pist kullanımı göz önünde bulundurularak üstün teknolojilerle donatılan yeni AMG GT R, Alman Tur Otomobilleri Şampiyonası (DTM- Deutsche Tourenwagen Meisterschaft) başta olmak üzere motorsporları etkinliklerinde yarışan AMG GT3 modelinden elde edilen bilgi birikimi ile geliştirildi.

Mercedes-AMG aerodinami ile tasarım ekiplerinin işbirliğiyle geliştirilen ve tasarımıyla AMG marka aidiyetine vurgu yapan yeni AMG GT R modelinin tasarımındaki her detay, aracın dinamizmini destekliyor. Motorsporlarından transfer edilen bileşenleri bünyesinde barındıran AMG GT R, yeni AMG Panamericana ön ızgası ile özgün bir ön tasarıma kavuşuyor. AMG GT3 yarış otomobilinden alınan ve 15 adet krom dikey çıtadan oluşan yeni ön ızgara, AMG GT R ile birlikte ilk kez seri üretim bir otomobilde kullanılıyor. Yeni ön ızgara aynı zamanda 1952 yılında efsanevi Meksika-Panamericana yol yarışını kazanan Mercedes-Benz 300 SL yarış otomobiline de gönderme yapıyor.

Alçak ön tasarım ve ileriye doğru çıkıntılı devasa ön ızgara, köpek balığı burnu etkisi yaratırken aynı zamanda yol rüzgârını soğutma görevini görüyor ve aracın aerodinamik performansını optimize ediyor. Motorun ön kısmındaki alt kaplamaya gizlenen ve tamamen bir mühendislik harikası olan bir yeni yapı, aracın Race modunda 80 km/sa hızın üzerine çıkmasıyla otomatik olarak 40 mm kadar aşağıya doğru iniyor ve yol rüzgârının hava akışını yönlendiriyor. Böylece oluşan Venturi etkisi sayesinde ön aks üzerinde 250 km/sa hızla giderken 40 kg’lık bir ek bastırma kuvveti uyguluyor.

Geniş ve aerodinamik açıdan optimize edilmiş arka tasarım

Her bir tasarım ayrıntısıyla heyecan uyandıran yeni AMG GT R modeline arkadan bakıldığında da birçok yenilik dikkat çekiyor. 57 mm daha geniş yapısıyla yeni alüminyum çamurluklar, 20 inçlik jantlara ve daha geniş tabanlı lastiklere yer açıyor. Geniş tabanlı lastiklerle birlikte iz genişliği de artıyor. Bunlar da daha etkin bir yol tutuş ile daha yüksek viraj hızlarını beraberinde getiriyor.

AMG GT R için yeniden ayarlanan yürüyen aksam sayesinde, tıpkı motorsporlarında olduğu gibi sürücü kendi sürüş ayarlarını belirleyebiliyor ve süspansiyonu mekanik olarak ayarlayabiliyor. Yüksek performans tipi yürüyen aksamı, adaptif ayarlı amortisör sistemi AMG RIDE CONTROL tamamlıyor. Sistem elektronik olarak kontrol ediliyor ve her bir tekerleğin amortisör sertliğini anlık olarak yol koşulu, hız ve sürüş pozisyonuna uyarlıyor. Bunun dışında sürücü AMG DRIVE UNIT üzerinden tek bir düğme dokunuşu ile veya AMG DYNAMIC SELECT sürüş programı üzerinden adaptif amortisörlerin karakteristiğini ayarlayabiliyor.

Yarışa hazır iç mekân tasarımı

Sadece dış tasarımı değil yeni AMG GT R modelinin iç makân tasarımı da motorsporlarından esinlenerek geliştirildi. Hızlı girilen virajlarda dâhi güçlü yan destekleriyle vücudu kavrayan son derece hafif, manuel ayarlı AMG yarış tipi deri spor koltuklar standart olarak sunuluyor. Alternatif olarak AMG Performans koltukları da tercih edilebiliyor ve bunun karşılığında ücret de talep edilmiyor. Opsiyonel olarak sunulan; sarı emniyet kemerleri, sarı zeminli göstergeler, AMG piyano iç mekân paketi ve yeni AMG TRACTION CONTROL’a ait özel kumanda elemanları gibi detaylar yeni AMG GT R modelinin özgün karakterini daha da güçlendiriyor.

AMG Lightweight Performance ile daha fazla donanım daha az ağırlık

Mercedes-AMG’nin yeni AMG GT R modelinde, spor otomobillerin performansını etkileyen en önemli unsurlardan biri olan hafif yapı prensibi zekice uygulanıyor. Şasi ve karoser farklı alaşımlarda alüminyumdan üretilirken, bagaj kapağı sac, motor kaputu ise magnezyumdan üretiliyor. Aracın ön cephesinde son derece hafif malzemenin kullanılması ön akstaki ağırlığı azaltırken daha dengeli ve daha atak sürüş dinamiği yakalanıyor.

Teknik Özellikler: Mercedes-AMG GT R Motor 4,0 litre hacimli, direkt enjeksiyonlu çift turbo beslemeli V8 Silindir hacmi 3982 cm3 Maksimum Güç 585 BG (430 kW), 6.250 d/d Maksimum Tork 700 Nm, 1900-5500 d/d Güç aktarımı Arkadan itiş Şamzıman AMG SPEEDSHIFT DCT 7 vitesli çift kavrama Yakıt tüketimi şehir içi/şehir dışı/karma 15,0/9,2/11,4 l/100 km CO 2 -emisyon salınımı karma 259 gr/km Ağırlık (DIN/EG) 1555 kg*/1630 kg** Güç-ağırlık oranlaması 2,66*/2,79** kg/BG Hızlanma 0-100 km/h 3,6 s Maksimum hız 318 km/sa