Mercedes-Benz, 2020'nin sonuna kadar dört elektrikli araç piyasaya sürecek

Mercedes-Benz’in elektrikli otomobillerden oluşacak yeni gamı üzerindeki çalışmalarının hız kazanması kararı, Alman hükümetinin uzun süredir beklenen, elektrikli araçların satışını artırmak için yürürlüğe koyacağı destekleme programını açıklamasından sonra geldi. Toplam 1,2 milyar Euroluk destekleme bütçesi oluşturan Alman hükümeti, fiyatı 60.000 Euro’dan aşağı olan bütün elektrikli arabalar için satış desteği sunacak.

Mercedes’in yeni ürün gamı planları ise şirketin şu anki ar&ge departmanı başkanı olan Thomas Weber tarafından yönetilecek. Şirketin yeni elektrikli ürün araç gamına 2020 yılının sonuna kadar dört araç eklenecek.

İki adet elektrikli sedan ve iki adet elektrikli SUV aracın ürün gamına dahil olması bekleniyor. Bütün araçların, geleneksel motorlardan güç alan kardeş modelleriyle aynı temel bileşenleri paylaşması düşünülürken, elektrikli araçların tasarımlarının sıfır emisyon modelleri olduklarını anında belli edecek şekilde ayırt edici detaylara sahip olacağı belirtiliyor.

Yeni elektrikli araç gamı, Mercedes’i doğrudan Tesla Motors ile yarışır hale getirecek. 2012’den bu yana ürettiği Model S ile Tesla’nın bu alanda oldukça fazla tecrübesi bulunmakta. Mercedes’in yeni ürün gamının şirketi aynı zamanda, “e-tron quattro” konsept aracının üretim versiyonunu 2018’de yollarla buluşturacak olan Audi ile de elektrikli araç pazarında rekabet edecek hale getirmesi bekleniyor

Üretilecek olan yeni modellerin üstündeki sır perdesi hâlâ aralanmış değil ancak Weber’in son zamanlarda verdiği demeçlerden, sedan modellerin C Sınıfı ile S Sınıfı’yla; SUVlerin ise GLA ile GLC modelleriyle ortak özellikler taşıyacağı tahmin ediliyor

Mercedes kendilerine has şekilde tasarlanmış elektrikli modeller üretme fikri üzerinde de bir hayli çalışmış olsa da geliştirme, parça ve üretim maliyetlerinin yüksek oluşu, şirketi bu kararından vazgeçirmiş görünüyor.

GLA temelli modelin Mercedes-Benz’in B Sınıfı elektrikli aracında da kullanılan MFA platformunun değiştirilmiş bir versiyonunu kullanması bekleniyor. C Sınıfı, S Sınıfı ve GLC bazlı elektrikli otomobillerin ise Mercedes’in yeni geliştirdiği MRA (Modular Rear Architecture - Modüler Arka Mimari) platformunun farklı bir varyasyonu olan ve şirket içindeki çalışanlarca MEA (Modular Electric Architecture- Modüler Elektrik Mimari) olarak adlandırılan platformu kullanacağı söyleniyor.

Yeni platformun ilk kullanıcısı, gelecek yıl satışa sunulacak olan GLC Fuel Cell (Yakıt Hücresi) modeli olacak. Hidrojen yakıtlı yeni model, Weber tarafından Mercedes’in elektrikli araç gamının öncüsü olarak tanımlanıyor. Taban bölmesinde pillere yer verilecek olmasının yanı sıra, MEA platformunda hidrojen için bir yakıt deposu da bulunmakta.

MEA platformunun bir diğer önemli özelliği ise arkadan itiş ve dört tekerlekten çekişli yapıyı üç adet elektrikli motora kadar olan değişik konfigürasyonlarla destekliyor oluşu.

Şu anda konuşmak için erken olsa bile, Mercedes’in Stuttgart’ta bulunan ar&ge departmanında çalışanlardan alınan bilgiye göre şirket, gücü 102 beygir (75 kW) ile 544 (400 kW) arasında değişen elektrikli motorlar üzerinde çalışıyormuş.

Accumotive tarafından tedarik edilen yeni nesil lityum-iyon pillerin güç vereceği Mercedes elektrikli araçların menzili 400 km’den daha fazla olacak. Weber’e göre bu mesafe elektrikli sıfır emisyon araçların geleneksel benzinli, dizel veya hibrit araçlara tercih edilebilmesi için gereken minimum menzil.

Mercedes, kendi elektrikli araç gamına ek olarak, kardeş firması olan Smart’ın Fortwo Electric Drive modeline de son dokunuşlarını yapmakta. Bu yıl piyasaya çıkması beklenen iki koltuklu yeni aracın, ürün gamına sonradan eklenecek daha büyük pile ve daha güçlü motora sahip dört koltuklu ForFour Electric Drive ile birlikte, Mercedes’in yeni elektrikli araç gamına ek katkı sağlaması bekleniyor.

Elektrikli Mercedes modellerinin kendilerine özel hatlarda Rastatt, Bremen ve Sindelfigen fabrikalarında, Almanya’da üretilmesi bekleniyor. Ayrıca şirketin yaptığı yeni duyuruda Almanya, Hamburg’da bulunan ve elektrikli araçlarda kullanılacak parçaların üretileceği fabrika içinse 500 milyon Euroluk bir yatırım yapıldığı söylendi.

Diğer yatırımlar ise pil üretimi için yapılıyor. Mart ayında Mercedes’in sahibi Daimler şirketi 500 milyon Euro’yu Almanya’daki pil üretim tesislerinin kapasitelerinin artırılması için harcayacağını duyurmuştu.

http://www.autocar.co.uk/car-news/industry/mercedes-benz-set-release-four-evs-2020