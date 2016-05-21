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Mercedes-Benz, 2020'nin sonuna kadar dört elektrikli araç piyasaya sürecek

Mercedes-Benz'in otomotiv dünyasındaki değişen trendlere uyarak, 2020 yılının sonuna kadar yaratacağı yeni ürün gamıyla birlikte elektrikli dört aracı piyasaya sürmesi bekleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Mercedes-Benz’in elektrikli otomobillerden oluşacak yeni gamı üzerindeki çalışmalarının hız kazanması kararı, Alman hükümetinin uzun süredir beklenen, elektrikli araçların satışını artırmak için yürürlüğe koyacağı destekleme programını açıklamasından sonra geldi. Toplam 1,2 milyar Euroluk destekleme bütçesi oluşturan Alman hükümeti, fiyatı 60.000 Euro’dan aşağı olan bütün elektrikli arabalar için satış desteği sunacak.
Mercedes’in yeni ürün gamı planları ise şirketin şu anki ar&ge departmanı başkanı olan Thomas Weber tarafından yönetilecek. Şirketin yeni elektrikli ürün araç gamına 2020 yılının sonuna kadar dört araç eklenecek.
İki adet elektrikli sedan ve iki adet elektrikli SUV aracın ürün gamına dahil olması bekleniyor. Bütün araçların, geleneksel motorlardan güç alan kardeş modelleriyle aynı temel bileşenleri paylaşması düşünülürken, elektrikli araçların tasarımlarının sıfır emisyon modelleri olduklarını anında belli edecek şekilde ayırt edici detaylara sahip olacağı belirtiliyor.
Yeni elektrikli araç gamı, Mercedes’i doğrudan Tesla Motors ile yarışır hale getirecek. 2012’den bu yana ürettiği Model S ile Tesla’nın bu alanda oldukça fazla tecrübesi bulunmakta. Mercedes’in yeni ürün gamının şirketi aynı zamanda, “e-tron quattro” konsept aracının üretim versiyonunu 2018’de yollarla buluşturacak olan Audi ile de elektrikli araç pazarında rekabet edecek hale getirmesi bekleniyor
Üretilecek olan yeni modellerin üstündeki sır perdesi hâlâ aralanmış değil ancak Weber’in son zamanlarda verdiği demeçlerden, sedan modellerin C Sınıfı ile S Sınıfı’yla; SUVlerin ise GLA ile GLC modelleriyle ortak özellikler taşıyacağı tahmin ediliyor
Mercedes kendilerine has şekilde tasarlanmış elektrikli modeller üretme fikri üzerinde de bir hayli çalışmış olsa da geliştirme, parça ve üretim maliyetlerinin yüksek oluşu, şirketi bu kararından vazgeçirmiş görünüyor.
GLA temelli modelin Mercedes-Benz’in B Sınıfı elektrikli aracında da kullanılan MFA platformunun değiştirilmiş bir versiyonunu kullanması bekleniyor. C Sınıfı, S Sınıfı ve GLC bazlı elektrikli otomobillerin ise Mercedes’in yeni geliştirdiği MRA (Modular Rear Architecture - Modüler Arka Mimari) platformunun farklı bir varyasyonu olan ve şirket içindeki çalışanlarca MEA (Modular Electric Architecture- Modüler Elektrik Mimari) olarak adlandırılan platformu kullanacağı söyleniyor.
Yeni platformun ilk kullanıcısı, gelecek yıl satışa sunulacak olan GLC Fuel Cell (Yakıt Hücresi) modeli olacak. Hidrojen yakıtlı yeni model, Weber tarafından Mercedes’in elektrikli araç gamının öncüsü olarak tanımlanıyor. Taban bölmesinde pillere yer verilecek olmasının yanı sıra, MEA platformunda hidrojen için bir yakıt deposu da bulunmakta.
MEA platformunun bir diğer önemli özelliği ise arkadan itiş ve dört tekerlekten çekişli yapıyı üç adet elektrikli motora kadar olan değişik konfigürasyonlarla destekliyor oluşu.
Şu anda konuşmak için erken olsa bile, Mercedes’in Stuttgart’ta bulunan ar&ge departmanında çalışanlardan alınan bilgiye göre şirket, gücü 102 beygir (75 kW) ile 544 (400 kW) arasında değişen elektrikli motorlar üzerinde çalışıyormuş.
Accumotive tarafından tedarik edilen yeni nesil lityum-iyon pillerin güç vereceği Mercedes elektrikli araçların menzili 400 km’den daha fazla olacak. Weber’e göre bu mesafe elektrikli sıfır emisyon araçların geleneksel benzinli, dizel veya hibrit araçlara tercih edilebilmesi için gereken minimum menzil.
Mercedes, kendi elektrikli araç gamına ek olarak, kardeş firması olan Smart’ın Fortwo Electric Drive modeline de son dokunuşlarını yapmakta. Bu yıl piyasaya çıkması beklenen iki koltuklu yeni aracın, ürün gamına sonradan eklenecek daha büyük pile ve daha güçlü motora sahip dört koltuklu ForFour Electric Drive ile birlikte, Mercedes’in yeni elektrikli araç gamına ek katkı sağlaması bekleniyor.
Elektrikli Mercedes modellerinin kendilerine özel hatlarda Rastatt, Bremen ve Sindelfigen fabrikalarında, Almanya’da üretilmesi bekleniyor. Ayrıca şirketin yaptığı yeni duyuruda Almanya, Hamburg’da bulunan ve elektrikli araçlarda kullanılacak parçaların üretileceği fabrika içinse 500 milyon Euroluk bir yatırım yapıldığı söylendi.
Diğer yatırımlar ise pil üretimi için yapılıyor. Mart ayında Mercedes’in sahibi Daimler şirketi 500 milyon Euro’yu Almanya’daki pil üretim tesislerinin kapasitelerinin artırılması için harcayacağını duyurmuştu. 

http://www.autocar.co.uk/car-news/industry/mercedes-benz-set-release-four-evs-2020 Yorum Yaz
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen
Araplar bunu beğenmedi :)
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synthesizer 3 yıl
Birileri geleceği sekillendirirken.. gelişmeleri bir asalak gibi izlemek ne üzücü. .
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suslu76 3 yıl
ben de dort tekerlekli okuyorum...
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juke sero 3 yıl
Dci motor bitti sirada tesladan li on batatya almak kaldı. Abd bu skandallari boşuna patlatmiyor. Ben en güçlüyum boşuna ugrasmayin diyor.

5 sene sonra vw yerine tesla popüler olursa ülkede sasirmayin.
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S_O_S 3 yıl
haber orjinalden birebir çeviri yöntemiyle yazılmış, düşünme ve değerlendirme yapılmamış. "S classe" olmuş mu sana "S sınıfı", olmamış.
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alphekka 3 yıl
elektrikli ve tekerlekli kelimeleri hemen hemen aynı harfleri içeriyor. tıpkı şu popüler metin gibi;
bir ignliiz üvnseritsinede ypalaın arşaıtramya gröe, kleimleirn hrfalreiinn hnagi srıdaa yzalıdkılraı ömneli dğeliimş. öenlmi oaln brincii ve snonucnu hrfain yrenide omlsaımyş. ardakai hfraliren srısaı krıaşık oslada ouknyuorumş. çnükü kleimlrei hraf hraf dğeil bri btün oalark oykuorumuşz,
bu yzüden birçok kişi kelimeyi cümle tamamlama algısıandn dört tekerlekli oalrak okudu
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lionn38 3 yıl
Yahu bende dört tekerlekli diye okudum. Hatta 2-3 kere. Şu yaptıkları haber başlığına bak, bu ne saçmalık diyordum ki sonradan fark ettim ki dört elektirikliymiş. :)
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Pi 3 yıl
Ati alan uskudari geçti bunlar 2020de ceyranli araba yapariz diyor.
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MrKemal17 3 yıl
12 Angry Men
Elektrikli yapınca neden böyle aşırı tasarımlar yapıyorlar, tesla gibi yapın veya şuan kullandıkları kasalara benzer yapsınlar.

Normal tasarımlar olacak zaten.
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IUnknown 3 yıl
tesla 2012 araçlarını üretmiş bir ton yatırım yapmış bunlar hala kar da kar diye sayıklıyor. tesla her sene zarar ediyor ama hisseleri 2013 de bu yana 4 kat arttı. mercedes ve benzerleri microsftun android karşısındaki gibi tesla karşında mağlup olacaklar belkide sadece kamyon üretirler artık.
100 sene de arabaların kasalarında ve içinden başka ne yaptınız? basit bir harita uygulamasına bile nokiadan milyonlarca dolar verip aldınız. alışmışlar isimimiz var bizi alır nasılsa diye.
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12 Angry Men 3 yıl
Elektrikli yapınca neden böyle aşırı tasarımlar yapıyorlar, tesla gibi yapın veya şuan kullandıkları kasalara benzer yapsınlar.
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selamolsun1 3 yıl
Ben de öle okudum. Noluyo la bize
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BekirTemel 3 yıl
2030 da elektrik teknolojisi hatrı sayılır bir noktaya gelip dünyaya yayılacaktır o zaman.
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