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Tesla pil tedariği için Korelileri düşünüyor

Tesla, Model 3 için hazırlıklarını yaparken gelecekteki modellerinin pil ihtiyacını karşılamak için üç Koreli firmayla pil tedariği konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Tesla pil tedariği için Korelileri düşünüyor

Tesla Motors konu tedarikçiler olduğunda aynı ürün için tek bir tedarikçiye bağlı kalmamaya dikkat ediyor. Nevada’da halihazırda inşaat halinde olan Gigafactory’deki ana ortağı Panasonic olan firma, her duruma karşılık yedekte başka bir ortak da bulundurmak istiyor. Korea Times’ın haberine göre, Tesla Motors, piller söz konusu olduğunda elinde bulundurmak istediği alternatiflerin Koreli firmalar olmasını istiyor.
General Motors ve Chevrolet Bolt modelinde fazlaca işin içine dahil olan LG Chem firması, Tesla Roadster’in pil hücrelerini sağlayan ilk tedarikçiydi. Firmanın Tesla ile halihazırda, üretim hedeflerini karşılama, rekabetçi fiyat ve zamanında teslim performansı gibi konulara dayanan iyi bir iş ilişkisi bulunmaka.
Bir Kore yetkilisinin 17 Mayıs’ta verdiği demece göre Tesla, Model 3 otomobilinde Kore menşeli teknolojilere yer vermeye niyetli. Lastik seçiminde kararını Hankook’tan yana kullanan Tesla, otomobilin yerleşik sistemi için gereken OLED panelleri ise LG Display’den tedarik edecek. Bunlara ek olarak Tesla; LG Chem, Samsung SDI ve SK Innovation firmalarının üretim kabiliyetlerini ve ürünlerini test ediyor.
Tesla yöneticileri bu doğrultuda son zamanlarda LG Chem, Samsung SDI ve SK Innovation’ın araştırma merkezlerini ziyaret etti ve büyün firmalarla çalışan düzeyinde toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılar Tesla’nın pil ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklarını artırmada uyguladığı bir strateji.
Tesla’nın piyasaya yeni çıkacak modeli olan Model 3, otomotiv dünyasını, iki haftada yaklaşık 400.000 adet ön sipariş alarak oldukça şaşırtmıştı. Otomotiv endüstrisi gözlemcileri, Tesla Model 3 ve Chevrolet’nin yeni çıkacak olan tamamen elektrikli Bolt modeli ile birlikte elektrikli araçların “üçüncü yayılım dalgasına” dünyanın tanıklık edeceğine inanıyorlar. Pazarın, bu son dalgayla birlikte, genel sürücü profilinin elektrikli araçları tercih etmesinin uygun olduğu bir noktaya geleceği düşünülüyor.
İsmi verilmeyen bir Kore yetkilisine göre LG Chem, Samsung SDI ve SK Innovation’ın Tesla ile iş geliştirme isteklerinin ardında yatan sebep de tam olarak bu; çünkü üç Koreli üretici de Model 3’ün yaratacağı yeni iş alanını kaybetmeyi kaldırabilecek durumda değiller.
Bir LG Chem sözcüsü dünyanın en büyük pil tedarikçisinin belirli müşterileriyle geliştirdikleri iş konusunda resmi açıklama yapamayacaklarını söylerken, Samsung SDI da büyük müşterileriyle yapılan iş anlaşmalarını doğrulamanın veya tekzip etmenin kendi yetki alanları içinde olmadığını açıkladı. SK Innovation da aynı şekilde yorum yapmadı.
Tesla şu ana kadar endüstride 18650 pilleri olarak adlandırılan silindirik lityum-iyon pil hücreleri kullanmış olsa da, farklı üreticiler farklı tip pil hücrelerini kullanıyorlar. Farklı pil konfigürasyonları ise değişken güç ve enerji yoğunluğu özelliklerine sahipler.
Farklı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre LG Chem kese-tipi pilleri tercih ederken, Samsung SDI’ın odağında dikdörtgen piller yer alıyor. Tesla, gelecekteki ihtiyaçlarını hangi tip pilin karşılayacağı konusunda belki de açık görüşlü bir yaklaşım sergiliyordur. Bunun yanında tedarik işi için ikiden fazla şirketin rekabet içinde olması da Tesla için önemli bir olay.

http://cleantechnica.com/2016/05/18/tesla-considers-lg-chem-samsung-sdi-sk-innovation-batteries/ Yorum Yaz
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Batumatu 3 yıl en beğenilen
sonsuz0
Samsung olmasın galaxy s3 de batarya 4 ay gitmedi bu araba telefon işine benzemez durduk yere milleti yolda bırakmasınlar

Çok alakalı bir yorum yapmışsın tebrikler.
sonsuz0Samsung olmasın galaxy s3 de batarya 4 ay gitmedi bu araba telefon işine benzemez durduk yere milleti yolda bırakmasınlarÇok...
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Rubisco 3 yıl
20likcivi
iyide panpalar lityum dünyada şuan çok sınırlı üretimi olan maden. Bir arabaya 1000 belki 10 bin telefon bataryası kapasitesinde pil lazım. Bu kadar arabaya yetecek lityum nerden gelecek. Pil zaten şuan arabanın en pahalı parçası önümüzde 2-3 sene içerisinde lityumun fiyatları tavan yapacak. Yani olay yine petrol gibi tıkanıp kalacak.

Lityum fiyatları zaten artıyor, ama daha çok spekülatif olarak.
Lityumun piyasası Neon'dan bile geride (Neon'u küçümsemek için değil). Ukrayna krizi sonrasında çok ciddi Neon sıkıntısı başgösterdi. Gigaphoton v.s gibi firmalar ücretsiz geri dönüşüm vs. programları açıkladı. Fiyatlar zıpladı vs. Buna benzer şeyler vs.
Ama dünya dönüyor hala, eximer lazerler de satılıyor, çip üretimi için gerekli aletler de üretiliyor, çip fiyatları başka nedenlerle tavan yapıyor.
Araştırma yapmışlar, 1 milyar tane 40kwh batarya üretilebilir demişler. İşin lityum kıtlığı yüzünden darboğaza girmesine çok var.
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kadirirdem 3 yıl
Koreliler iyi büyüyor hadi hayırlısı
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20likcivi 3 yıl
iyide panpalar lityum dünyada şuan çok sınırlı üretimi olan maden. Bir arabaya 1000 belki 10 bin telefon bataryası kapasitesinde pil lazım. Bu kadar arabaya yetecek lityum nerden gelecek. Pil zaten şuan arabanın en pahalı parçası önümüzde 2-3 sene içerisinde lityumun fiyatları tavan yapacak. Yani olay yine petrol gibi tıkanıp kalacak.
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Şeker Hapı 3 yıl
sonsuz0
Samsung olmasın galaxy s3 de batarya 4 ay gitmedi bu araba telefon işine benzemez durduk yere milleti yolda bırakmasınlar

iki sene note 2 kullandım ilk gün nasılsa son gün de şarjı aynıydı kullanıcıya bağlıym demek ki çok fazla şey yapmamak lazım gerekeni alacaksın fazla uğraşmayacaksın yoksa kafayı sıyırırsın
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yoksulseytan22 3 yıl
Güney Kore , Asya tahtını Japonyadan aldı galiba.
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Batumatu 3 yıl en beğenilen
sonsuz0
Samsung olmasın galaxy s3 de batarya 4 ay gitmedi bu araba telefon işine benzemez durduk yere milleti yolda bırakmasınlar

Çok alakalı bir yorum yapmışsın tebrikler.
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sonsuz0 3 yıl
Samsung olmasın galaxy s3 de batarya 4 ay gitmedi bu araba telefon işine benzemez durduk yere milleti yolda bırakmasınlar
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Firaristt 3 yıl sonsuz0
And Oscar goes to...


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Barni Moloztaş 3 yıl sonsuz0
sonsuz0
Samsung olmasın galaxy s3 de batarya 4 ay gitmedi bu araba telefon işine benzemez durduk yere milleti yolda bırakmasınlar

Ne
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