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BMW, i3 REx modeli yüzünden davalık oldu

BMW'nin başı ABD'de dertte. i3'ün menzil artırıcı benzinli motora sahip versiyonu i3 REx, azaltılmış güç modunda yaşanan performans düşüşlerinden dolayı dava konusu oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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9
Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Geçtiğimiz salı günü ABD’nin Los Angeles kentindeki bir bölge mahkemesinde BMW’ye karşı toplu dava açıldı. Davada iddia edilen şey, BMW’nin i3 REx (Range Extender - Menzil Artırıcı) model araçlarında, azaltılmış güç modunda yaşanan tehlikeli boyutlara varan performans düşüşü. Birçok i3 kullanıcısının bileceği üzere araçta yer alan menzil artırıcı benzinli motor, pilin şarj seviyesi %5’e düşene dek, devreye girmiyor.
Benzinli motor devreye girdiğinde ise, yani azaltılmış güç modunda, araç eğim olmayan bir yolda ilerliyorsa mevcut hızını koruyabiliyor ancak eğer araç bir rampa tırmanıyorsa, 4 yolcu barındırıyorsa veya güçlü bir kafadan rüzgarla karşılaşırsa üretilen elektrik arabanın hızını koruması için yeterli olmuyor. Bu konu hakkında bir basın açıklaması yapan davacı Edo Tsoar’un avukatları BMW’nin tüketicileri, araç azaltılmış güç modunda çalışırken, aracın azami hızının herhangi bir uyarı işareti olmaksızın aniden 72 km/s’ye düşebileceği konusunda uyarmadığını belirttiler.
Avukatlara göre davanın asıl konusu BMW i3’ün “menzil artırıcı” özelliği. REx adındaki bu seçenek ile birlikte araca 34 beygir güç üreten iki silindirli benzinli bir motor ekleniyor ve bu motor, aracın pil seviyesi %5’e düştüğü andan itibaren araca ek olarak yaklaşık 110 kilometrelik bir menzil sunuyor. BMW’nin iddiasına menzil artırıcı ile aracın “elektrikli sürüş menzili iki katına çıkıyor.” Zira menzil artırıcı bulunmayan bir i3’ün menzili 130 km.
Davada yer alan iddiaya göre ise menzil artırıcı benzinli motor devreye girdiğinde, bu motorun ürettiği elektrik gücü, aracın belirgin bir şekilde güç kaybı yaşamasına engel olamıyor. İddiaya göre, araç bu moddayken bir de önemli miktarda bir yük altında ise (yokuş çıkmak veya 4 kişiyle yolculuk etmek gibi) aracın hızı çarpıcı bir şekilde düşüyor. Davada iddia edilene göre hız böyle bir durumda herhangi bir uyarı olmaksızın 72 km/s’ye kadar düşebiliyor.
Problem aslında Kuzey Amerikalı BMW i3 REx kullanıcılarının aşina olduğu bir şey. Bu yüzden çoğu kullanıcı arabasının yazılımına izinsiz erişim sağlayarak menzil artırıcı motorun %5 seviyesinden daha önce devreye girmesini sağlamış durumda. Bu yazılımsal işlemin nasıl yapılabileceğiyle ilgili yönergeler internette kolaylıkla bulunabilmekte.
Davada istenen şeyler ise BMW’nin araçlarını ücretsiz olarak tamir etmesi ve bu tamir işlemi gerçekleşene kadar bütün i3 araçların satışının durdurulması. Ayrıca davada bu önemli güvenlik açığı hakkında bilgilendirilmeyen bütün i3 kullanıcılarına da tazminat ödenmesi talep edilmiş.
Davada bahsi geçmeyen şey ise i3 REx’e getirilen bu kısıtlamaların aslında EPA (Çevre Koruma Kurumu) ve CARB (Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu) tarafından, aracın federal ve eyalet düzenlemelerinden sıfır emisyon onayı alabilmesi için talep edildiği gerçeği. Diğer bütün pazarlarda menzil artırıcı motor devreye daha erken girmek için programlanmış durumda. Belki de avukatlar, EPA ve CARB’ı bireyleri riske atan saçma yönetmelikleri yüzünden dava etseler daha doğru olurdu.

http://cleantechnica.com/2016/05/18/bmw-gets-sued-bmw-i3-rex-reduced-power-mode/ Yorum Yaz
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Firaristt 3 yıl en beğenilen
"Birçok i3 kullanıcısının bileceği üzere..." forumda kaç tane i3 kullanıcısı var da neyi bileceğiz?
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GAMBIT 3 yıl
Firaristt
Birçok i3 kullanıcısının bileceği üzere... forumda kaç tane i3 kullanıcısı var da neyi bileceğiz?

kendi cümleleri değil hocam. kaynaktaki kelimeleri, cümleleri, paragrafları noktasına kadar çevirmiş. bu nasıl editörlük anlamak zor hakikaten.
FiraristtBirçok i3 kullanıcısının bileceği üzere... forumda kaç tane i3 kullanıcısı var da neyi bileceğiz?kendi cümleleri değil hocam...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Firaristt 3 yıl GAMBIT
Çevirmenlik ile editörlük o yüzden farklı meslekler zaten. Olay çevirmek ise ben de yapayım. Andronova'da bir dönem editörlük yapmıştım, tecrübem de var. Gün başkanın iyi tavırlarını mu kullanıyorlar yoksa başka bir şey mi var bilmiyorum ama DH'de doğru düzgün haber yok artık. Gazeteler, aylık dergiler bile artık daha önce haberleri vermeye başladı. Haliyle ben de başka yerlerden takip ediyorum artık. BSC zaten bitti sayılır. Giden gidene... Mobilde gösterebildikleri reklamlarla dönüyor site herhalde. Bir de haber gibi yayınlanan reklamlarla. Pc'de o kadar çok reklam ve o kadar özensiz, kalitesiz, kontrolsüz ki reklam engellemeyi kapatınca bilgisayar yavaşlıyor, reklamları görüyorum ama düzgün içerik var, adamlara desteğimiz dokunsun diyeceğim bir site değil artık. 750 satırlık kelime reklam kodu var forum bölümünde. Onu da engelledim. Reklam için 750 satır kod yazılır ama küfür edeni otomatik banlayan sistem yok. Şikayet ediyorsunuz, konudaki 1 mesajda densizin biri küfür etti diye bütün konu siliniyor falan... 3 tane sürekli takip ettiğim konu var, 2 tane de ara sıra takip ettiğim konu. Onlar da olmasa bu siteye gireceğim yok.
Çevirmenlik ile editörlük o yüzden farklı meslekler zaten. Olay çevirmek ise ben de yapayım. Andronova'da bir dönem editörlük yapmıştım, tecrübem de var. Gün b...
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fthkn 3 yıl
Haberleri hazırlayanlaro kahvehane arkadaşınızmış gibi eleştirmekten vazgeçin.
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khytr89 3 yıl
Donanım haberde çalışan editörler Erdi ve Mesut abi.. Diğerleri çevirmen.. Hatta kötü ve yandaş çevirmenler de mevcut (isim vermiyorum herkes biliyor zaten).

"Belki de avukatlar, EPA ve CARB’ı bireyleri riske atan saçma yönetmelikleri yüzünden dava etseler daha doğru olurdu."

cümlesi sebebiyle Steve Hanley'i eleştirmek istiyorum. Nasıl bir saçma yönetmelik ? 0 emisyon şart.. Gerekirse insanlar araba kullanmaktan vazgeçsin binsinler bisiklete ya da elektrikli toplu taşıma araçlarına (metro,tramway vs)
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umut_baris 3 yıl khytr89
khytr89

Donanım haberde çalışan editörler Erdi ve Mesut abi.. Diğerleri çevirmen.. Hatta kötü ve yandaş çevirmenler de mevcut (isim vermiyorum herkes biliyor zaten).

"Belki de avukatlar, EPA ve CARB’ı bireyleri riske atan saçma yönetmelikleri yüzünden dava etseler daha doğru olurdu."

cümlesi sebebiyle Steve Hanley'i eleştirmek istiyorum. Nasıl bir saçma yönetmelik ? 0 emisyon şart.. Gerekirse insanlar araba kullanmaktan vazgeçsin binsinler bisiklete ya da elektrikli toplu taşıma araçlarına (metro,tramway vs)

Ekrem71 ve Ahmet.


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GAMBIT 3 yıl
Firaristt
Birçok i3 kullanıcısının bileceği üzere... forumda kaç tane i3 kullanıcısı var da neyi bileceğiz?

kendi cümleleri değil hocam. kaynaktaki kelimeleri, cümleleri, paragrafları noktasına kadar çevirmiş. bu nasıl editörlük anlamak zor hakikaten.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Firaristt 3 yıl GAMBIT
Çevirmenlik ile editörlük o yüzden farklı meslekler zaten. Olay çevirmek ise ben de yapayım. Andronova'da bir dönem editörlük yapmıştım, tecrübem de var. Gün başkanın iyi tavırlarını mu kullanıyorlar yoksa başka bir şey mi var bilmiyorum ama DH'de doğru düzgün haber yok artık. Gazeteler, aylık dergiler bile artık daha önce haberleri vermeye başladı. Haliyle ben de başka yerlerden takip ediyorum artık. BSC zaten bitti sayılır. Giden gidene... Mobilde gösterebildikleri reklamlarla dönüyor site herhalde. Bir de haber gibi yayınlanan reklamlarla. Pc'de o kadar çok reklam ve o kadar özensiz, kalitesiz, kontrolsüz ki reklam engellemeyi kapatınca bilgisayar yavaşlıyor, reklamları görüyorum ama düzgün içerik var, adamlara desteğimiz dokunsun diyeceğim bir site değil artık. 750 satırlık kelime reklam kodu var forum bölümünde. Onu da engelledim. Reklam için 750 satır kod yazılır ama küfür edeni otomatik banlayan sistem yok. Şikayet ediyorsunuz, konudaki 1 mesajda densizin biri küfür etti diye bütün konu siliniyor falan... 3 tane sürekli takip ettiğim konu var, 2 tane de ara sıra takip ettiğim konu. Onlar da olmasa bu siteye gireceğim yok.
Yanıtla +4
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Firaristt 3 yıl en beğenilen
"Birçok i3 kullanıcısının bileceği üzere..." forumda kaç tane i3 kullanıcısı var da neyi bileceğiz?
1 Yanıt Yanıtla +9
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Degisken 3 yıl Firaristt
Firaristt

"Birçok i3 kullanıcısının bileceği üzere..." forumda kaç tane i3 kullanıcısı var da neyi bileceğiz?

Siz de takdir edersiniz ki siteye konulan haberler sadece forum sakinleri tarafından okunmuyor. Ayrıca bir otomobilin teknik detaylarını veya kronik sorunlarını da sadece kullananlar bilecek diye bir kaide de yok. ABD pazarı için girilen bu haberde de "birçok" ifadesi kullanılmış, kaynağa bakarsanız görebilirsiniz fakat otomobil ne ABD ne de Türkiye pazarında önemli bir satış adedine sahip. ABD pazarında otomobilin pazar içindeki payı %0,11 iken Türkiye'de bu pay %0,1. Bu durumun da alım gücü, elektrikli otomobiller için sahip olunan alt yapı ve prizden şarj edilen otomobillerin kullanım kolaylığı gibi etkenler Türkiye ile ABD pazarındaki oransal farkın sebepleri olarak gösterilebilir.

@GAMBIT rumuzlu kullanıcımızın yorumuna gelirsek. Ben bir çevirmenim ve özgün içeriklerimi şu anda üretmiyorum. Dolayısıyla yayınladığım haberleri kaynak da vererek yayınladığım için birebir çevirmek zorundayım. Cümle içerisinde değiştireceğim, oynama yapacağım bir kelime dahi haberin anlamını değiştirecektir. Ancak yorumunuzu dikkate alacağım ve belki ileride kendi görüşlerimi de haberin sonuna iliştirebilirim.

@Firaristt Size zaten alıntı yapmıştım ama ikinci yorumunuzla ilgili bir şeyler söylemek istedim. Editörün umarım TDK tarafından verilen tanımına bakmışsınızdır. Bakmadıysanız buyrun:
1- Yayımcı
2- Yazıları yeniden düzenleyerek yayıma hazırlayan kimse

Dolayısıyla editörlük de çevirmenlik de işimin tanımını yapan kelimeler. Yapıcı eleştirilerinize her zaman açığım, ilginize teşekkürler.
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Degisken 3 yıl Firaristt
Firaristt

"Birçok i3 kullanıcısının bileceği üzere..." forumda kaç tane i3 kullanıcısı var da neyi bileceğiz?

Siz de takdir edersiniz ki siteye konulan haberler sadece forum sakinleri tarafından okunmuyor. Ayrıca bir otomobilin teknik detaylarını veya kronik sorunlarını da sadece kullananlar bilecek diye bir kaide de yok. ABD pazarı için girilen bu haberde de "birçok" ifadesi kullanılmış, kaynağa bakarsanız görebilirsiniz fakat otomobil ne ABD ne de Türkiye pazarında önemli bir satış adedine sahip. ABD pazarında otomobilin pazar içindeki payı %0,11 iken Türkiye'de bu pay %0,1. Bu durumun da alım gücü, elektrikli otomobiller için sahip olunan alt yapı ve prizden şarj edilen otomobillerin kullanım kolaylığı gibi etkenler Türkiye ile ABD pazarındaki oransal farkın sebepleri olarak gösterilebilir.

@GAMBIT rumuzlu kullanıcımızın yorumuna gelirsek. Ben bir çevirmenim ve özgün içeriklerimi şu anda üretmiyorum. Dolayısıyla yayınladığım haberleri kaynak da vererek yayınladığım için birebir çevirmek zorundayım. Cümle içerisinde değiştireceğim, oynama yapacağım bir kelime dahi haberin anlamını değiştirecektir. Ancak yorumunuzu dikkate alacağım ve belki ileride kendi görüşlerimi de haberin sonuna iliştirebilirim.

@Firaristt Size zaten alıntı yapmıştım ama ikinci yorumunuzla ilgili bir şeyler söylemek istedim. Editörün umarım TDK tarafından verilen tanımına bakmışsınızdır. Bakmadıysanız buyrun:
1- Yayımcı
2- Yazıları yeniden düzenleyerek yayıma hazırlayan kimse

Dolayısıyla editörlük de çevirmenlik de işimin tanımını yapan kelimeler. Yapıcı eleştirilerinize her zaman açığım, ilginize teşekkürler.
Yanıtla
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Degisken 3 yıl Firaristt
Firaristt

"Birçok i3 kullanıcısının bileceği üzere..." forumda kaç tane i3 kullanıcısı var da neyi bileceğiz?

Siz de takdir edersiniz ki siteye konulan haberler sadece forum sakinleri tarafından okunmuyor. Ayrıca bir otomobilin teknik detaylarını veya kronik sorunlarını da sadece kullananlar bilecek diye bir kaide de yok. ABD pazarı için girilen bu haberde de "birçok" ifadesi kullanılmış, kaynağa bakarsanız görebilirsiniz fakat otomobil ne ABD ne de Türkiye pazarında önemli bir satış adedine sahip. ABD pazarında otomobilin pazar içindeki payı %0,11 iken Türkiye'de bu pay %0,1. Bu durumun da alım gücü, elektrikli otomobiller için sahip olunan alt yapı ve prizden şarj edilen otomobillerin kullanım kolaylığı gibi etkenler Türkiye ile ABD pazarındaki oransal farkın sebepleri olarak gösterilebilir.

@GAMBIT rumuzlu kullanıcımızın yorumuna gelirsek. Ben bir çevirmenim ve özgün içeriklerimi şu anda üretmiyorum. Dolayısıyla yayınladığım haberleri kaynak da vererek yayınladığım için birebir çevirmek zorundayım. Cümle içerisinde değiştireceğim, oynama yapacağım bir kelime dahi haberin anlamını değiştirecektir. Ancak yorumunuzu dikkate alacağım ve belki ileride kendi görüşlerimi de haberin sonuna iliştirebilirim.

@Firaristt Size zaten alıntı yapmıştım ama ikinci yorumunuzla ilgili bir şeyler söylemek istedim. Editörün umarım TDK tarafından verilen tanımına bakmışsınızdır. Bakmadıysanız buyrun:
1- Yayımcı
2- Yazıları yeniden düzenleyerek yayıma hazırlayan kimse

Dolayısıyla editörlük de çevirmenlik de işimin tanımını yapan kelimeler. Yapıcı eleştirilerinize her zaman açığım, ilginize teşekkürler.
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walkererdem 3 yıl
vosvosdan sonra amerika bu seferde bmw ye mi vuracak darbeyi acaba
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