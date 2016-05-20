BMW, i3 REx modeli yüzünden davalık oldu

Geçtiğimiz salı günü ABD’nin Los Angeles kentindeki bir bölge mahkemesinde BMW’ye karşı toplu dava açıldı. Davada iddia edilen şey, BMW’nin i3 REx (Range Extender - Menzil Artırıcı) model araçlarında, azaltılmış güç modunda yaşanan tehlikeli boyutlara varan performans düşüşü. Birçok i3 kullanıcısının bileceği üzere araçta yer alan menzil artırıcı benzinli motor, pilin şarj seviyesi %5’e düşene dek, devreye girmiyor.

Benzinli motor devreye girdiğinde ise, yani azaltılmış güç modunda, araç eğim olmayan bir yolda ilerliyorsa mevcut hızını koruyabiliyor ancak eğer araç bir rampa tırmanıyorsa, 4 yolcu barındırıyorsa veya güçlü bir kafadan rüzgarla karşılaşırsa üretilen elektrik arabanın hızını koruması için yeterli olmuyor. Bu konu hakkında bir basın açıklaması yapan davacı Edo Tsoar’un avukatları BMW’nin tüketicileri, araç azaltılmış güç modunda çalışırken, aracın azami hızının herhangi bir uyarı işareti olmaksızın aniden 72 km/s’ye düşebileceği konusunda uyarmadığını belirttiler.

Avukatlara göre davanın asıl konusu BMW i3’ün “menzil artırıcı” özelliği. REx adındaki bu seçenek ile birlikte araca 34 beygir güç üreten iki silindirli benzinli bir motor ekleniyor ve bu motor, aracın pil seviyesi %5’e düştüğü andan itibaren araca ek olarak yaklaşık 110 kilometrelik bir menzil sunuyor. BMW’nin iddiasına menzil artırıcı ile aracın “elektrikli sürüş menzili iki katına çıkıyor.” Zira menzil artırıcı bulunmayan bir i3’ün menzili 130 km.

Davada yer alan iddiaya göre ise menzil artırıcı benzinli motor devreye girdiğinde, bu motorun ürettiği elektrik gücü, aracın belirgin bir şekilde güç kaybı yaşamasına engel olamıyor. İddiaya göre, araç bu moddayken bir de önemli miktarda bir yük altında ise (yokuş çıkmak veya 4 kişiyle yolculuk etmek gibi) aracın hızı çarpıcı bir şekilde düşüyor. Davada iddia edilene göre hız böyle bir durumda herhangi bir uyarı olmaksızın 72 km/s’ye kadar düşebiliyor.

Problem aslında Kuzey Amerikalı BMW i3 REx kullanıcılarının aşina olduğu bir şey. Bu yüzden çoğu kullanıcı arabasının yazılımına izinsiz erişim sağlayarak menzil artırıcı motorun %5 seviyesinden daha önce devreye girmesini sağlamış durumda. Bu yazılımsal işlemin nasıl yapılabileceğiyle ilgili yönergeler internette kolaylıkla bulunabilmekte.

Davada istenen şeyler ise BMW’nin araçlarını ücretsiz olarak tamir etmesi ve bu tamir işlemi gerçekleşene kadar bütün i3 araçların satışının durdurulması. Ayrıca davada bu önemli güvenlik açığı hakkında bilgilendirilmeyen bütün i3 kullanıcılarına da tazminat ödenmesi talep edilmiş.

Davada bahsi geçmeyen şey ise i3 REx’e getirilen bu kısıtlamaların aslında EPA (Çevre Koruma Kurumu) ve CARB (Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu) tarafından, aracın federal ve eyalet düzenlemelerinden sıfır emisyon onayı alabilmesi için talep edildiği gerçeği. Diğer bütün pazarlarda menzil artırıcı motor devreye daha erken girmek için programlanmış durumda. Belki de avukatlar, EPA ve CARB’ı bireyleri riske atan saçma yönetmelikleri yüzünden dava etseler daha doğru olurdu.

http://cleantechnica.com/2016/05/18/bmw-gets-sued-bmw-i3-rex-reduced-power-mode/