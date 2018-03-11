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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz, Toyota'yı geçerek dünyanın en değerli otomobil markası oldu

Brand Finance'a göre Mercedes-Benz, 43.9 milyar dolar değerle Toyota'yı geride bırakarak dünyanın en değerli otomobil markası oldu. Aston Martin ve Tesla ise değerlerini katlayan şirketler arasında.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Brand Finance tarafından hazırlanan bir rapora göre, Mercedes-Benz dünyanın en değerli otomobil markası olmayı başardı. Şirket, Alman otomobil üreticisinin değerinin bir önceki yıla oranla %24 artış göstererek 43.9 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bu sıçramadaki en önemli katkı ise otomobil satışlarının yüzde 9.9'luk artışla 2.3 milyon araca ulaşması oldu.
Ayrıca Bkz. "Volvo, Beşiktaş'ın premium otomotiv partneri oldu"
Mercedes-Benz'in ilk sırayı alması kadar Toyota'nın ikincilğe düşmesi de dikkat çekici. Japon şirketin değeri 43.7 milyar dolara gerilemiş durumda. Brand Finance, markanın ana vatanındaki müşterilerin, Toyota modellerinden çok Mercedes-Benz gibi daha yüksek kaliteli markalara odaklandıklarını belirtiyor. Üçüncü sırada ise yüzde 6 artış göstererek 41.8 milyar dolar değere ulaşan BMW var.

Aston Martin ve Tesla'nın değeri fırladı

Brand Finance CEO'su David Haigh "Mercedes-Benz otomobili icat etti ve şimdi otomobili yeniden icat etmeye odaklanmış bir marka stratejisiyle sektöre öncülük ediyor” dedi. Mercedes, Toyota ve BMW'nin ardından en değerli diğer markalar ise Volkswagen, Honda, Nissan, Porsche, Ford, Audi ve Chevrolet olarak sıralanıyor.
2017 ile 2018 yılları arasında marka değeri değişimi açısından birinciliği ise yüzde 268 oranında değer sıçraması yaratmayı başaran Aston Martin aldı. Değeri fırlayan diğer markalar arasında BYD (yüzde 211), Haval (yüzde 124), Tesla (yüzde 106), Jaguar (yüzde 105) ve Smart (yüzde 103) var.

http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_auto_tyres_report_2018_embargo_5th_march_2018_0001_gmt_locked_1.pdf Yorum Yaz
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JanKlod 1 yıl en beğenilen zotacing
zotacing
Bence normal.
Toyota'nın ilk 5'e girmesi bile skandal.
Mercedes-BMW vs... gibi markaların ilk 3'de olması Dünya tarafından kabul edilir ama Toyota anlamsız.

Gerçekten büyük skandal sana sormayı unutmuşlar. Acilen mail atın düzeltip toyota yı çıkarsınlar ilk 3 ten
Burda zotacing varken koskoca şirketin ne hattine liste hazırlamak.
zotacingBence normal.Toyota'nın ilk 5'e girmesi bile skandal.Mercedes-BMW vs... gibi markaların ilk 3'de olması Dünya tarafından k...
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1 Yanıt Yanıtla +58
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lojistisyen 1 yıl zotacing
BMW, Mercedes dururken boşuna Toyota'nın üretim sistemi ders olarak gösterilmiyor üniversitelerde. En basitinden bunu düşünün. Demek adamlar birşeyleri iyi yapıyor, premium olmadığı halde yıllardır en değerli markaydı Toyota. Şimdi de burun farkıyla geçilmiş.
BMW, Mercedes dururken boşuna Toyota'nın üretim sistemi ders olarak gösterilmiyor üniversitelerde. En basitinden bunu düşünün. Demek adamlar birşeyleri iyi ya...
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3 Yanıt Yanıtla +41
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dodomoco 1 yıl
Hissedarlar yine birbirine girmis
1 Yanıt Yanıtla +40
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CR7_35 11 ay
Toyota Japonlar Corolla ve 1.cilik şaşırdık mı ??
Hayır Corolla zaten en çok satan araba konumunda en değerli otomobil markası konumunda olması normal yani.
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DH Misafiri 11 ay
bazı arkadaşlar toyota'yı çok küçümsemiş ama toyota ile ilgili bazı gerçekleri hatırlatmakta fayda var: 1. marka değerinde her yıl birinci gelmesi. 2. dünyanın en çok satılan aracı olması. 3. dünyanın en çok satılan hibrit aracı olması 4. hibrit ve hidrojen motor teknolojisinde dünyaya öncülük etmesi. 5. sorunsuzlukta alman tüv şirketi tarafından neredeyse her yıl birinci seçilmesi. 6. lexsus markasıyla lüks otomobil deyince akla gelen almanlara ciddi rakip olması ki (yanılmıyorsam geçen yıl google'da en çok aranan arabalar listesinde lexsus ikinci, toyota 4. sıradaydı.) vw'e gelince konfor, yalıtım ve iç malzeme kalitesiyle toyota'dan bir tık önde olan ancak donanım, güvenlik ve sorunsuzlukta toyota'nın asla rakibi olamayacak türkiye'de şişirilmiş marka algısıyla gereğinden fazla abartılan orta sınıf alman arabasıdır. toyota mı vw mi derseniz benim tercihim toyota olur. vw'i tercih edene de saygı duyarım.
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DH Misafiri 1 yıl
Adamlar Yaris-Corolla satarak dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldular..
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Witcher3 1 yıl
bmw cilerin gözü yaşlı
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NextMove 1 yıl
Degerli marka ne demek forumun bir kismi anlamaz. Bosuna konu acip laf anlatmaya kasmayin!
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JQKER 1 yıl
acaba hangi veriler ile bu liste oluşuyor. sadece hisse senedi olamaz herhalde.
mercedesin ürün yelpazesinde yok yok. askeri araçlardan çöp kamyonlarına , bi motorsiklet eksikti oda yakında gelecek diyorlar.
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Kaiser75 1 yıl
Tesla iyiden iyiye gelişirse sıralama değişir. Mercedes'in elektrikli ve hibrit işlerine yatırımı arttırması gerek
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BlackLead 1 yıl
tesla geliyor eyy benzin tayfa vaziyet alın.
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Sirrüs 1 yıl BlackLead
Diego dur Allahını seversen zaten ortalık karışık.
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Nightmare70 1 yıl
Mercedes son yıllarda Formula 1'de arka arkaya şampiyonluklar alarak iyi bir imaj yaptı kendine. Audi veya Porsche formula 1'e girmedikçe bu da zor yıkılacak gibi.
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Enki 1 yıl
Gürcistan'da yaşayanlar genelde Mercedes gibi lüks araçları tercih ediyorlar. Bu ülkede araba alırken verginin vergisini ödüyorsun. Bu bilinen bir şey. Yoksa kim biner Vw veya Opel'e.
Vergiler bu kadar fazla olmasın; araç bakım giderleri ve yakıt ucuz olsun ben sanmıyorum kimsenin Toyota'ya bineceğini.
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