Mercedes-Benz, Toyota'yı geçerek dünyanın en değerli otomobil markası oldu

Brand Finance tarafından hazırlanan bir rapora göre, Mercedes-Benz dünyanın en değerli otomobil markası olmayı başardı. Şirket, Alman otomobil üreticisinin değerinin bir önceki yıla oranla %24 artış göstererek 43.9 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bu sıçramadaki en önemli katkı ise otomobil satışlarının yüzde 9.9'luk artışla 2.3 milyon araca ulaşması oldu.

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Mercedes-Benz'in ilk sırayı alması kadar Toyota'nın ikincilğe düşmesi de dikkat çekici. Japon şirketin değeri 43.7 milyar dolara gerilemiş durumda. Brand Finance, markanın ana vatanındaki müşterilerin, Toyota modellerinden çok Mercedes-Benz gibi daha yüksek kaliteli markalara odaklandıklarını belirtiyor. Üçüncü sırada ise yüzde 6 artış göstererek 41.8 milyar dolar değere ulaşan BMW var.

Aston Martin ve Tesla'nın değeri fırladı

Brand Finance CEO'su David Haigh "Mercedes-Benz otomobili icat etti ve şimdi otomobili yeniden icat etmeye odaklanmış bir marka stratejisiyle sektöre öncülük ediyor” dedi. Mercedes, Toyota ve BMW'nin ardından en değerli diğer markalar ise Volkswagen, Honda, Nissan, Porsche, Ford, Audi ve Chevrolet olarak sıralanıyor.

2017 ile 2018 yılları arasında marka değeri değişimi açısından birinciliği ise yüzde 268 oranında değer sıçraması yaratmayı başaran Aston Martin aldı. Değeri fırlayan diğer markalar arasında BYD (yüzde 211), Haval (yüzde 124), Tesla (yüzde 106), Jaguar (yüzde 105) ve Smart (yüzde 103) var.

http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_auto_tyres_report_2018_embargo_5th_march_2018_0001_gmt_locked_1.pdf