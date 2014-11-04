Mercedes-Benz boyası vasıtasıyla güneş enerjisinden elektrik üreten bir SUV konsepti geliştirdi





Günümüzde benzinli araçlara alternatif haline gelmesi için pek çok firmanın yoğun Ar-Ge çalışmaları yürüttüğü elektrikli araçlar, ilginç fikir ve projelere ev sahipliği yapıyor. Güneş enerjili tente garajından sonra bu kez özel boyası ile güneş enerjisinden elektrik üreten bir SUV konsepti karşımızda.





Mercedes-Benz tarafından geliştirilen Vision G-Code adındaki SUV konsepti, güneş enerjisi ile elektrik üreten özel bir boya kullanıyor. Ayrıca boya rüzgar enerjisi sayesinde elektrostatik olarak da elektrik üretebiliyor. Yani yeterli güneş ışığı olmayan zamanlarda da rüzgar yardımınıza koşuyor. Bu sayede araç mini bir enerji üretim merkezine dönüşebiliyor.





Enerji üretiminin yanında araç hidrojen sentezi de yapabiliyor. Elde edilen hidrojen, aracın ön tekerleklerini yöneten hidrojen motoruna yönlendiriliyor. Elektrik enerjisi ise arka tekerlekleri yöneten elektrik motoruna iletiliyor. Yakıt tüketimi ve ortam şartlarına göre ön veya arka tekerlekler arasında geçiş yapılabiliyor. Ayrıca süspansiyon sisteminden de hidrojen elde edilebiliyor.





Sentezden kalan oksijen de araç içerisine salınıyor ve yolcular için temiz hava elde edilmiş oluyor. Mercedes-Benz hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı Asya başkentlerinde bu aracın ideal bir alternatif olabileceğini düşünüyor. Konsept şimdilik pek mümkün görünmeyen teknolojiler içeriyor ve bu bakımdan hayata geçirilmesi biraz zor. Ancak bu yenilikçi teknolojilerin en azından kısım kısım sonraki Mercedes araçlarında yer alabileceği düşünülüyor.

http://www.engadget.com/2014/11/04/mercedes-benz-vision-g-code-concept/