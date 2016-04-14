Mercedes’in yeni AMG serisine ait bazı detaylar sızdırıldı

Mevcut AMG E63 ve E63 S modellerini yılın ortalarına doğru yenilemesi beklenen Mercedes’in, yeni silahları ile ilgili hazırladığı bir broşürün internete sızdırıldığı iddia edildi. Yeni nesil araçlarda motor önemli bir değişikliğe uğruyor.

Hali hazırdaki AMG E63 ve E63 S modellerine, 5.5 litrelik çift turbo V8 motoru güç veriyordu. Yeni nesil seride ise, Mercedes-AMG GT Coupe ile C63 ve C63 S modelleri ile tanıdığımız 4 litrelik çift turbo V8 motoruna yer verilecek. Bugüne kadar ki en güçlü 4 litrelik motor 375kW güç ve 700Nm tork değerine sahipti. Yeni seride bu değerler biraz daha yükselmiş.

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Yeni nesil Mercedes-AMG E63 modelinde, 420kW güç ve 750Nm tork değeri yer alıyor. Model sıfırdan 100 kilometreye 3.7 saniye altında çıkabiliyor. Elektronik olarak en yüksek hızın 250km/s seviyesine sabitlendiği model, 100 kilometrede 8.6L yakıt tüketiyor.

Yeni nesil Mercedes-AMG E63 S modelinde ise 450kW güç ve 850Nm tork değeri bizi karşılıyor. Sıfırdan 100 kilometreye 3.5 saniyenin altında çıkan araç, kadran ve yakıt tüketimi değerleri olarak E63 modeli ile aynı seviyede.

Karşılaştırma açısından, şimdiki AMG E63 S modelinde yer alan 5.5 litrelik çift turbo V8 motorunda 430kW ve 800Nm tork değeri yer alıyor. Araç, sıfırdan 100 kilometreye 4.1 saniyede çıkabiliyor. Yeni serinin net olarak çıkış tarihi bilinmiyor.