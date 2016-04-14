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Mercedes’in yeni AMG serisine ait bazı detaylar sızdırıldı

Mercedes’in bu yıl itibariyle piyasaya sürmesi beklenen yeni nesil AMG E63 ve E63 S modellerine ait broşürlerin sızdırıldığı iddia ediliyor. Yeni seride, motor ve hızlanma değerleri dikkat çekici.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mevcut AMG E63 ve E63 S modellerini yılın ortalarına doğru yenilemesi beklenen Mercedes’in, yeni silahları ile ilgili hazırladığı bir broşürün internete sızdırıldığı iddia edildi. Yeni nesil araçlarda motor önemli bir değişikliğe uğruyor.

Hali hazırdaki AMG E63 ve E63 S modellerine, 5.5 litrelik çift turbo V8 motoru güç veriyordu. Yeni nesil seride ise, Mercedes-AMG GT Coupe ile  C63 ve C63 S modelleri ile tanıdığımız 4 litrelik çift turbo V8 motoruna yer verilecek. Bugüne kadar ki en güçlü 4 litrelik motor 375kW güç ve 700Nm tork değerine sahipti. Yeni seride bu değerler biraz daha yükselmiş.

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Yeni nesil Mercedes-AMG E63 modelinde, 420kW güç ve 750Nm tork değeri yer alıyor. Model sıfırdan 100 kilometreye 3.7 saniye altında çıkabiliyor. Elektronik olarak en yüksek hızın 250km/s seviyesine sabitlendiği model, 100 kilometrede 8.6L yakıt tüketiyor.

Yeni nesil Mercedes-AMG E63 S modelinde ise 450kW güç ve 850Nm tork değeri bizi karşılıyor. Sıfırdan 100 kilometreye 3.5 saniyenin altında çıkan araç, kadran ve yakıt tüketimi değerleri olarak E63 modeli ile aynı seviyede.

Karşılaştırma açısından, şimdiki AMG E63 S modelinde yer alan 5.5 litrelik çift turbo V8 motorunda 430kW ve 800Nm tork değeri yer alıyor. Araç, sıfırdan 100 kilometreye 4.1 saniyede çıkabiliyor. Yeni serinin net olarak çıkış tarihi bilinmiyor. 

 

http://www.caradvice.com.au/241442/mercedes-benz-e63-amg-s-model-review-2/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haberelectro 3 yıl
Bu motor ilerleyen donemde tum AMG modellerine gelecek. 5.5 litrelik tarihe karisacak.
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kadett_90 3 yıl
yanlıs bılgılendırme yapmayın, 1kw=1.36hp
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BekirTemel 3 yıl
Türkiye fiyatı 1 milyon 600 bin liradan başlar
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aycibin 3 yıl
kw nedir yahu? (ne olduğunu biliyorum ama yaygınlığı yok anlamında) google'dan yazınca evet çeviriyor ama neden uğraşiyim? bildiğimiz cinsten bg diyin de hemen anlayalım
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OverClocK1ng 3 yıl
homebird
Verileri beygir gücü olarak verin. KW nedir arkadaş? Kafa karıştırıyor. (450 KW = 603 beygir)

1 kW, 1.34 Beygir. Yani %34 daha fazlası. Mesela benim 171.2 cc motorum 11.03 Kw.
Bu da 11.03 x 1.34 = 14.78 Beygir yapıyor.
Ayrıca niye beygir gücü olarak versinler? Bugün git ehliyet al.
A1 sınıfı ehliyet ile 11 Kilowatt a kadar araç kullanabiliyorsun.
Beygir gücü demiyorlar. Artık hep Kilowatt üzerinden.
Sanırım Elektrikli araçlar ile bir alakası olsa gerek...
1 Yanıt Yanıtla
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ULYSES 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

homebird
Verileri beygir gücü olarak verin. KW nedir arkadaş? Kafa karıştırıyor. (450 KW = 603 beygir)


1 kW, 1.34 Beygir. Yani %34 daha fazlası. Mesela benim 171.2 cc motorum 11.03 Kw.
Bu da 11.03 x 1.34 = 14.78 Beygir yapıyor.

Ayrıca niye beygir gücü olarak versinler? Bugün git ehliyet al.
A1 sınıfı ehliyet ile 11 Kilowatt a kadar araç kullanabiliyorsun.
Beygir gücü demiyorlar. Artık hep Kilowatt üzerinden.
Sanırım Elektrikli araçlar ile bir alakası olsa gerek...

Elektrikli araçlar için değil aslında. Eskiden bu yana metrik sistem kullanan Avrupada kw olarak geçer. Biz de Avrupa normlarını kullanıyoruz. Ama otomobil piyasasında standartları belirleyen Amerika olduğu için Avrupada da, bizde de beygir gücü popüler olmuş. Hatta araya beygir gücünün farklı bir versiyonu (Asya) olan psi da girmiş. Bu yüzden biraz karmaşa söz konusu. Elektrikliler standart olunca sorun çözülecek gibi görünüyor.
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silversmith 3 yıl
Mercedes, C sütunu omuz çizgisini hiç bozmuyor. Her modelinde kullanmaya çalışıyor ve bu onu Mercedes yapan en iyi etmenlerden sadece biri.
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people66 3 yıl
BRABUS 850 6.0 biturbo 5912 cc motor hacmi, 625 kw / 838 bg, 1150 nm tork ve sınırlandırılmış hızı 350 km/s ile 249.000 € gibi fiyatla piyasada ( bu araç e 63 amg den devşirmedir )
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homebird 3 yıl
Verileri beygir gücü olarak verin. KW nedir arkadaş? Kafa karıştırıyor. (450 KW = 603 beygir)
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mehmedaltair 3 yıl
e segment arabada 0-100 3.5 saniye altında
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