Mercedes'ten spor arabalardan ilham alan yüksek teknolojili golf aracı

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz hayranlarından istediği geleceğin golf aracına ait fikir ve tavsiyelerin üç yıl sonrasında yüksek teknolojiye ve spor araç görünümüne sahip bir golf aracı duyurdu. Her ne kadar şu an için otonom sürüş yeteneklerine sahip olmasa da firma ve proje ortağı golf aracı tasarımcısı Garia tarafından tasarlanan araç anlık hız, güç tüketimi ve aracın kontrollerine sahip 10.1 inç bir tabletle geliyor.

Bu ekran yardımıyla sport-eco modları arasında geçiş yapabilmek, farlar, ısıtıcı, klima, silecek ve diğer pek çok araç fonksiyonunu kapatıp açabilmek mümkün. Bunların yanında aracın golf sahasında pozisyonunu harita üzerinde gösterebilen ekran yardımıyla hava durumu gibi bilgilere de erişilebiliyor. Bu tabletin yanında Hi-Fi Bluetooth ses sistemine de sahip olan araçta buzdolabı da yer alıyor.

Mercedes ileride araca akıllı telefon bağlantı yeteneğinin de ekleneceğini belirtiyor. Şu an için firmalar yeni modelini İngiliz Açık'da gösterirken ileride ise aracın Danimarka, Monaco ve Almanya'daki etkinliklerde yer alacağı söyleniyor.

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