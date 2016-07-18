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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes'ten spor arabalardan ilham alan yüksek teknolojili golf aracı

Mercedes-Benz, Garia ile ortaklığı sonucu golf sahalarına yeni teknolojik ve spor görünümlü golf aracını kazandırdı. Tasarım hatlarıyla dikkat çeken araçta yönetim 10.1 inç bir tabletle sağlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz hayranlarından istediği geleceğin golf aracına ait fikir ve tavsiyelerin üç yıl sonrasında yüksek teknolojiye ve spor araç görünümüne sahip bir golf aracı duyurdu. Her ne kadar şu an için otonom sürüş yeteneklerine sahip olmasa da firma ve proje ortağı golf aracı tasarımcısı Garia tarafından tasarlanan araç anlık hız, güç tüketimi ve aracın kontrollerine sahip 10.1 inç bir tabletle geliyor.
Bu ekran yardımıyla sport-eco modları arasında geçiş yapabilmek, farlar, ısıtıcı, klima, silecek ve diğer pek çok araç fonksiyonunu kapatıp açabilmek mümkün. Bunların yanında aracın golf sahasında pozisyonunu harita üzerinde gösterebilen ekran yardımıyla hava durumu gibi bilgilere de erişilebiliyor. Bu tabletin yanında Hi-Fi Bluetooth ses sistemine de sahip olan araçta buzdolabı da yer alıyor.
Mercedes ileride araca akıllı telefon bağlantı yeteneğinin de ekleneceğini belirtiyor. Şu an için firmalar yeni modelini İngiliz Açık'da gösterirken ileride ise aracın Danimarka, Monaco ve Almanya'daki etkinliklerde yer alacağı söyleniyor.

http://arealsportscar.com/ Yorum Yaz
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trooe199 3 yıl
Bunların smart diye bir modeli var onu biraz kırpmışlar bir iki özellik eklemişler lüks golf merkezlerine kitleyecekler.
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porsche911gt2 3 yıl
Yeni Smart for two
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tolgatelli 3 yıl
İçi tam bir tasarım faciası. Tableti yerleştirerek yer bulamamışlar gibi bir dizayn. Daha kullanışlı ve kullanıcı dostu bir tasarım olmalıydı. Ah ah bizim gençlerimize imkan verilse neler neler yaparlar.
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