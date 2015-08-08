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Mesaj uygulaması Talkray, Windows Phone için yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mesaj uygulaması Talkray, Windows Phone için yayınlandı
 
iOS ile Android platformlarında uzun süredir yer alan mesajlaşma uygulamalarından Talkray, Windows Phone dünyasına da giriş yaptı.
Modern bir arayüzü bulunan Talkray, WiFi ya da 3G bağlantıları üzerinden herhangi bir ücret talep etmeden çalışıyor ve mesaj yanında uluslararası sesli görüşme desteğini de veriyor. Belirtildiği kadarıyla çok düşük veri kullanımına sahip olan uygulama, grup çağrı ve mesajlaşma desteği yanında reklamsız yapısı sayesinde de etkili bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.
Windows Phone için Talkray uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/popular-talkray-messaging-app-makes-its-windows-phone-debut Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fatih 4 yıl
Hocam Whatsapp varken bu tarz uygulamaların şansı yok uzun yıllar boyunca. Msn Messenger'in başına gelen Whatsapp'ın da başına gelirse bilmem.
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