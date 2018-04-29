Mesajlaşma servisi Telegram'a dün geceden beri erişilemiyor

Çoklu platform desteğine sahip anında mesajlaşma servisi Telegram'da, dün gece saatlerinden bu yana erişim problemleri yaşandığı belirtiliyor. Özellikle Avrupa'daki kullanıcıların etkilendiği bu erişim probleminin, kısa bir süre içinde tamamen düzeltileceği açıklandı.

Telegram CEO'su: Sunucularda aşırı ısınma oldu

Telegram CEO'su Pavel Durov serviste yaşanan kesinti için: "Telegram sunucu kümelerinin birinde meydana gelen aşırı ısınma, önümüzdeki birkaç saat içinde Avrupalı kullanıcılar için bazı bağlantı sorunlarına neden olabilir. Problem en kısa zaman içinde çözülecek. Rahatsızlık için özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Telegram'ın önümüzdeki birkaç saat içinde tekrar erişime açık hale getirilmesi bekleniyor.

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5245032,00.html