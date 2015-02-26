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Mesajlaşma uygulaması Line, WP tarafında güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mesajlaşma uygulaması Line, WP tarafında güncellendi
İçinde bulunduğumuz yıl için 1 milyar kullanıcı sayısını hedefleyen popüler anlık mesajlaşma uygulaması Line, Windows Phone tarafında yeni özelliklerle güncellendi.
Yayınlanan bu yeni sürümüyle Facebook'da ki gibi zaman tüneli özelliğine kavuşan ve buradan yapılacak metin, fotoğraf, çıkartma ve video paylaşımlarıyla arkadaşlar arası bir sosyala ağ görünümü alan Line, ayrıca artık grup albüm ile grup mesajı özelliklerine kavuşuyor, arkadaş öneri listesinde nedenleri sıralayabiliyor, Fransızca dil desteği kazanıyor ve son olarak birçok hatadan kurtularak eskiye oranla daha kararlı çalışma gösteriyor.
Ücretsiz olarak sunulan Line Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/line-gets-timeline-feature-latest-update?utm_source=wpc&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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