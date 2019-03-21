Facebook Messenger uygulamasına alıntı ile cevap verme özelliği geldi

Facebook tarafından mobil için geliştirilen Messenger uygulaması milyarlara varan indirme sayısıyla en popüler mesajlaşma hizmetlerinden biri konumunda. Firma da Messenger’a verdiği önemi yeni özellikler ile gösteriyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda yeni ve daha sade tasarımla birlikte karanlık mod özelliğinin geldiğini görmüştük. Bugün ise mesaj alıntılayarak cevap verme özelliği eklendi.

Grup sohbetlerindeki karmaşa son bulacak

Facebook’un sahip olduğu bir başka mesajlaşma servisi olan WhatsApp uygulamasında bu özellik uzun bir zamandır var. Hatta Messenger için geç kalındığını bile söyleyebiliriz. Bireysel konuşmalarda fazla sorun olmasa da grup sohbetlerinde mesajın kime hitaben yazıldığı bazen karışabiliyor.

Yeni alıntı özelliğini kullanmak için cevap vermek istediğiniz mesaja uzun süreli basılı tutuyorsunuz. Daha sonrasında alıntı yap butonu sizleri karşılıyor. İster yazılı bir şekilde isterseniz de GIF, resim veya emoji ile yanıtlayabiliyorsunuz.

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Alıntı özelliği hem Android hem de iOS platformuna aynı anda sunuldu. Dağıtılma aşaması ülkelerden ülkelere farklılık gösterebileceğinden dolayı belli bir süre yeni özelliği görememeniz mümkün. Ancak hızla herkesin kullanımına açılacaktır.

Facebook Messenger: App Store || Google Play

https://www.theverge.com/2019/3/20/18274521/facebook-quote-reply-messenger-conversations-app-update-whatsapp-feature