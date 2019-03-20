Opera tarayıcısının Android uygulamasına dahili VPN özelliği geldi

Çoğunuzun bildiği gibi Opera tarayıcısının masaüstü sürümü ücretsiz VPN özelliği sunuyor. Şirket geçtiğimiz ay Android platformu için tarayıcının VPN özelliğine sahip bir beta sürümünü yayınlanmıştı. Şimdi ise bu özellik Opera 51 ile tüm kullanıcılara sunuldu.

Ayrıca Bkz.

"Samsung'un Infinity-U ekranlı yeni telefonu Galaxy A40 resmiyet kazandı"

Tarayıcının Android uygulamasına eklenen VPN özelliği sayesinde kullanıcılar fiziksel konumlarını gizleyerek, webdeki etkinliklerinin başkaları tarafından izlemesini zorlaştırabilecekler. Ücretsiz olan bu hizmet tarayıcının sağ üst köşesinden kolayca etkinleştirilebiliyor.

Web trafiğinin kaydı tutulmuyor

Opera’nın sınırsız VPN hizmeti, 256 bit şifreleme kullanarak mobil cihaz ve uzak VPN sunucusu arasında özel ve şifreli bir bağlantı oluşturuyor. Bu özelliği kullananlar, konum listesinden diledikleri sunucuyu seçebilecekleri gibi bağlantı hızının en verimli olacağı VPN suncusuna otomatik olarak da bağlanabilirler.

kayıt tutulmadığını özellikle vurguluyor. Bu da VPN sunucularının, kullanıcıların gizliliğini korumak adına etkinlik verilerini kaydetmediği ve saklamadığı anlamına geliyor. Opera'nın yeni sürümünü Google Play Store üzerinden Android cihazınıza yükleyebilirsiniz. Opera, web trafiği ile ilgili herhangi birözellikle vurguluyor. Bu da, kullanıcıların gizliliğini korumak adına etkinlik verilerini kaydetmediği ve saklamadığı anlamına geliyor. Opera'nın yeni sürümünü buraya tıklayarak üzerinden Android cihazınıza yükleyebilirsiniz.

https://press.opera.com/2019/03/20/opera-launches-built-in-vpn/