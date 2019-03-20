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Opera tarayıcısının Android uygulamasına dahili VPN özelliği geldi

Norveçli tarayıcı geliştiricisi Opera, Android uygulamasına ücretsiz ve sınırsız VPN hizmeti ekledi. Geçen ay beta sürüme dahil edilen özellik Opera 51 ile tüm kullanıcılara sunuldu.
2 ay
4,3b
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13
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Çoğunuzun bildiği gibi Opera tarayıcısının masaüstü sürümü ücretsiz VPN özelliği sunuyor. Şirket geçtiğimiz ay Android platformu için tarayıcının VPN özelliğine sahip bir beta sürümünü yayınlanmıştı. Şimdi ise bu özellik Opera 51 ile tüm kullanıcılara sunuldu.
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Tarayıcının Android uygulamasına eklenen VPN özelliği sayesinde kullanıcılar fiziksel konumlarını gizleyerek, webdeki etkinliklerinin başkaları tarafından izlemesini zorlaştırabilecekler. Ücretsiz olan bu hizmet tarayıcının sağ üst köşesinden kolayca etkinleştirilebiliyor.

Web trafiğinin kaydı tutulmuyor

Opera’nın sınırsız VPN hizmeti, 256 bit şifreleme kullanarak mobil cihaz ve uzak VPN sunucusu arasında özel ve şifreli bir bağlantı oluşturuyor. Bu özelliği kullananlar, konum listesinden diledikleri sunucuyu seçebilecekleri gibi bağlantı hızının en verimli olacağı VPN suncusuna otomatik olarak da bağlanabilirler.
Opera, web trafiği ile ilgili herhangi bir kayıt tutulmadığını özellikle vurguluyor. Bu da VPN sunucularının, kullanıcıların gizliliğini korumak adına etkinlik verilerini kaydetmediği ve saklamadığı anlamına geliyor. Opera'nın yeni sürümünü buraya tıklayarak Google Play Store üzerinden Android cihazınıza yükleyebilirsiniz.

https://press.opera.com/2019/03/20/opera-launches-built-in-vpn/ Yorum Yaz
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macromedia21 2 ay en beğenilen isimsiz2424
Haberin kaynağında şirketin "20 Mart" tarihli basın bülteni var. Ayrıca haber içerisinde daha önce bu özelliğin "beta" olarak sunulduğu belirtilmiş. Sırf haberi kötülemek için bilgi sahibi olmadan yorum yapmanız üzücü ve bir o kadar da gereksiz.
Haberin kaynağında şirketin "20 Mart" tarihli basın bülteni var. Ayrıca haber içerisinde daha önce bu özelliğin "beta" olarak sunulduğu belirtilmiş. Sırf haberi...
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erhan2323 1 ay
Veri kaydının tutulmadığına asla inanmıyorum.
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The Hollow 2 ay
Editör, Android için olduğunu belirtmiş. Bazı arkadaşlar haberi okumadan veya anlamadan yorum yapmış.
VPN bağlantısı ile Opera'nın sunduğu hizmet farklı olsa da, bu da çoğu kullanıcının işini görecektir. Opera, pazarlama yapacağım diye non techie kullanıcıların kafasını karıştırıyor. Sadece tarayıcıda geçerli olan hizmet Proxy'dir. Sansürü web sitelerinde pasifize eder fakat uygulamalar da işe yaramaz.
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D][ABLO 2 ay
51 nolu surum ulkelere gore kademeli olarak sunulcakmıs . o yuzden suan gormuyoruz.haberde bunuda yazsalardı iyi olurdu
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intel7mix 2 ay
Veri kaydı demek tutulmuyor 100 yılın yalanı.
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fhrstw 2 ay intel7mix
profiller gizli ise bence o kadar da sorun değil ama işte gizli mi?
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DH Misafiri 2 ay
Norveçli değil, Çinli.
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borukuzen 2 ay
Vpn özelliği gelmemiş. Haberde mi bir problem var?
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Fenomenon 2 ay
ben anlamıyorum. zaten reklam engellemeyi açınca vpn'den bağlanıyordu.
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gcb1903 2 ay
Opera şu senkron işini halletse çok iyi yerlere gelecek. Ama senkron hep sorun. Hep hata. O yüzden asıl tarayıcı olması zor.
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isimsiz2424 2 ay
geleli çok oldu siz daha yeni haberini yapıyorsunuz
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macromedia21 2 ay isimsiz2424
Haberin kaynağında şirketin "20 Mart" tarihli basın bülteni var. Ayrıca haber içerisinde daha önce bu özelliğin "beta" olarak sunulduğu belirtilmiş. Sırf haberi kötülemek için bilgi sahibi olmadan yorum yapmanız üzücü ve bir o kadar da gereksiz.
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