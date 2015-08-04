Metal Gear Solid V'in sistem gereksinimleri açıklandı

Konami bu sabah yaptığı açıklamada merakla beklenen oyun Metal Gear Solid V: The Phantom Pain'in PC platformuna çıkış tarihini ve minimum sistem gereksinimlerini paylaştı. Oyunun bilgisayar sürümü 1 Eylül tarihinde konsollarla aynı anda satışa çıkacak.

Sistem gereksinimlerinde minimum ve önerilen sistemlerin Intel'in 4. nesil işlemcilerinden başladığını görüyoruz. Minimum sistemde oyunu düşük ayarlarda akıcı oynamak için NVIDIA GeForce GTX 650, önerilen bir sistem için ise NVIDIA GeForce GTX 760 grafik birimi gerekiyor.

Şu an için ön siparişte satılan oyun ilerleyen dönemlerde Nvidia'nın bazı ekran kartları ile birlikte hediye olarak da verilecek. Diğer sistem gereksinimlerini ise aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

Minimum:





İşletim sistemi: Windows 7x64, Windows 8x64 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) veya 4 Çekirdekli daha iyi bir işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) veya daha iyi (DirectX 11 destekli)

DirectX: Version 11

Depolama: 28 GB boş alan

Ses kartı: DirectX 9.0c destekli ses kartı

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İşletim sistemi: Windows 7x64, Windows 8x64 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-4790 (3.60GHz) veya 4 Çekirdekli daha iyi bir işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (DirectX 11 destekli)

DirectX: Version 11

Depolama: 28 GB boş alan

Ses kartı: DirectX 9.0c destekli (Surround Sound 5.1)