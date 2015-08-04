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Metal Gear Solid V'in sistem gereksinimleri açıklandı

3 yıl
2,6b
1
17
Oyunlar
Oğuz Avcı
Editör
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Metal Gear Solid V'in sistem gereksinimleri açıklandı

Konami bu sabah yaptığı açıklamada merakla beklenen oyun Metal Gear Solid V: The Phantom Pain'in PC platformuna çıkış tarihini ve minimum sistem gereksinimlerini paylaştı. Oyunun bilgisayar sürümü 1 Eylül tarihinde konsollarla aynı anda satışa çıkacak.
Sistem gereksinimlerinde minimum ve önerilen sistemlerin Intel'in 4. nesil işlemcilerinden başladığını görüyoruz. Minimum sistemde oyunu düşük ayarlarda akıcı oynamak için NVIDIA GeForce GTX 650, önerilen bir sistem için ise NVIDIA GeForce GTX 760 grafik birimi gerekiyor. 
Şu an için ön siparişte satılan oyun ilerleyen dönemlerde Nvidia'nın bazı ekran kartları ile birlikte hediye olarak da verilecek. Diğer sistem gereksinimlerini ise aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. 
Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7x64, Windows 8x64 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) veya 4 Çekirdekli daha iyi bir işlemci
Bellek: 4 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) veya daha iyi (DirectX 11 destekli)
DirectX: Version 11
Depolama: 28 GB boş alan
Ses kartı: DirectX 9.0c destekli ses kartı
Tavsiye edilen:

İşletim sistemi: Windows 7x64, Windows 8x64 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i7-4790 (3.60GHz) veya 4 Çekirdekli daha iyi bir işlemci
Bellek: 8 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (DirectX 11 destekli)
DirectX: Version 11
Depolama: 28 GB boş alan
Ses kartı: DirectX 9.0c destekli (Surround Sound 5.1)

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bocekgrafik 3 yıl en beğenilen
Tavsiye edilen işlemci i7 4790. Yok artık...
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*siteci* 3 yıl
Amd'de çalışmıyor mu?
1 Yanıt Yanıtla +6
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orithyia 3 yıl
iyiye benziyor
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ThePhantomF4 3 yıl
Bu arada codex sürümünden bahsediyorum kısa bir oynanışla grafikleri test etme sürümü olarak çıkarttılar
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darkest earth 3 yıl ThePhantomF4
ThePhantomF4
Bu arada codex sürümünden bahsediyorum kısa bir oynanışla grafikleri test etme sürümü olarak çıkarttılar

Hmm buna oyun çıktı demek...
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ThePhantomF4 3 yıl
Vallaha Oyunu İndirdim ve şuan kasmadan yüksek ayarlarda oynuyorum sistem gereksinimlerine aldırmayın kesinlikle daha düşük bir sistem gereksinimi olmalıydı
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darkest earth 3 yıl ThePhantomF4
ThePhantomF4
Vallaha Oyunu İndirdim ve şuan kasmadan yüksek ayarlarda oynuyorum sistem gereksinimlerine aldırmayın kesinlikle daha düşük bir sistem gereksinimi olmalıydı

Çıkmadan nasıl indirdin acaba
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rubenmartin 3 yıl ThePhantomF4
ThePhantomF4

Vallaha Oyunu İndirdim ve şuan kasmadan yüksek ayarlarda oynuyorum sistem gereksinimlerine aldırmayın kesinlikle daha düşük bir sistem gereksinimi olmalıydı

bir başarı hikayesi.
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0quz28 3 yıl
4790 aşırı abartılı duruyor daha düşük işlemcilerde ve i5 4460 ın gerisindeki işlemcilerdede çalışıcaktır eminim bir dengesizlik var sanki, i7 4790 isteyip gtx 760 istemek nedir ? oyunun %70'i işlemci üzerindemi çalışıyormuş oyun :D gta 5 ve witcherda olsun i7 4790 da %50'sini nadir kullanan oyunlar ilginç açıkcası ve ekran kartını en çok sömüren oyun gta 5 den bahsediyoruz.(dx12 üzerindede çalışmıyor oyun zaten) anlam veremedim pek açıkcası
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FrederikChopin 3 yıl
4790 ama nvidia 760 öneriyor bu ne lahana turşusu
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redoracle 3 yıl
O deilde yeni oyunlarda intel g3258 alanlar çok pis patladı,bu saatten sonra 4 çekirdekten az işlemci alınmaz.
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tolgatelli 3 yıl
bu da mı 10 dakikada bitecek,bir önceki oyunu 10 dakikada bitirmişlerdi,
150tl ver oyanışı 10dk olsun:)
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*siteci* 3 yıl
Amd'de çalışmıyor mu?
1 Yanıt Yanıtla +6
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bocekgrafik 3 yıl *siteci*
*siteci*
Amd'de çalışmıyor mu?

"Oyuna öyle bi ayar çekeceğiz ki, Intel işlemci ve nVidia kartla uçacak ama AMD işlemci ve ekran kartıyla sürünecek" diyorlar resmen.
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GelecektenGelenDinozor 3 yıl
Casper sistem önermişler.
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bocekgrafik 3 yıl en beğenilen
Tavsiye edilen işlemci i7 4790. Yok artık...
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ThePhantomF4 3 yıl
Kesinlikle Oynıyacağım Bir Oyun Olacak
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Kütahyalı 77 3 yıl ThePhantomF4
ThePhantomF4

Kesinlikle Oynıyacağım Bir Oyun Olacak

Forumumuza hoş geldiniz, sefalar getiridniz
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