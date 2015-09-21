Metal kasalı LG Class, Güney Kore'de resmiyet kazandı

LG'nin bir süredir işaretlerini verdiği orta seviyeye yönelik yeni akıllı telefonu LG Class, Güney Kore'de resmiyet kazandı. Donanımı bir tarafa bırakırsak model metal kasası ile LG ürün yelpazesi arasında farklılaşıyor.





Genelde LG'nin modellerinde polikarbonat gövde yapısına alıştığımız için LG Class nadir modellerden birisi olacak. Arka kısımda kamera ve arka tuş kombinasyonunu koruyan model üst tarafa bir de hoparlör ızgarası entegre etmiş. Ayrıca tasarım çizgileri de biraz daha köşeli hale gelmiş.





LG Class modelinin donanım yapısı daha çok orta seviyeye hitap ediyor. 5 inçlik 720p IPS ekran, 64-bitlik Snapdragon 410 yongaseti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, LTE desteği, 2050mAh gücünde batarya, Android 5.1 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. LG Class daha çok bir operatör telefonu konumunda zira SK Telecom, LG U+ ve KT operatörleri tarafından satışa sunulacak. Fiyatı 340$ olan modelin Güney Kore dışına çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/09/lg-class-officially-announced/?utm_source=mobilerepublic