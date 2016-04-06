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Metal kasalı Meizu M3 Note duyuruldu

Çinli akıllı telefon üreticilerinin lansmanları hız kesmeden devam ediyor. Huawei’nin bugünkü etkinliği öncesinde, Meizu yeni M3 Note modelini resmiyete kavuşturdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu’nun Phablet sınıfındaki beğenilen akıllı telefon serisi M Note, bugün yeni üyesine merhaba dedi. Giriş seviyesine hitap eden Meizu M3 Note, metal gövdesi ve tatmin edici donanım özellikleriyle ilgi çekecek.

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan Meizu M3 Note, Helio P10 yonga setinden gücünü alıyor. 1.8GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 550MHz hızında çift çekirdekli Mali-T860 grafik birimi barındıran Helio P10, fiyatına göre iyi bir performans sunuyor.

6000 serisi alüminyum alaşım ile gövdeyi sağlamlaştıran cihaz, 2.5D ekran kavisi ile daha Premium bir hava vermeyi amaçlıyor. Ayrıca ön kısımdaki Home tuşu içerisine mTouch 2.1 parmak izi okuyucu entegre edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Note 2 için de Snapdragon 823 iddiaları"

3GB RAM ve daha hızlı veri aktarımına olanak tanıyan 32GB eMMC 5.1 depolama belleği ile desteklenen model, microSD kartlara da uyumlu. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model, 4100mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım sürelerine imza atabiliyor.

Meizu M3 Note şimdilik sadece Çin’de satışa sunulacak. 3GB RAM ve 32GB kapasite sunan versiyon 150$ fiyat etiketine sahip. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile performansı biraz daha düşüren versiyon ise 129$ civarında olacak. Modelin global çıkışı hakkında bir bilgi yok ancak bu sürümde Qualcomm işlemci olabileceği tahmin ediliyor. 

 

http://www.gizchina.com/2016/04/06/meizu-m3-note-launched-specs/ Yorum Yaz
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beetle26 3 yıl en beğenilen
tasarım iphone dan yada daha pahalı bir çok telefondan şık bravo !
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viper17 3 yıl
harika, özellikle bataryası
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
çoğunluğun derdi telefonla hava atmak olduğu için MEYSU 10.000 mah 10 çekirdek de olsa tutmaz
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hayal@t 3 yıl
4.5 g ye bağlanamıyormuyuz şimdi bunda almayı düşünüyorum. bilgisi olan . 3gb ramli versiyonu için
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ksph 3 yıl
Şu an Meizu M2 Note kullanıyorum. Ama bazı üstünlüklerinden dolayı M3 Note 2 GB versiyonunu düşünüyorum. Kullanan arkadaşlar yorum yapabilir mi? Kullanıcı deneyimleri nasıl? Özellikle P10 işlemcinin 6753'e göre hızlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca kamera, odaklama, genel hız, kasma ve donma var mı? Pil eski versiyon da 3000 Mah pille çok iyiydi, bu daha da iyi olmalı. Ekran süresi olarak kaç saat SOT alıyorsunuz? M2 Note ile ikinci günü çıkartmaya zorlanıyor ama bu kesin 2 günü çıkartır bende. Bu modeli sanırım Redmi Note 3'e rakip olarak çıkardılar ama Xiamen daha iyi işlemciler kullanıyor, fiyatları da daha iyi, x10 ve Snap 650 seçenekleri var.
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mersan0 3 yıl
Yuh 995 tl istemiş 170 dolar olan telefona, uçmuş bu adamlar, yav alın bizden yüzde 30 gümrük vergisi, herşeyi getirelim
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akman7322 3 yıl
Fiyat pahalı
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0Defkhan0 3 yıl
Telefon Türkiye'de satılmaya başlanmış.

teknostore.com/...
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Meizu M3 note 3 yıl
İmei nasıl atacam yardım ???
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FreeRun 3 yıl
ahh be burada satılsa ne olur sanki
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akman7322 3 yıl Meizu M3 note
Meizu M3 note
İmei nasıl atacam yardım ???

imei atabildinizmi.telefon üzerinden imei değiştirme yeri varmı
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inexo 3 yıl
geleceğini nereden çıkardınız
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sagy 3 yıl inexo
Kardeş m1 ve m2 modelleri resmî olarak geldi de darısı m3 ün başına :)
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Adamlar 120 130 dolar diyor biz ise 1000 tl altı gelir diye dua ediyoruz.
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sagy 3 yıl
Cihazın tasarımını çok beyendim işallah en kısa sürede gelir...
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DH Misafiri 3 yıl
samsungun orta seviye bile olmayan telefonlarına nerdeyse amiral muamelesi yapılıyo peki bu telefon nasıl giriş seviyesinde olabiliyo.O zaman vestel v3 ne? tetris mi?
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