Metal kasalı Meizu M3 Note duyuruldu

Meizu’nun Phablet sınıfındaki beğenilen akıllı telefon serisi M Note, bugün yeni üyesine merhaba dedi. Giriş seviyesine hitap eden Meizu M3 Note, metal gövdesi ve tatmin edici donanım özellikleriyle ilgi çekecek.

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan Meizu M3 Note, Helio P10 yonga setinden gücünü alıyor. 1.8GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 550MHz hızında çift çekirdekli Mali-T860 grafik birimi barındıran Helio P10, fiyatına göre iyi bir performans sunuyor.

6000 serisi alüminyum alaşım ile gövdeyi sağlamlaştıran cihaz, 2.5D ekran kavisi ile daha Premium bir hava vermeyi amaçlıyor. Ayrıca ön kısımdaki Home tuşu içerisine mTouch 2.1 parmak izi okuyucu entegre edilmiş.

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3GB RAM ve daha hızlı veri aktarımına olanak tanıyan 32GB eMMC 5.1 depolama belleği ile desteklenen model, microSD kartlara da uyumlu. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model, 4100mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım sürelerine imza atabiliyor.

Meizu M3 Note şimdilik sadece Çin’de satışa sunulacak. 3GB RAM ve 32GB kapasite sunan versiyon 150$ fiyat etiketine sahip. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile performansı biraz daha düşüren versiyon ise 129$ civarında olacak. Modelin global çıkışı hakkında bir bilgi yok ancak bu sürümde Qualcomm işlemci olabileceği tahmin ediliyor.