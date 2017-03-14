Metin tabanlı durum mesajı WhatsApp’a geri dönüyor

Son dönemde sosyal ağlarda yaygınlaşan trende ayak uyduran WhatsApp, durum mesajlarını sunu görselleri şekline dönüştürmüştü. Firma yine de metin tabanlı durum mesajlarının kaybolmasını istemeyenleri ihmal etmeyecek.

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Firmanın beta sürümlerinde denediği yeni özellik metin tabanlı durum mesajlarını geri getiriyor. Hakkında ismini alacak özelliğin arayüzde nereye yerleşeceği henüz bilinmiyor anca mevcut Durum sekmesi içerisinde görünmesi bekleniyor.

Durum mesajını ayarlar kısmındaki Hakkında ve Telefon Numarası menüsünden değiştirebiliyorsunuz. Metin mesajı hiç bir şekilde kaybolmuyor ve hazır şablonları da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşınızın durum mesajını da kendi profilinde görebiliyorsunuz.

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Metin tabanlı durum mesajlarının kaldırılması kullanıcıdan oldukça tepki görmüştü. Sürekli silindiği için sık sık durum mesajı ayarlamak pek çok kullanıcı için oldukça zor. Facebook’un tekrardan özelliği geri getirmesi memnuniyet verecektir.