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Metin tabanlı durum mesajı WhatsApp’a geri dönüyor

Metin tabanlı durum mesajlarının kaldırılması kullanıcıdan oldukça tepki görmüştü. Facebook eleştirileri dikkate aldı ve eski özelliği tekrar entegre etmeye karar verdi.
2 yıl
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14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde sosyal ağlarda yaygınlaşan trende ayak uyduran WhatsApp, durum mesajlarını sunu görselleri şekline dönüştürmüştü. Firma yine de metin tabanlı durum mesajlarının kaybolmasını istemeyenleri ihmal etmeyecek.

Eskiye dönüş

Firmanın beta sürümlerinde denediği yeni özellik metin tabanlı durum mesajlarını geri getiriyor. Hakkında ismini alacak özelliğin arayüzde nereye yerleşeceği henüz bilinmiyor anca mevcut Durum sekmesi içerisinde görünmesi bekleniyor.

Durum mesajını ayarlar kısmındaki Hakkında ve Telefon Numarası menüsünden değiştirebiliyorsunuz. Metin mesajı hiç bir şekilde kaybolmuyor ve hazır şablonları da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşınızın durum mesajını da kendi profilinde görebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Pinterest eklentisi ile ağ dışında da resim araması yapabilirsiniz"

Metin tabanlı durum mesajlarının kaldırılması kullanıcıdan oldukça tepki görmüştü. Sürekli silindiği için sık sık durum mesajı ayarlamak pek çok kullanıcı için oldukça zor. Facebook’un tekrardan özelliği geri getirmesi memnuniyet verecektir. 

 

http://wccftech.com/whatsapp-bringing-about-its-original-text-only-status-feature/ Yorum Yaz
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vjdrsjejv 2 yıl en beğenilen
Keşke hikayeyi de kaldırsa da eski temiz haline geri dönse
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likeablex 2 yıl
O değilde kişiler gözükmüyor onu çözsünler önce.
2 Yanıt Yanıtla +9
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Captain_Ivy 2 yıl
Kişi listesine kolayca erişebiliyorduk, o da gelsin. Bu arada hikaye kısmı instagramı silen ben için çok hora geçti..
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MDV 2 yıl
Sacma sapan guncellemelerden biktik
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kadirirdem 2 yıl
Bu iyi oldu ,Hikaye de kalkarsa tamamdır.
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TUFF GONG 2 yıl
3 haftadır geri döndü bende büyük ihtimal betayım diye
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toress86 2 yıl
Herkes Öldürür sevdiğini kimi severek kimi s*** efsane whatsapp durumum gelsinde hemen geri koyacam
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BekirTemel 2 yıl
Whatsappın da genlerinle oynadın ya facebook, pes

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likeablex 2 yıl
O değilde kişiler gözükmüyor onu çözsünler önce.
2 Yanıt Yanıtla +9
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BekirHan 2 yıl likeablex
likeablex

O değilde kişiler gözükmüyor onu çözsünler önce.

Kesinlikle katılıyorum.
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Gurney5 2 yıl likeablex
likeablex
O değilde kişiler gözükmüyor onu çözsünler önce.

whatsappa gir yukarda mesaj kutusu simgesi var ona tıkla
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the fall of max payne 2 yıl
durum da kalksın hakkımda kısmı da kalksın bir fotoğraf bir isim yeter neyin amacı bu uygulamanin içine ettiler
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axaxa 2 yıl
Gelsin atarlı sözler.
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vjdrsjejv 2 yıl en beğenilen
Keşke hikayeyi de kaldırsa da eski temiz haline geri dönse
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