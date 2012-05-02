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MIT mühendisleri suya, buharlaşmaya ve parlamaya dirençli yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar önemli buluşlara imza atan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - MIT, bu kez gelişmiş bir ekran teknolojisi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Mühendislerin geliştirdiği nano yapılı cam, suyu ve tozu üzerinde kaydırırken, kendini temizliyor ve buharlaşmaya engel oluyor. Ayrıca parlamayı da önlüyor. Bu sayede güneş panellerinden, gelecekteki arabaların ön camlarına, elektronik cihaz ekranlarına kadar pek çok alanda kullanım imkanı ortaya çıkacak.

Nano mühendislikle üretilen cam, yarı iletken endüstrisindeki teknikleri kullanarak pek çok katmanı biraraya getiriyor. Su itici özelliği ile süper su geçirmez kaplaması birleşiyor ve 200nm genişliğinde ve milimetrenin binde biri yüksekliğinde koniler oluşturuyor. Bu koniler suyu ve tozu kaydırırken buharlaşmayı da engelliyor.

Bunun yanında kendi kendini temizleyebilme, parlamayı engelleme gibi uygulamalar da geliştirilebiliyor. 

ACS Nano adlı bilimsel dergide yayınlanan projenin üzerinde çalışmalar devam ediyor ve kısa vadede ticari kullanıma sunulması pek mümkün görünmüyor.



http://www.popsci.com/technology/article/2012-04/mit-engineers-design-fog-free-water-repellent-and-no-glare-nano-glass Yorum Yaz
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istanbul2007 7 yıl en beğenilen
Mit yazisini okuyunca insan bir anda seviniyor milli istihbarat teskilati zannederek icerigi okuyuncu bir burukluk oldu icimde
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erci501 7 yıl
ne ekranmış arkadaş utanmasa yemek pişirecek
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niuchiamaoui 7 yıl
Umarım hayatımızın her alanında kısa sürede kullanılır...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Ekran Kartı değil, Deniz Altı Tasarlıyor Sanıcaklar.
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alpa07 7 yıl
iyiymiş
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1963bursa 7 yıl
Hedef, mutfakta kullanımın önünü açmak. Pazar hesabı.
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Statistik 7 yıl
Burdaki MiT yapsa cok kolay dinlenebilirlik saglayan bir sey yapar !!
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Turkforce 7 yıl
Mit ile MIT'i karıştıran arkadaşlar için yapacak yorum yok herhalde.
Türkiyede bilimsel çalışmalarla ilgilenen kurumun adı TÜBİTAK. Bilmiyorsanız araştırın, sorun, öğrenin. Boş yorumlarla doldurmayın ortalığı...
MIT parlamayan ekranlar yapabilmek için uğraşırken LCD üreticilerinin mat ekran varken parlak ekranlar üretmeye tam gaz devam etmeside ayrı bir tez konusu herhalde...
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E_Aydin35 7 yıl
Kesinlikle önemli bir derecede bir çözüm temizlik,toz, kır bunlar basimızın kurtulamadıgimiz belaları ama birde bunların en değer verdiğimiz en sevdiğimiz kullandığımız eşyalarda bulunması gerçekten sevmediğimiz bir durum.. Özellikle ben laptopumu her hafta sonu temizlerim hele ekran toz parmak izi zevk alıyorum yaparken ama yinede yani böyle bir teknolojinin olması çok harika bir düşün maliyetler ne olur bilemem ama çok ise yarar bir teknoloji özellikle ülkemizdeki laptop kullanıcılarınin ne kadar temiz olduğu göz önüne alininca :p :)
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Mellkor 7 yıl
Hem kendini temizleyen hemde kullanildigi alanlarda goruntuyu bozmayan cam teknolijisi
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YGA 7 yıl
MIT bu ekrani yaptiktan sonra patent kime ait olacak?
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erci501 7 yıl
alighieri
Mitin faaliyet alanı hakkında en ufak bi fikriniz yoksa normal bu yorumlar

aynen katılıyorum.
Bide cahillikleriyle hava atmaya çalışıyorlar pes.
MIT nedir bi araştırsınlar bi zahmet.
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erci501 7 yıl
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (İngilizce: Massachusetts Institute of Technology) veya kısaca MIT , Amerika Birleşik Devletleri'nın Massachusetts eyaletindeki Boston şehrinin Cambridge mahallesinde yerleşik ve özellikle bilim, mühendislik ve ekonomi konularındaki başarılarıyla tanınan bir teknik üniversitedir. Teknoloji ve mühendislik konularında Dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınmaktadır.Şu ana kadar MIT'nin öğretim ve araştırma üyeleri, öğrenci ve mezunları arasında Nobel Ödülü kazananların sayısı 72'ye ulaşmıştır ve bu ödüllerin 15'i son beş yıl içinde kazanılmıştır.

MIT 1861 yılında kuruldu ve 1865 yılında Boston kentinin merkezinde kiralık bir binada eğitime başladı. 1916 yılında Boston şehrinin ortasından geçen Charles nehrinin karşı yakasında bulunan Cambridge semtinde bulunan şimdiki kampüsüne yerleşti. 1900 yılında aynı şehirde bulunan dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi'yle birleşmesi düşünüldü fakat bu öneri MIT mezunlarından gördüğü tepki üzerine gerçekleşmedi. Enstitünün önemi özellikle II. Dünya Savaşı sırasında yaptığı bilimsel ve askeri buluşlar dolayısıyla arttı. Soğuk Savaş yıllarında ABD hükümetinden aldığı fonlarla araştırmaların hızını arttırdı. 21. yüzyıla girerken hem kendi içinde yapılan buluşlarla, hem de mezunlarının kurduğu bilim ve teknolojiye dayanan başarılı firmalarla önemini korumaya devam etmektedir.
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leventalpsal 7 yıl
Ne yazıkki hep aynı, müthiş bir teknolojik gelişme, ardından daha piyasaya çıkmasına yıllar var... Geçenlerde de bir pil vardı, özellikleri süper, 2030'da piyasada deniliyordu...
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