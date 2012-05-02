MIT mühendisleri suya, buharlaşmaya ve parlamaya dirençli yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor

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Bugüne kadar önemli buluşlara imza atan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - MIT, bu kez gelişmiş bir ekran teknolojisi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Mühendislerin geliştirdiği nano yapılı cam, suyu ve tozu üzerinde kaydırırken, kendini temizliyor ve buharlaşmaya engel oluyor. Ayrıca parlamayı da önlüyor. Bu sayede güneş panellerinden, gelecekteki arabaların ön camlarına, elektronik cihaz ekranlarına kadar pek çok alanda kullanım imkanı ortaya çıkacak.
Nano mühendislikle üretilen cam, yarı iletken endüstrisindeki teknikleri kullanarak pek çok katmanı biraraya getiriyor. Su itici özelliği ile süper su geçirmez kaplaması birleşiyor ve 200nm genişliğinde ve milimetrenin binde biri yüksekliğinde koniler oluşturuyor. Bu koniler suyu ve tozu kaydırırken buharlaşmayı da engelliyor.
Bunun yanında kendi kendini temizleyebilme, parlamayı engelleme gibi uygulamalar da geliştirilebiliyor.
ACS Nano adlı bilimsel dergide yayınlanan projenin üzerinde çalışmalar devam ediyor ve kısa vadede ticari kullanıma sunulması pek mümkün görünmüyor.
http://www.popsci.com/technology/article/2012-04/mit-engineers-design-fog-free-water-repellent-and-no-glare-nano-glass Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türkiyede bilimsel çalışmalarla ilgilenen kurumun adı TÜBİTAK. Bilmiyorsanız araştırın, sorun, öğrenin. Boş yorumlarla doldurmayın ortalığı...
MIT parlamayan ekranlar yapabilmek için uğraşırken LCD üreticilerinin mat ekran varken parlak ekranlar üretmeye tam gaz devam etmeside ayrı bir tez konusu herhalde...
aynen katılıyorum.
Bide cahillikleriyle hava atmaya çalışıyorlar pes.
MIT nedir bi araştırsınlar bi zahmet.
MIT 1861 yılında kuruldu ve 1865 yılında Boston kentinin merkezinde kiralık bir binada eğitime başladı. 1916 yılında Boston şehrinin ortasından geçen Charles nehrinin karşı yakasında bulunan Cambridge semtinde bulunan şimdiki kampüsüne yerleşti. 1900 yılında aynı şehirde bulunan dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi'yle birleşmesi düşünüldü fakat bu öneri MIT mezunlarından gördüğü tepki üzerine gerçekleşmedi. Enstitünün önemi özellikle II. Dünya Savaşı sırasında yaptığı bilimsel ve askeri buluşlar dolayısıyla arttı. Soğuk Savaş yıllarında ABD hükümetinden aldığı fonlarla araştırmaların hızını arttırdı. 21. yüzyıla girerken hem kendi içinde yapılan buluşlarla, hem de mezunlarının kurduğu bilim ve teknolojiye dayanan başarılı firmalarla önemini korumaya devam etmektedir.
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