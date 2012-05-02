MIT mühendisleri suya, buharlaşmaya ve parlamaya dirençli yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor

Bugüne kadar önemli buluşlara imza atan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - MIT, bu kez gelişmiş bir ekran teknolojisi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.





Mühendislerin geliştirdiği nano yapılı cam, suyu ve tozu üzerinde kaydırırken, kendini temizliyor ve buharlaşmaya engel oluyor. Ayrıca parlamayı da önlüyor. Bu sayede güneş panellerinden, gelecekteki arabaların ön camlarına, elektronik cihaz ekranlarına kadar pek çok alanda kullanım imkanı ortaya çıkacak.





Nano mühendislikle üretilen cam, yarı iletken endüstrisindeki teknikleri kullanarak pek çok katmanı biraraya getiriyor. Su itici özelliği ile süper su geçirmez kaplaması birleşiyor ve 200nm genişliğinde ve milimetrenin binde biri yüksekliğinde koniler oluşturuyor. Bu koniler suyu ve tozu kaydırırken buharlaşmayı da engelliyor.





Bunun yanında kendi kendini temizleyebilme, parlamayı engelleme gibi uygulamalar da geliştirilebiliyor.





ACS Nano adlı bilimsel dergide yayınlanan projenin üzerinde çalışmalar devam ediyor ve kısa vadede ticari kullanıma sunulması pek mümkün görünmüyor.