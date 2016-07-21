MIT ve Yves Behar, robotik mobilyalar tasarlayacak

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü – MIT ve Ouya gibi konsol projelerinde imzası olan ünlü tasarımcı Yves Behar, geleceğin modern evlerinde yerini alacak robotik mobilyalar inşa etmek için kolları sıvadı.

Aslında modüler mobilyalar uzun yıllardır kullanılıyor. Hatta Japonya’da bir odanın zeminini komple yukarı kaldırarak, alt kısımda bir yemek odası ortaya çıkaran ilginç konseptler mevcut. Orisystems ise, daha geniş bir hareket alanı olan ve farklı kullanım şekilleri ortaya çıkaran konseptler üzerinde çalışıyor.

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Ortaklığın ismini taşıyan Orisystems, bu konsepti en iyi temsil eden Japon Origami sanatından esinlenmiş. Yani bir A4 kağıdın, bir değil birden fazla şekle girmesi söz konusu. Elbette bu, otomatik olarak icra ediliyor.

Orisystems, insanlara daha dinamik ve bunun sonucunda da daha geniş, daha ferah yaşam alanları sunmayı amaçlıyor. Hali hazırda prototip aşamasına geçen Orisystems, pek çok üretici tarafından ilgi görüyor ancak ticari hayata geçmesi biraz daha zaman alacak. Her ev ortamına uyum sağlayacak mı, yoksa evlerin de buna göre dizayn edilmesi mi gerekecek şimdilik bilinmiyor. Muhtemelen, maliyet açısından da çok üst seviyede olacaktır.