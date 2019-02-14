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MIUI 11 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar sızdırıldı

Xiaomi’nin geliştirdiği Android arayüzü MIUI, firmanın pek çok cihazında 10 sürümüyle kullanılıyor. Bugün ise MIUI 11 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesi ortaya çıktı.
3 ay
17,8b
1
40
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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MIUI 11 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar sızdırıldı
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Bildiğiniz üzere Xiaomi, akıllı telefonlarında MIUI adını verdiği arayüzü kullanıyor. Bu arayüz düzenli olarak her sene güncelleniyor. MIUI 11 sürümünü de bu yıl içerisinde görmeyi bekliyoruz. Bugün Çin kaynaklı bir teknoloji blogunun ulaştığı bilgiler sayesinde MIUI 11 alacak cihazlar ortaya çıktı.

Mi ve Redmi serisi akıllı telefonlar

Redmi markası Xiaomi’den ayrılıp kendi başına bir şirket haline gelmiş gibi olsa da pek çok konuda hala Xiaomi’ye bağlı. MIUI arayüzü de bunlardan biri. Listede hem Mi serisinden hem de Redmi serisinden cihazlar bulunuyor. MIUI 11 güncellemesini alacak akıllı telefonlar şu şekilde listeleniyor;

Mi serisi: Mi 9, Mi MIX 3, Mi 8 (SE, Lite, EE), Mi MIX 2S, Mi MIX 2, Mi MIX 1, Mi 6, Mi 6X, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi 5X, Mi 5C, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3, Play.

Redmi serisi: Redmi Note 7, Redmi S2, Redmi 5 Plus, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 3S/3X, Redmi Note 5A, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 6, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, Redmi 5, Redmi 5A.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9 çalışır halde görüntülendi"

Daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılarda 20 Şubat tarihinde tanıtılacak olan Mi 9 modelinin MIUI 10 ile geldiği görülüyordu. Yani MIUI 11 sürümünü alacak ilk cihazlardan biri Mi 9 olacaktır. Ayrıca yukarıda adı geçen akıllı telefonlardan birine sahipseniz MIUI 11 güncellemesi yakın zamanda o modellere de verilecek. Resmi açıklama olmadığı için bu listeye eklenecek veya çıkarılacak modeller olabilir.


https://m.mydrivers.com/newsview/614586.html? Yorum Yaz
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ÖmErenay 3 ay en beğenilen
Pocophone f1 yok mu
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MS4343 3 ay Xiaomiseverim
Evet aynı şeyi ben söyleyecektim...
Çok güzel kendi yazılımını güncelliyor eyvallah da, Android sürümü çoğu modelde yerinde sayıyor ...
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kesbi 3 ay
Redmi note 3 pro neden yok. Snapdragon 650, 3 gb ram, 32gb rom neden güncellenmez? Şimdi çıksa hala iş görecek donanım.
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scorpion20 2 ay
ellere var da bize yoh mi
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DH Misafiri 3 ay
mi4w yok :/
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foreveriphone 3 ay
Çoğu insan miu güncellemesiyle OS güncellemesini karıştırıyor. Xiaomi OS güncellemesi yönünden meizu kadar dandik bir firma.Sadece en iyi işlemcili telefonları çakma distribütörü ile en ucuza satıyor başka albenisi yok.
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Eskiletor 3 ay
güncelleme felan istemiyorum.
güncelleme yaptıkça telefonun ram kullanımı artıyor.
güncelleme yaptıkça telefon ağırlaşıyor yavaşlıyor.
keşme miui7 kullanabilsem en güzel en stabil en hızlı miui sürümüydü.
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intel7mix 3 ay Eskiletor
Telefon neydi
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Askaparta 3 ay
Pocophone olmaması şaşırtıcı. 8 Lite alacağım inşallah. Xiaomi iyi yolda gidiyor. Biz de katılalım.
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1cskndlgr 3 ay
sızdırma değil lan duyuru
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LGatakan 3 ay
Mi Max 3 ve Mi Max 2'nin Miui 11 güncellemesini alması demek Android 10'da gelecek demek... Bence güzel bir haber. Mi Max 3 sporlu olarak bu haberden memnun kaldım :)
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Ebu Computer 3 ay LGatakan
Listede Mi Max modeli de var. İlk çıkan Mi Max versiyonuna bu desteğin gelmesi olumlu.
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intel7mix 3 ay LGatakan
Miui güncellemesi android sürümü demek değil.
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balcis 3 ay
mi note 3 de listedeymiş inanmam.
hedef 2023 herhalde.
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intel7mix 3 ay balcis
O modeli hemen harcadılar saçma şekilde
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cank1981 3 ay
Miui 8 de düzgün çalışıyor. Sorun yazılımsal.
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Bloodin 3 ay
Burada yazmamış ama Android 6'da kalmış olan emektar telefonum Redmi Pro da fotoğrafta Miui 11 güncellemesi alacak görünüyor :) Android 6'da MIUI 11 kullanacaz, hadi bakalım :D Ulan Xiaomi, yap bi güzellik de Android 8 verioz siz Redmi Pro kullanıcılarına de nolcak ki
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intel7mix 3 ay Bloodin
Verir mi hiç yeni telefon nasıl satsınlar. Custom rom varsa kurabilirsin.
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