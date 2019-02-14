MIUI 11 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar sızdırıldı

Bildiğiniz üzere Xiaomi, akıllı telefonlarında MIUI adını verdiği arayüzü kullanıyor. Bu arayüz düzenli olarak her sene güncelleniyor. MIUI 11 sürümünü de bu yıl içerisinde görmeyi bekliyoruz. Bugün Çin kaynaklı bir teknoloji blogunun ulaştığı bilgiler sayesinde MIUI 11 alacak cihazlar ortaya çıktı.

Mi ve Redmi serisi akıllı telefonlar

Redmi markası Xiaomi’den ayrılıp kendi başına bir şirket haline gelmiş gibi olsa da pek çok konuda hala Xiaomi’ye bağlı. MIUI arayüzü de bunlardan biri. Listede hem Mi serisinden hem de Redmi serisinden cihazlar bulunuyor. MIUI 11 güncellemesini alacak akıllı telefonlar şu şekilde listeleniyor;

Mi serisi: Mi 9, Mi MIX 3, Mi 8 (SE, Lite, EE), Mi MIX 2S, Mi MIX 2, Mi MIX 1, Mi 6, Mi 6X, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi 5X, Mi 5C, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3, Play.

Redmi serisi: Redmi Note 7, Redmi S2, Redmi 5 Plus, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 3S/3X, Redmi Note 5A, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 6, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, Redmi 5, Redmi 5A.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi Mi 9 çalışır halde görüntülendi"

Daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılarda 20 Şubat tarihinde tanıtılacak olan Mi 9 modelinin MIUI 10 ile geldiği görülüyordu. Yani MIUI 11 sürümünü alacak ilk cihazlardan biri Mi 9 olacaktır. Ayrıca yukarıda adı geçen akıllı telefonlardan birine sahipseniz MIUI 11 güncellemesi yakın zamanda o modellere de verilecek. Resmi açıklama olmadığı için bu listeye eklenecek veya çıkarılacak modeller olabilir.

https://m.mydrivers.com/newsview/614586.html?