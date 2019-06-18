Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIUI ara yüzü uygulama menüsüne kavuşuyor

İlk günden bu yana uygulama menüsü konseptinden uzak duran MIUI kullanıcı ara yüzü yavaş yavaş geçiş yapmaya hazırlanıyor. Alfa sürümlerinde menü testleri başladı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
5,1b
1
10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Android ekosisteminin ilk yaygın kullanıcı ara yüzü olmasıyla bilinen MIUI platformu bugüne kadar iOS gibi bir uygulama menüsüne yer vermiyordu. Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri değerlendiren firma fikrini değiştirdi.

Yıllardır yok

Aslında uygulama menüsü ilk kez Poco Launcher ana ekran uygulamasında kendisine yer bulmuştu ancak kullanımı sınırlı kalmıştı. Bir nevi nabız yoklama çalışması yapan Xiaomi olumlu geri bildirimler sonrasında MIUI ara yüzü için de çalışmalara başladı.

Ayrıca Bkz. "AMD B550 ve A520 çipsetleri PCIe 4 desteklemeyebilir"

MIUI 4.10.6.1025-06141703 alfa sürümünde ortaya çıkan görüntüler firmanın bir uygulama menüsü hazırladığını gösteriyor. Böylece kullanıcılar üçüncü taraf uygulama aramak zorunda kalmayacaklar.

İkinci olarak uygulama ikonu üzerine uzun basıldığında ortaya çıkan fonksiyon kısa yolları da yeni sürümde kendisine yer bulmuş. Bu özellik Android 7.0 sürümünden beri sunulmaktaydı. Bu iki özelliğin hangi güncelleme ile geleceği şimdilik bilinmiyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/06/18/xiaomi-adds-app-drawer-shortcuts-miui/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sharparrow 1 hf. en beğenilen
Bence berbat... Miui başarılı yapan bugün kü arayüzüdür. Uygulamala çekmecesi isteyen zaten zaten gidet tonla 3.parti yazılım arasından birini yükleyip kullanabilir. ama miui kullanan başka bir arayüz kullanmaz
Bence berbat... Miui başarılı yapan bugün kü arayüzüdür. Uygulamala çekmecesi isteyen zaten zaten gidet tonla 3.parti yazılım arasından birini yükleyip kullana...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolf silver 6 gün
Uygulama gizleme seçeneği de getirseler iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 1 hf.
kesinlikle seçimli olmalı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 hf.
Apple IOS ozentisinden vazgeciyorlar demek
. Guzel gelismeler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KoşanBalık 1 hf.
Sonunda bir zahmet yani. Huawei telefonlarda seçebiliyor istediğin gibi kullanıyorsun çok güzel olay. Aynısı olursa tadından yenmez. İsteyen istediği gibi kullansın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamzasoph 1 hf.
Ekran görüntüsü de paylaşılmıştı mıuı ın. Orda seçenek olduğu görünüyordu. Öyle olması iyi. İsteyen o şekilde kullanır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arisaka 1 hf.
Sırf şu uygulama menüsü yüzünden Redmi note 7 de poco launcher kullanıyorum. Bence gelmesi çok iyi olmuş yenilik her zaman iyidir ama bunu zorunluluk değil de kullanıcının kendisine bırakmak lazım yani bu uygulama menüsünü aç-kapa yapabileceğimiz bir ayar olmalı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rtsbora 1 hf. Arisaka
Ben de bu yüzden Nova Launcher kullanıyorum. Tüm yüklenen uygulamaların ana ekranlara yerleşmesi beni sinir ediyordu. Klasörler de benzer şekilde... Apple ne yaparsa doğrudur mantığından başka bir şey değil. Bence bu tür opsiyonlar kullanıcıya bırakılmalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 hf.
MİUİ kadar kullanması arayüz yok herşey birbirinin içinde ney nerede bulmak güç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 1 hf. en beğenilen
Bence berbat... Miui başarılı yapan bugün kü arayüzüdür. Uygulamala çekmecesi isteyen zaten zaten gidet tonla 3.parti yazılım arasından birini yükleyip kullanabilir. ama miui kullanan başka bir arayüz kullanmaz
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 1 hf.
Herkes gider Mersin'e, Xiaomi gider tersine. Çinli firmalar yıllardır uygulama menüsü kullanmadığı için yenilik olarak bu sefer de bunu ortaya atalım demişler demek ki, büyük başarı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Jon_Kar +193 Vaz +149 torenbolen +91 CertainCrimes +89 martı jonathan liv. +78 Serdar +69 basartenk +57 AirSupport +54 HakanG22 +53 smart1978 +53
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5136 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, miui app drawer ve
4 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Yeni Game of Thrones dizisinin çekimleri başladı 1 hf. Monster Hunter kısa fragmanı sızdırıldı 1 hf. Apple Watch güncellemeleri doğrudan saat üzerinde yapılacak 1 hf. Siemens Gamesa’dan volkanik kayaların kullanıldığı enerji depolama merkezi 1 hf. İtalyan bankaları Blockchain kullanacak 1 hf. 2019 Peugeot 2008 tanıtıldı: Yeni tasarım ve tam elektrikli versiyon 1 hf. Harry Potter: Wizards Unite oyununun çıkış tarihi belli oldu 1 hf. Microsoft, klavyelerde Office tuşu olmasını istiyor 1 hf. Comcast’ten uzaktan kumanda ihtiyacını ortadan kaldıran teknoloji: Xfinity X1 1 hf. Samsung Galaxy Note 9'un kamerasına gece modu geldi 1 hf. LG Stylo 5'in resmi basın görseli yayınlandı 1 hf. Overwatch gelişmiş yeniden oynatma özelliğini devreye soktu 1 hf. Xiaomi Mi 9T ön inceleme: Tüm detaylar 1 hf. Amazon'un ilginç süper kahraman dizisi 'The Boys' için fragman yayınlandı 1 hf. Hummer, elektrikli SUV markası olarak geri dönebilir 1 hf. Facebook Libra resmen tanıtıldı 1 hf. 5700MHz'lere ulaşan bellek kiti | Overclock ile coşuyor 1 hf. Huawei MediaPad M6'nın tanıtım tarihi belli oldu 1 hf. tvOS 13’e resim içinde resim özelliği geldi 1 hf. Intel üretim desteği için Samsung’un kapısını çaldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN MIUI ara yüzü uygulama menüsüne kavuşuyor Sonraki Vietnam'ın yerli otomobili Fadil, 16 bin 900 dolardan satışa sunuldu 1 hf. 2 milyar dolar elde eden şantaj yazılımı emekli oldu 1 hf. Zengin İletişim Hizmetleri – RCS yaygınlaşmaya başlıyor 1 hf. Spotify, dinlediğiniz podcast türüne göre reklam gösterecek 1 hf. Karşınızda geleceğin anakartı | Asus Prime Utopia 1 hf. Nikon'dan profesyonel seviyede aynasız fotoğraf makinesi geliyor 1 hf. Samsung ekran pazarının lideri olmaya devam ediyor 1 hf. 2019 Renault Zoe tanıtıldı: Yeni 135 bg'lik motor ve 390 km menzil 1 hf. Sony'nin yeni üç kameralı telefonunun görüntüsü sızdı 1 hf. Samsung, çift ekranlı akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor 1 hf. Mars Keşif Uydusu'nun HİRISE kamerasından etkileyici krater görüntüsü 1 hf. Yeni Porsche 718 Boxster Spyder ve 718 Cayman GT4 tanıtıldı 1 hf. Xiaomi Mi Band 4 Türkiye fiyatı açıklandı! 1 hf. Xiaomi Mi 9T Türkiye fiyatı belli oldu! 1 hf. Huawei dizüstü bilgisayarlar Microsoft mağazasına geri döndü 1 hf. Dr. Mario World 10 Temmuz’da mobil platformlara geliyor 1 hf. Florida eyaleti otonom araçların sürücüsüz test edilmesine izin verdi 1 hf. Hunger Games yeni kitabı 2020 yılında geliyor 1 hf. Huawei Nova 5 serisi 32 megapiksel ön kamera ile gelecek 1 hf. BenQ, monitör modellerine metin okuma modu ekliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim