MIUI ara yüzü uygulama menüsüne kavuşuyor

Android ekosisteminin ilk yaygın kullanıcı ara yüzü olmasıyla bilinen MIUI platformu bugüne kadar iOS gibi bir uygulama menüsüne yer vermiyordu. Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri değerlendiren firma fikrini değiştirdi.

Yıllardır yok

Aslında uygulama menüsü ilk kez Poco Launcher ana ekran uygulamasında kendisine yer bulmuştu ancak kullanımı sınırlı kalmıştı. Bir nevi nabız yoklama çalışması yapan Xiaomi olumlu geri bildirimler sonrasında MIUI ara yüzü için de çalışmalara başladı.

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MIUI 4.10.6.1025-06141703 alfa sürümünde ortaya çıkan görüntüler firmanın bir uygulama menüsü hazırladığını gösteriyor. Böylece kullanıcılar üçüncü taraf uygulama aramak zorunda kalmayacaklar.

İkinci olarak uygulama ikonu üzerine uzun basıldığında ortaya çıkan fonksiyon kısa yolları da yeni sürümde kendisine yer bulmuş. Bu özellik Android 7.0 sürümünden beri sunulmaktaydı. Bu iki özelliğin hangi güncelleme ile geleceği şimdilik bilinmiyor.