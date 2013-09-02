MIUI uygulama mağazası bir milyar indirme rakamını geçti





Mobil işletim sistemlerinin uygulama mağazası rakamları son dönemin en çok takip edilen konularının başında gelirken, Android işletim sisteminin üçüncü taraf uygulama mağazaları rakamları da önem arz etmeye başladı.





Güvenlik uzmanları tarafından üçüncü taraf uygulama mağazalarında dikkatli olunması istenirken, Amazon, Xiaomi gibi güvenilir firmaların uygulama mağazaları oldukça popüler.





Android ekibinden Hugo Barra'yı transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Çinli Xiaomi, sadece Çin ve Tayvan'da faaliyet göstermesine rağmen bu yıl 15 milyon akıllı telefon satışı yapmayı planlıyor.





Xiaomi ayrıca özelleştirilmiş ROM kullanan herkesin yakından tanıdığı bir arayüz de kullanıma sunmuş durumda. MIUI olarak adlandırılan arayüz platformu 20 milyon indirme sayısını geçmiş durumda. Kendi telefonları haricinde arayüz 6 milyon kere indirildi.





Xiaomi yaklaşık bir yıldır kendi Android uygulama mağazasını kullanıcılarına sunuyor. Mağaza bugüne kadar 17 milyon kullanıcı kazanmışken, bir yıl tam olarak tamamlanmadan indirme sayısı da 1 milyarı geçti. Mağaza bu rakamlarla Çin'deki 200 uygulama mağazası arasında ilk 5 arasına girmeyi başardı.





Bunda MIUI uygulama mağazasının Xiaomi akıllı telefonların yüzde 70'inde ön yüklü olarak gelmesinin etkisi büyük.

http://www.talkandroid.com/173700-xiaomis-app-store-hits-1-billion-downloads-in-a-year-company-looks-to-be-on-the-climb/