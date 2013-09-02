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MIUI uygulama mağazası bir milyar indirme rakamını geçti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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MIUI uygulama mağazası bir milyar indirme rakamını geçti

Mobil işletim sistemlerinin uygulama mağazası rakamları son dönemin en çok takip edilen konularının başında gelirken, Android işletim sisteminin üçüncü taraf uygulama mağazaları rakamları da önem arz etmeye başladı.

Güvenlik uzmanları tarafından üçüncü taraf uygulama mağazalarında dikkatli olunması istenirken, Amazon, Xiaomi gibi güvenilir firmaların uygulama mağazaları oldukça popüler.

Android ekibinden Hugo Barra'yı transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Çinli Xiaomi, sadece Çin ve Tayvan'da faaliyet göstermesine rağmen bu yıl 15 milyon akıllı telefon satışı yapmayı planlıyor. 

Xiaomi ayrıca özelleştirilmiş ROM kullanan herkesin yakından tanıdığı bir arayüz de kullanıma sunmuş durumda. MIUI olarak adlandırılan arayüz platformu 20 milyon indirme sayısını geçmiş durumda. Kendi telefonları haricinde arayüz 6 milyon kere indirildi. 

Xiaomi yaklaşık bir yıldır kendi Android uygulama mağazasını kullanıcılarına sunuyor. Mağaza bugüne kadar 17 milyon kullanıcı kazanmışken, bir yıl tam olarak tamamlanmadan indirme sayısı da 1 milyarı geçti. Mağaza bu rakamlarla Çin'deki 200 uygulama mağazası arasında ilk 5 arasına girmeyi başardı.

Bunda MIUI uygulama mağazasının Xiaomi akıllı telefonların yüzde 70'inde ön yüklü olarak gelmesinin etkisi büyük. 

http://www.talkandroid.com/173700-xiaomis-app-store-hits-1-billion-downloads-in-a-year-company-looks-to-be-on-the-climb/ Yorum Yaz
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CertificatedStaff 6 yıl en beğenilen
Ya bu Xiaomi baya baya tutmus oralarda az buralarada gonderseler ya
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senersongur 6 yıl
miui kim üretiyor acaba?

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Balawitz 6 yıl senersongur
senersongur
miui kim üretiyor acaba?



Bu firma yapiyor miui'i
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okan_cehapelioglu 6 yıl
helal olsun valla miui nerden nereye geldi
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kpln04 6 yıl
miui gibi rom mu var ya
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DeLiCe_DoLuCa 6 yıl
Xiaomi güvenilir falan değil. Adamların kendilerine ait frameworkleri bile yok. Bütün cihaz üreticilerinden değişik parçalar alarak ürettikleri ve yongalarını da CM takımının destekledikleri cihazlarından yongalarından seçtikleri cihazlarında CyanogenMod tarafından temeli hazırlanan MIUI ROM var. CyanogenMod takımı yıllardır bütün cihazlara destek sağlayıp sürekli açık kaynaklı ve ücretsiz kalmaya çalışıyor, bunu da sadece bağışlarla yapıyor. Bu Xiaomi denilen adamlar CyanogenMod takımının verilerini izinsiz kullanıp kendi reklam lisansları olmamasına rağmen kendi işletim sistemleri gibi gösterdiler ve genellikle Samsung cihazlarına benzeyen yongalı kendi ürettikleri cihazlarda kullandılar. Bu sayede milyon dolarlar kazanmış olmaları bir yana, sürekli açık kaynak kodlu ve paylaşımcı kalmak için adeta yırtınan ve bütün cihazlara destek vermeye çalışan takımı resmen yıprattılar. Adamlar kendi içlerinde ne yapacaklarına karar veremediler. Kimisi çifte lisans ve telif haklarının tamamı almak istiyor, kimisi de açık kaynak kodlu kalmak istiyorlar. Dünyada Xiaomi'nin sattığının kat be kat fazlası telefona katkı sağlayan, hatta Google'la doğrudan çalışarak hayatımıza bildirim çekmecesi kısayolları gibi kolaylıkları getiren adamları yaptıkları işten soğuttu bu çakma firma..

Bu yüzden bu yazıyla ne kadar ilgilenirsiniz bilmem ama Android'in açık kaynak kodlu ve herkese açık bir dünya olarak kalmasında en büyük rolü oynayan takıma milyon dolarlık kazık atan bu adamlardan cihaz almamak bilin ki tüm Android platformuna yapılmış bir iyiliktir..
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-1907fb- 6 yıl kpln04
Evet var.
Lewa....
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Psydia 6 yıl
Xiaomi'ye daha dune kadar merdivenalti uretici diyorlardi simdi ne ara "guvenilir" oldu
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trsinapsis 6 yıl
Xiaomi'yi merakla bekliyoruz. Lakin Amerika ve Avrupa pazarları için isim konusunda bir değişikliğe ihtiyacı var sanki :)
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CertificatedStaff 6 yıl en beğenilen
Ya bu Xiaomi baya baya tutmus oralarda az buralarada gonderseler ya
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