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Micron, Elpida Memory firmasını satın aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için DRAM yongaları üreten Japon Elpida firması, geçen yıldan bu yana mali sıkıntılar yaşamaktaydı ve yılın başlarında ülke tarihindeki en büyük iflas ilanını vermişti.

Ağustos ayına kadar Tokyo Bölge Mahkemesi gözetiminde yeniden yapılanma sürecini tamamlaması beklenen firmaya geçen ay Micron talip olmuştu.

İkili arasında varılan anlaşmaya göre Micron, Elpida firmasının tüm hisselerini 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldı. Mikarın 750 milyon doları nakit iken, kalanı 2019 yılına kadar yıllık taksitler halinde ödenecek.

Satın alma, Micron firmasının bileşen üretimindeki kapasitesini de yüzde 50 artıracak. Micron, SSD'lerden CMOS sensörlere kadar pek çok bileşenin üretimini yapıyor ve Samsung gibi rakipleri bulunuyor. Bu hamle ile Micron aradaki farkı kapatmada büyük bir adım atmış olacak.

Elpida yatırımcıları, Tokyo Bölge Mahkemesi ve anti-tekel birimlerinin onayı sonrasında gelecek yıl ortalarında satın alma tamamlanmış olacak. Bu haber ile Micron hisseleri yüzde 4.6 oranında değer kazandı.

Satın alma Micron'a ayrı bir avantaj daha kazandırdı. Firma, diğer bir DRAM üreticisi Rexchip'in yüzde 24 hissesini elinde bulunduran Powerchip firmasından bu hisseleri 344 milyon dolar karşılığında satın alma üzereydi. Diğer ortak Elpida firması da yüzde 65'lik bir hisseyi elinde tutuyordu. Satın alma ile Rexchip firmasının yüzde 89 hissesi Micron'a geçmiş olacak.

http://news.yahoo.com/micron-technology-buying-elpida-750m-130126533--finance.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pardus Linux 6 yıl
Batmasından iyidir hem daha satın alım haberiyle bile değeri artmış şirketin bu iyi bir şey.
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Psydia 6 yıl
Bu Micron Ram fiyatları skandalındaki ispiyoncu değil miydi
hatta bu durum hakkında yetkililere bilgilendirme yaptığı için ceza da almamıştı.
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alpa07 6 yıl
alan memnun satan memnunsa bize anca tebrik etmek düşer.Hyırlı olsun.
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meposion 6 yıl
Piyasada rekabet olması bize yaracaktır bastır micron
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