Microsfot’tan Xbox Scorpio hakkında açıklama geldi

Konsol dünyasının Xbox Scorpio’yu beklediği şu sıralar konsolun performansına dair tartışmaların da ardı arkası kesilmiyor. Bilindiği üzere yeni üründe 8 çekirdekli bir işlemciye yer verilecek. Yaklaşık 6 Teraflopsluk bir işlem yapma kapasitesi sunacak olan konsolda bununla birlikte 320 GB/s’lik bellek bant genişliğine sahip bellekler tercih edilecek.

Spencer, konsolun performansını etkileyen tek unsurun onun teraflops ile ölçülen hesaplama kapasitesi olmadığını belirtti. Hesaplama kapasitesini araçlardaki beygir gücüne benzeten Spencer, tıpkı araçlarda motor aksamlarındaki iletimin ve aracın ağırlığı gibi faktörlerin aracın performansını etkilediği gibi konsollarında da benzer bir durumun geçerli olduğunu belirtti.

Yeni konsol yıllardır planlanıyordu

Konuya ek olarak Scorpio’nun yıllardır planlandığını ve bu geçişin Xbox 360’tan Xbox One’daki HD çözünürlüğe geçiş gibi olmayacağını çünkü o geçişte 4:3’lük ekran oranından 16:9’luk yeni standarda geçildiğini belirtirken durumun farklı fakat benzer bir mantık üzerinde gerçekleştiğini de aktardı. Konsolun çıkış tarihi olarak ise 2017 yılı işaret ediliyor.

http://wccftech.com/phil-spencer-xbox-scorpio-teraflops/

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Öte yandan konsolun herhangi kısma olmaksızın’lik bir deneyim sunacağı Microsoft tarafından duyurulmuştu. Ardından yeni ürün uzunca bir süredir performans noktasında eleştiri yağmurlarına tutuluyordu. Bu kez resmi açıklama bizzat’un’dan geldi.