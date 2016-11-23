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Microsfot’tan Xbox Scorpio hakkında açıklama geldi

Xbox Scorpio’nun 4K performansının çokça tartışıldığı şu günlerde konuya dair bir açıklama da Microsoft’un Xbox yöneticisinden geldi. Görünüşe göre Microsoft konsolundan emin.
2 yıl
3,3b
1
20
Oyun Konsolları
Metehan Göktaş
Yazar
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Konsol dünyasının Xbox Scorpio’yu beklediği şu sıralar konsolun performansına dair tartışmaların da ardı arkası kesilmiyor. Bilindiği üzere yeni üründe 8 çekirdekli bir işlemciye yer verilecek. Yaklaşık 6 Teraflopsluk bir işlem yapma kapasitesi sunacak olan konsolda bununla birlikte 320 GB/s’lik bellek bant genişliğine sahip bellekler tercih edilecek. 
Öte yandan konsolun herhangi kısma olmaksızın 4K 60 FPS’lik bir deneyim sunacağı Microsoft tarafından duyurulmuştu. Ardından yeni ürün uzunca bir süredir performans noktasında eleştiri yağmurlarına tutuluyordu. Bu kez resmi açıklama bizzat Microsoft’un Xbox departmanı yöneticisi Phil Spencer’dan geldi.

Spencer, konsolun performansını etkileyen tek unsurun onun teraflops ile ölçülen hesaplama kapasitesi olmadığını belirtti. Hesaplama kapasitesini araçlardaki beygir gücüne benzeten Spencer, tıpkı araçlarda motor aksamlarındaki iletimin ve aracın ağırlığı gibi faktörlerin aracın performansını etkilediği gibi konsollarında da benzer bir durumun geçerli olduğunu belirtti.

Yeni konsol yıllardır planlanıyordu

Konuya ek olarak Scorpio’nun yıllardır planlandığını ve bu geçişin Xbox 360’tan Xbox One’daki HD çözünürlüğe geçiş gibi olmayacağını çünkü o geçişte 4:3’lük ekran oranından 16:9’luk yeni standarda geçildiğini belirtirken durumun farklı fakat benzer bir mantık üzerinde gerçekleştiğini de aktardı. Konsolun çıkış tarihi olarak ise 2017 yılı işaret ediliyor.

http://wccftech.com/phil-spencer-xbox-scorpio-teraflops/ Yorum Yaz
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mutercim 2 yıl en beğenilen
Adam demiş ki "[4K'ya geçişin] Xbox360 ile HD çözünürlüğe yaptığımız sıçrama gibi olacağını düşünmüştük. Ama farklı oldu tabii - o zaman 4:3 oranda 16:3 orana geçmiştik - ama temel fikir aynı."
Yanlış çevrilince anlam farklı oluyor tabi. Yalnız eleştirenler de bir tuhaf. Haberde bir yanlışlık olabileceğini düşünmeyip doğrudan adamın sorumlu olduğu üründen bihaber olduğunu varsayıyorsunuz.
Adam demiş ki "[4K'ya geçişin] Xbox360 ile HD çözünürlüğe yaptığımız sıçrama gibi olacağını düşünmüştük. Ama farklı oldu tabii - o zaman 4:3 oranda 16:3 orana g...
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MHEC 2 yıl
microsfot yeni bir firma sanırım
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dalavere34 2 yıl
Xbox360 geniş ekran 720p oyun oynatiyordu. Bu eleman daha sattigi konsoldan haberi yok.
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maxmania 2 yıl
microsoftla geçmişim uzun yıllara dayanır. malesef kendi iddialarını senesi geçmeden yalanlayan bir firma. son windows 10 telemetry haberini görmediniz sanırım. bu arada pek konsol insanı sayılmam, son konsolum siyah beyaz nintendo gameboydu. tek dediğim de haberdeki 4K 60 fps iddiasına karşılık microsoft firmasına güvenemiyorum.

microsoft ki vista dayatmasını yapan, windows 8'de saçma sapan ekran dayatması yapan, nokia' yı batıran (düşük donanımı iteleyip, sonra desteği kesen), internet explorerdaki açıkları kapatamayan, windows media player da verilerin toplanma sistemini getiren çok sevdiğimiz! güvenilir! bir firma.
kullanma sebebim de mecburiyet. windows 10 hakkımı da kullanmadım. keşke 8'den 8.1'e de geçmeseymişim laptop ekran kartı sürücüsünü bozdu gevşek.
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UlasAsmadili 2 yıl
60 FPS' i kim çıkardı acaba ya ? 60 FPS iddiası olmadı Microsoft' un. 4K dediler sadece. FIFA, NBA oyunları 4K 60 FPS olur ama diğer oyunları birlikte göreceğiz. Ama Microsoft hiç 60 FPS gibi bir iddia atmadı ortaya.
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Nevfel 2 yıl
4k 60 fps olarak mario oynatır anca. Arkadaş 9 tflops olan gtx1080 bile 60 fps bazı detaysız oyunlarda verebiliyorken sen nasıl vereceksin? Grafik detayı düşürüp verebilirsiniz ancak başka türlü zor.
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sendomi 2 yıl
yav neyin derdindesiniz çıksın görürsünüz,konsolda ki 30 fps gayet yeterli bir değer 60fps olmasada sorun yok ha 60 değilde 40 versin ne olacak,4k oyunculuk nedir aslında onu sormak lazım 1080p full detay oyunu açsa çoğu kişi için yeterli bunuda konsolun ömrü boyunca her oyun için verebilse olay bitti ama konsolcu adam bunuda düşünmez adam gibi oynanabilir oyun gelsin full detay olmasına bile gerek yok der yeter ki oyun iyi olsun
1 Yanıt Yanıtla +1
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maxmania 2 yıl
microsoft işin içinde olunca güvenemiyorum. 4K 60 fps deyip, adaptive denilen ekran kalabalıklaşınca upscale veya detay düşürme çakallığına girişecekmiş hissi oluşuyor bende.
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MHEC 2 yıl
microsfot yeni bir firma sanırım
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mutercim 2 yıl en beğenilen
Adam demiş ki "[4K'ya geçişin] Xbox360 ile HD çözünürlüğe yaptığımız sıçrama gibi olacağını düşünmüştük. Ama farklı oldu tabii - o zaman 4:3 oranda 16:3 orana geçmiştik - ama temel fikir aynı."
Yanlış çevrilince anlam farklı oluyor tabi. Yalnız eleştirenler de bir tuhaf. Haberde bir yanlışlık olabileceğini düşünmeyip doğrudan adamın sorumlu olduğu üründen bihaber olduğunu varsayıyorsunuz.
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esmerbuyucu 2 yıl
4K için daha doğru bir zamanda çıktığı kesin.
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Patren 2 yıl
4k 30 fps rahat oynatir bazi oyunlar cikar sadece 60 fps
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UlasAsmadili 2 yıl
Haberdeki 4K 60 FPS' nin kaynağı nedir ? Benim bildiğim sadece 4K dendi. FPS' den bahsedilmedi.
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