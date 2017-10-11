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Microsoft 15 yıllık yenilenebilir enerji satın aldı

Gerek çevre odaklı sivil toplum örgütlerinin baskısı gerek maliyetlerin azaltılması kaygısı teknoloji devlerini yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendiriyor.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Doğal kaynakların tüketilmemesi adına son yıllarda yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımlar hem sistem kurma anlamında hem de teknoloji geliştirme anlamında kullanılıyor. Pek çok teknoloji devi enerji ihtiyacını kömür yerine yenilenebilir enerjiden karşılamaya başladı.

Yatırım büyük

Microsoft da bunlardan birisi. Yenilenebilir enerjiye yatırımlarını arttıran firma son olarak General Electric ile bir iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında Microsoft, GE’nin İrlanda’da faaliyet gösteren Tullahennel adındaki rüzgar çiftliğinde üretilen enerjiyi 15 yıl boyunca satın alacak.

Elde edilen enerjinin bir kısmının firmanın İrlanda’da bulunan veri merkezlerine yönlendirileceği ifade ediliyor. Bu iş birliği, Microsoft’un Avrupa’da ilk rüzgar enerjisi hamlesi olacak.

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Rüzgar çiftliğinde 37 megawatt enerji üretiliyor. İş birliği sadece enerjinin kullanımı konusunda değil. İki firma rüzgar türbinlerindeki verileri inceleyerek bataryaların enerjiyi nasıl daha iyi depolayabileceği ve dağıtabileceği konusunda projeler geliştirmek istiyor.

Microsoft her fırsatta yenilenebilir enerjiye önem verdiğini dile getiriyor. İrlanda hamlesi ile birlikte Microsoft’un yenilenebilir enerji projelerinden doğrudan tedariği 600 megawatt seviyesine ulaştı. 

 

https://www.engadget.com/2017/10/09/microsoft-buys-15-years-worth-of-energy-from-ge-s-irish-wind-far/ Yorum Yaz
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