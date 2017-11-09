Microsoft: 2020 yılında konsola ihtiyaç duymayan oyun servisimiz olacak

Konsol pazarı kendisini 3 yıllık döngülere alıştırmaya çalışırken Microsoft tarafından ilginç bir açıklama geldi. Öngörü gerçekleşirse 2020 yılında artık konsol oyunlarını konsola gerek kalmadan oynayabileceğiz.

Bu kez olacak

Microsoft başkan yardımcısı Phil Spencer’ın yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki üç yıl içerisinde yeni bir oyun akış hizmeti hizmetinin faaliyet geçmesi planlanıyor. Bu hizmet üst seviye oyunlar için konsol gerektirmeyecek.

Microsoft hali hazırda 5 yıldır böyle bir servis üzerinde çalışıyor ancak maliyetler çok yüksek olduğu için bir türlü son aşamaya gelinemedi. Bu kez firma biraz daha kesin konuşuyor ve görünen o ki bazı engeller aşılmış durumda.

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Xbox oyun servisi muhtemelen PlayStation Now benzeri bir yapıda ilerleyecek. Kullanıcılar servise abone olarak belirli Xbox oyunlarını bilgisayarlarında oynayabilecekler. Bunun için güçlü bir ekran kartı da gerekmeyecek.

Peki oyun servisleri konsolları tarihe gömer mi? Oyun servisleri sürekli ve geniş bant internet bağlantısı istediği için tecrübenin kesintiye uğraması ihtimali var. Bu bakımdan eğer internetiniz sağlamsa uzun süreli bir tecrübe yaşayabilirsiniz. Elbette konsol gibi sürekli oynama durumunda ortaya çıkacak internet masrafı da cabası.

Tak çalıştır şeklinde artık bir gelenek haline gelen konsol cihazlarının çok daha uzun bir süre oturma odalarımızdan çıkması zor. Bu tür akış hizmetleri daha çok yazılım satışlarının artmasını sağlayacaktır.