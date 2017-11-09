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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft: 2020 yılında konsola ihtiyaç duymayan oyun servisimiz olacak

2020 yılında Xbox video oyunlarını konsola ihtiyaç duymadan da oynamanız mümkün olacak. Microsoft yeni servisi hayata geçirebilmek için yatırımlarını sürdürüyor.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Konsol pazarı kendisini 3 yıllık döngülere alıştırmaya çalışırken Microsoft tarafından ilginç bir açıklama geldi. Öngörü gerçekleşirse 2020 yılında artık konsol oyunlarını konsola gerek kalmadan oynayabileceğiz.

Bu kez olacak

Microsoft başkan yardımcısı Phil Spencer’ın yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki üç yıl içerisinde yeni bir oyun akış hizmeti hizmetinin faaliyet geçmesi planlanıyor. Bu hizmet üst seviye oyunlar için konsol gerektirmeyecek.

Microsoft hali hazırda 5 yıldır böyle bir servis üzerinde çalışıyor ancak maliyetler çok yüksek olduğu için bir türlü son aşamaya gelinemedi. Bu kez firma biraz daha kesin konuşuyor ve görünen o ki bazı engeller aşılmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Bomba haber: Raja Khoduri Intel’e geçiyor"

Xbox oyun servisi muhtemelen PlayStation Now benzeri bir yapıda ilerleyecek. Kullanıcılar servise abone olarak belirli Xbox oyunlarını bilgisayarlarında oynayabilecekler. Bunun için güçlü bir ekran kartı da gerekmeyecek.

Peki oyun servisleri konsolları tarihe gömer mi? Oyun servisleri sürekli ve geniş bant internet bağlantısı istediği için tecrübenin kesintiye uğraması ihtimali var. Bu bakımdan eğer internetiniz sağlamsa uzun süreli bir tecrübe yaşayabilirsiniz. Elbette konsol gibi sürekli oynama durumunda ortaya çıkacak internet masrafı da cabası.

Tak çalıştır şeklinde artık bir gelenek haline gelen konsol cihazlarının çok daha uzun bir süre oturma odalarımızdan çıkması zor. Bu tür akış hizmetleri daha çok yazılım satışlarının artmasını sağlayacaktır. 

 

https://www.tweaktown.com/news/59763/xbox-die-microsoft-teasing-streaming-service-2020/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Celonfix 1 yıl en beğenilen
Türkiye'de bu internet hızları ve kopmalarıyla tutmayacak olan bir çalışma.
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LastShip 1 yıl
Neyden bahsediyorsunuz anlamak gercekten cok guc.
Internet masrafi falan filan.. yurt disinda sudan ucuza sinirsiz 100lerce mbps baglanti hizi ve tek haneli ping lerle internet hizmeti aliniyorken surda yapilan yorumlar gercekten cok komik
Neyden bahsediyorsunuz anlamak gercekten cok guc.Internet masrafi falan filan.. yurt disinda sudan ucuza sinirsiz 100lerce mbps baglanti hizi ve tek haneli...
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Müştemilat Bey 1 yıl
Bunu duyan ttnet akk diyatlarına zam yaparsa hic sasırmam
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zotacing 1 yıl
Türkiye'de konsolsuz konsol oynamanın ücreti bile 2000TL olur.
O yüzden bu haberleri Türkiye'de okuyup gaza gelmemek lazım.
Hükümet Özel Sanal Vergisi ÖSV diye bir vergi çıkarıp %260 oran koyar olur biter.
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mavizaman 1 yıl
microsoftun ipiyle kuyuya inilmez.
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pCkOpAtuS 1 yıl
Konsolların ihtiyacı olan oyunların ucuzlaması ve Sistem arayüzlerinin iyileştrilmesi .Saçma sapan şeylerle uğraşmamak gerek.
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1ses1 1 yıl
Adamlar Türkiye içinmi çalışıyor. Türkiyeyi hesaba katan yok zaten olmazda. Ama bu tür gelişmeler güzel daha öncesinde buna benzer farklı bir firma yapmıştı bu işi hala varmı bilmiyorum.
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shadowtr 1 yıl
Bu tür bir servisin ülkemizde sorunsuz çalışması için ülkemizde de sunucuların kurulması gerekiyor. Yurtdışına çıkacak bağlantılarda sorun olmama ihtimali yok.
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konsoldede 1 yıl
ms den windows haric uzak durun adamlar el attiklari her yeri kurutuyorlar bakin windows mobil ve konsol daki düstükleri duruma bakin
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V4LKyR 1 yıl
1 Gbit internetim var. Çok etkileyici bir şey.
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TheNewAtilla 1 yıl
Şu microsoftu ne salak adamlar yönetiyor valla akıl alır gibi değil.
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GranTurismo 1 yıl
Microsoft'un demeyeyim de Xbox birimini 7 yıldır kullanan/takip eden birisi olarak söyleyebilirim ki söyledikleri lafların hepsi boş anca laf yapıyorlar yıllardır bakıyorum hala aptal aptal oyunlar çıkarıyorlar exclusive olayına önem vermiyorlar yok oymuş buymuş ulan adam niye alsın senin konsolunu zaten pc alınca senin konsolunda yaptığı her şeyi yapıyor
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