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    Nintendo Switch 2 360 derecelik render görüntüleri paylaşıldı

    Nintendo Switch 2 için 360 derecelik render görüntüleri paylaşıldı 8,4 inçlik ekranı, büyütülmüş Joy-Con'ları ve optimize edilmiş tasarımıyla selefinden ayrılıyor.
    Nintendo Switch 2 360 derecelik render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch 2 ile ilgili beklentiler giderek artıyor. Şirketin yeni nesil konsolunu 2025 yılında tanıtması beklenirken, neredeyse tüm detayları netleşmiş durumda. ​Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Nintendo Switch 2 logosunun ardından, şimdi de yüksek kaliteli görüntüler ve 360 derecelik bir video yayınlandı.

    Nintendo Switch 2 360 derecelik render görüntüleri paylaşıldı

    Nintendo Switch 2, 8,4 inçlik ekranıyla selefine kıyasla belirgin bir artış sunuyor. Üstelik bu artış, çerçevelerin inceltilmesiyle sağlanmış. Kıyaslamak adına Switch OLED’in 7 inç, orijinal Switch’in ise 6,2 inçlik ekrana sahip olduğunu hatırlatalım. 

    Nintendo Switch 2 360 derecelik render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan fotoğraflara göre Nintendo Switch'in üst kısımda güç düğmesi ve ses tuşları yer alıyor. Oyun kartı yuvası ise sol tarafa konumlandırılmış ve muhtemel olarak mevcut Switch oyunlarıyla uyumlu olacak. Kulaklık jakı yine aynı yerini koruyor. Ayrıca cihazın alt kısmında, USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.
    Nintendo Switch 2 360 derecelik render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak konsolun üst kısmında ortam ışığı sensörü konumlandırılmış. Cihazın arka kısmında ise "U" şeklinde bir kickstand yer alıyor. Son olarak Joy-Con kontrolleri ise, önceki tasarımı korurken ekran boyutuna uyum sağlayacak şekilde optimize edilmiş ve hafifçe büyütülmüş. Resmi çıkış tarihi henüz açıklanmamış olsa da, sızıntılar Switch 2’nin Mart veya Nisan 2025’te piyasada olabileceğini gösteriyor.
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