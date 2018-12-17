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Microsoft 365 son kullanıcıya geliyor

Microsoft’un abonelik tarzında Office 365 ve bazı Windows 10 bileşenlerini bir araya getirdiği kurumsal paketi Microsoft 365 son kullanıcıya da sunuluyor. Detaylar haberimizde.
5 ay
12,3b
1
5
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda sabit kutulu yazılım satışından abonelik tabanlı yazılım satışına geçiş yapan ve bunda da başarılı olan Microsoft, son kullanıcı tarafına yeni bir abonelik sunmaya hazırlanıyor. Normalde kurumsal tarafta olan Microsoft 365, son kullanıcıya da gelecek.

Microsoft 365 neler sunuyor?

Microsoft 365 abonelik modeli normalde Office 365 paketini ve yanında Windows 10 işletim sisteminin bazı bileşenlerini kurumlara sunuyor. Microsoft 365 Business gibi farklı paketler farklı bileşenlerle geliyor.

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Microsoft’un yayınladığı yeni ürün yöneticisi pozisyonu son kullanıcıya sunulacak Microsoft 365 abonelik paketinin yönetimini konu alıyor. Bu da yakın zamanda paketin ana akım aboneliğe dahil edileceğini gösteriyor.

Henüz son kullanıcıya sunulacak Microsoft 365 paketi içerisinde neler yer alacak bilinmiyor. Tahminler ise Office 365 yanında Outlook Mobile, Microsoft To Do, OneDrive, Skype gibi bileşenlerin olacağı yönünde.

Office 365 paketinde olduğu gibi Microsoft 365 paketinde de ev veya öğrenci tarzında abonelik seçenekleri görebiliriz. Yine 4.99$-9.99$ arasında değişen aylık fiyatlar söz konusu olacaktır.

 

https://www.guru3d.com/news-story/microsoft-might-offers-windows-10-as-a-subscription.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 5 ay
böyle güzel oldu :)
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DH Misafiri 5 ay
Hiç hayra alamet değil bu durum; bunun üzerine, belgelerinizi sadece One Drive'da tutabilirsiniz derlerse şaşırmayın sakın.
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Escapetolife 5 ay
Demek ki ileride niyetleri herkesin aylık 5 dolar verip kullanacağı windows sürümüne geçmek. Yok öyle amazon.de'den 5 euro ya lisans alıp yıllarca kullanmak diyor Microsoft beyciğimiz.
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| OMG! | 5 ay Escapetolife
Apple falan da geçmese bari
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venom.X 5 ay Escapetolife
5 euro verip alınan lisanslar ne yazıkki crackli lisanslardan bir farkı yok. Sadece çakma lisansa 5 euro vermiş oluyorsunuz.
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