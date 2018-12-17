Microsoft 365 son kullanıcıya geliyor

Son yıllarda sabit kutulu yazılım satışından abonelik tabanlı yazılım satışına geçiş yapan ve bunda da başarılı olan Microsoft, son kullanıcı tarafına yeni bir abonelik sunmaya hazırlanıyor. Normalde kurumsal tarafta olan Microsoft 365, son kullanıcıya da gelecek.

Microsoft 365 neler sunuyor?

Microsoft 365 abonelik modeli normalde Office 365 paketini ve yanında Windows 10 işletim sisteminin bazı bileşenlerini kurumlara sunuyor. Microsoft 365 Business gibi farklı paketler farklı bileşenlerle geliyor.

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Microsoft’un yayınladığı yeni ürün yöneticisi pozisyonu son kullanıcıya sunulacak Microsoft 365 abonelik paketinin yönetimini konu alıyor. Bu da yakın zamanda paketin ana akım aboneliğe dahil edileceğini gösteriyor.

Henüz son kullanıcıya sunulacak Microsoft 365 paketi içerisinde neler yer alacak bilinmiyor. Tahminler ise Office 365 yanında Outlook Mobile, Microsoft To Do, OneDrive, Skype gibi bileşenlerin olacağı yönünde.

Office 365 paketinde olduğu gibi Microsoft 365 paketinde de ev veya öğrenci tarzında abonelik seçenekleri görebiliriz. Yine 4.99$-9.99$ arasında değişen aylık fiyatlar söz konusu olacaktır.