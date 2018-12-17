Lenovo Z5s Ferrari versiyonu 12GB RAM sunacak

Son dönemde otomotiv markalarının akıllı telefon pazarıyla yoğun bir şekilde ilgilendiğini görüyoruz. Huawei’nin Porsche Design ile uzun soluklu ortaklığının ardından OnePlus da McLaren ile iş birliği yapmıştı. Lenovo da Ferrari ile el sıkıştı.

Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition özellikleri

Firmanın kamera tarafında iddialı olacak akıllı telefon Lenovo Z5s özel bir versiyon da sunacak. Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition adındaki versiyon adından da anlaşılacağı üzere hıza odaklanıyor.

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Sızdırılan bilgilere göre Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition ilk kez 12GB RAM kapasitesine yer veren akıllı telefon olma hazırlığında. Hali hazırda OnePlus 6T McLaren gibi bazı özel versiyonlarda 10GB RAM kapasitesi yer alıyordu. Çıta artık 12GB kapasitesine yükseldi.

Aslında pek çok otorite Android işletim sistemi için 6GB RAM kapasitesinin bile fazla fazla yeterli olduğunu belirtiyor ancak reklama yönelik pazarda ses getirme çabası nedeniyle çıta sürekli yükseliyor. Telefonun kullanmadığı fazla RAM kapasitesinin gereksiz yere sistemi meşgul ettiği ve kullanım ömrüne olumsuz etki ettiği de ifade ediliyor.

Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition modelinde bunun haricinde Snapdragon 845 yonga seti, 128GB depolama kapasitesi, hızlı şarj gibi özellikler olması bekleniyor. Orijinal versiyonda ise Snapdragon 710 yonga seti kullanılacak.