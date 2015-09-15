Microsoft, 6 Ekim'de etkinlik düzenliyor

Masaüstü tarafındaki Windows 10 lansmanını geride bırakan Microsoft için sıra mobil taraftaki duyurulara geldi. Microsoft'un yıl sonuna kadar hem Windows 10 mobil işletim sisteminin hem de Lumia amiral gemi modellerinin duyurusunu yapması bekleniyor. Firmanın ilk hamlesi ise gelecek ay olacak.





Firma 6 Ekim 2015 tarihi itibariyle yeni Windows 10 cihazlarını tanıtmak için New York şehrinde bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Windows 10 mobil için bir tanıtım beklenmiyor ancak yeni tablet ve akıllı telefonların görücüye çıkacağı tahmin ediliyor.





Microsoft'un geleneksel Surface tabletleri için lansman vakti yaklaşmış durumda. Intel'in yeni nesil Skylake işlemcileri ve Windows 10 işletim sistemi yeni bir Surface tabletini zorunlu kılıyor. Firmanın Surface 4 Pro adında yeni bir model duyurması ihtimal dahilinde. Bu cihazın 12 ve 14 inçlik iki versiyonu olacağı belirtiliyor.





Diğer bir ihtimal ise Lumia 950 amiral gemi serisinin duyurulması. Windows 10 mobil sürümü üzerinde çalışacak olan modellerden Lumia 950'de 5.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 808 yongaseti, 20MP çözünürlüğünde PureView kamera ve 3GB RAM olması beklenirken, Lumia 950 XL modelinde ise 5.7 inçlik 2K ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM ve 20MP çözünürlüğünde PureView kamera olması bekleniyor.