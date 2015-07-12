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Microsoft 6 yeni Lumia cihaz hazırlığında

3 yıl
3,4b
1
20
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft 6 yeni Lumia cihaz hazırlığında
 
Microsoft mobil pazarda bir süredir sessizliğini koruyor. Bu sessizliğin sebebi ise Windows 10'un çıkışının beklenmesi. Takip edenlerin hatırlayacağı üzere şirket daha önce masaüstü ve mobil sürümlerin aynı dönemlerde gelmeyeceğini açıklamıştı. Masaüstü sürüm 29 Temmuz'dan itibaren kullanılabilir olacak iken mobil sürümün ise bir kaç ay sonra yayınlanması bekleniliyor. 
Diğer yandan şirket akıllı telefon pazarındaki amiral gemisi modellerini de Windows 10 mobil ile birlikte duyuracağını açıklamıştı. Microsoft için zaman azalırken cihazlar hakkında iddialar da daha sık gündeme gelmeye başladı. @evleaks kullanıcı adı ile Twitter üzerinden sızıntılar yapan önemli bir kaynak ise 6 yeni Lumia cihazın hazırlandığını iddia etti.
Microsoft 6 yeni Lumia cihaz hazırlığında
 
Bu modellerden birisinin ise ön flaşa sahip Selfie odaklı bir akıllı telefon olacağı belirtiliyor. Orta-üst seviyede yer alması beklenen bu cihaz için Lumia 1030 tahminleri yapılabilir, ancak Lumia 1030'un daha önce sızdırılan ön paneline bakılırsa panelde ön flaş için ayrılmış bir bölüm bulunmuyordu. Bunun yerine arka kamerasında 3 LED flaş bulunacağı da sızıntılarla ortaya çıkan Lumia 940 modelinde bi de ön flaş bulunması daha muhtemel gözüküyor.

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Istanbullu Einstein 3 yıl
Microsoft, şu mağaza işini halletse, gerçekten piyasada tutunabilecek bir dala sahip olabilir, ama..
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NvdiaAmd 3 yıl
Akıllı telefon demek mağaza demek. Mağaza gelişmeden telefonun donanımlarını övüp övüp durmayın. Arka planda uygulama mı çalıştırıyor da yavaş olsun. Samsungda arka planda uygulama açtırsaydı oda hızlı olurdu.
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CoreXXX 3 yıl
herkes ucuza getirsin diye mesaj atmış. arkadaşlar zaten alt segmentte bence fiyat rakibi yok. 575 liraya satılan lumia 735 i bi magağazalrda deneyin bide o fiyatta android deneyin ne demek istediğim anlaşılır. 575 liralık telefonun ekranı 312 ppi 4.7 inc. ram 1 gb hız desen uçuyor tasarım süper kalite kokuyor.2200 mha pil daha ne olsun. kalkıpta lg g3 le karşılaştırmayın tabi kendi segmentinde bence şu an en alınası telefon
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Mr xXx 3 yıl
Bakalım son kozu işe yarayacak mı..
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Infinitum 3 yıl
Daha önce bir Windows sürümü için bu kadar heycanlanmamıştım.
Vaat ettiklerini yerine getirirlerse Mobil sektörde büyük ivme katedebilirler bence. PC'deki 8.1'in eksiklerinden de kurtuluruz.
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Whippoorwill 3 yıl
Nokia yoksa Lumia nın yüzüne bakılmaz.
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Tahoe_930 3 yıl Whippoorwill
Night Rain
Nokia yoksa Lumia nın yüzüne bakılmaz.

+1..Nokia gitti lumia bitti..
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WB 3 yıl
Senede bir tane yap adam gibi yap..
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Zaten 640 hariç aylardır telefon çıkmıyor, bakalım neler olacak.
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oktayakgoz 3 yıl
Bir an once gelselerde androidden kurtulsam.
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SkyDance 3 yıl
ne çıkarırsalar çıkarsınlar Türkiyedeki zamdan dolayı alınması çok zor olacak
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olağan_şüpheli 3 yıl
adam gibi cihazlar getirsinler adama gibi ucuza getirsinler.
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302sino 3 yıl
Bu sene kesinlikle Windows Phone'un senesi.Ne ios ne de Android eskisi kadar heyecanlandırıyor insanları.
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Microsoft Specialist 3 yıl 302sino
302sino
Bu sene kesinlikle Windows Phone'un senesi.Ne ios ne de Android eskisi kadar heyecanlandırıyor insanları.

bu sene 'Windows cihazların' senesi. 'Windows işletim sisteminin' senesi 2016 olacak.
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