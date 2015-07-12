Microsoft 6 yeni Lumia cihaz hazırlığında

Microsoft mobil pazarda bir süredir sessizliğini koruyor. Bu sessizliğin sebebi ise Windows 10'un çıkışının beklenmesi. Takip edenlerin hatırlayacağı üzere şirket daha önce masaüstü ve mobil sürümlerin aynı dönemlerde gelmeyeceğini açıklamıştı. Masaüstü sürüm 29 Temmuz'dan itibaren kullanılabilir olacak iken mobil sürümün ise bir kaç ay sonra yayınlanması bekleniliyor.

Diğer yandan şirket akıllı telefon pazarındaki amiral gemisi modellerini de Windows 10 mobil ile birlikte duyuracağını açıklamıştı. Microsoft için zaman azalırken cihazlar hakkında iddialar da daha sık gündeme gelmeye başladı. @evleaks kullanıcı adı ile Twitter üzerinden sızıntılar yapan önemli bir kaynak ise 6 yeni Lumia cihazın hazırlandığını iddia etti.

Bu modellerden birisinin ise ön flaşa sahip Selfie odaklı bir akıllı telefon olacağı belirtiliyor. Orta-üst seviyede yer alması beklenen bu cihaz için Lumia 1030 tahminleri yapılabilir, ancak Lumia 1030'un daha önce sızdırılan ön paneline bakılırsa panelde ön flaş için ayrılmış bir bölüm bulunmuyordu. Bunun yerine arka kamerasında 3 LED flaş bulunacağı da sızıntılarla ortaya çıkan Lumia 940 modelinde bi de ön flaş bulunması daha muhtemel gözüküyor.