Microsoft, Apple ve Samsung'a atıfta bulunan yeni Windows Phone reklam filmini yayınladı





Pazarlama açısından çok önemli bir yılı geride bırakan Microsoft, 2012 için ayırdığı geniş reklam bütçesiyle Windows 8, Office yazılımları ve Surface tablet bilgisayarları için tüm dünyada yayınlanan tanıtım filmleri hazırlamıştı. Yeni mobil işletim sistemi Windows Phone kanadında bu tür belirgin bir faaliyette bulunmaktan kaçınan teknoloji devinin ilk etkileyici reklamı kısa süre önce Windows Phone'un resmi Youtube kanalında paylaşıldı. Mobil sektörün en büyük iki ismini bir araya getiren videoda, Windows Phone veyahut diğer işletim sistemlerinin sahip oldukları özelliklerden çok Apple ve Samsung'un tutkulu müşterileri arasındaki mücadeleye vurgu yapılarak rekabetteki üçüncü en kuvvetli tercih olan Nokia, Windows Phone'a geçişin daha mantıklı olacağı dile getiriliyor.

Bir düğün merasimi için toplanan Apple iPhone ve Samsung Galaxy hayranlarını konu alan reklam filmi, bu iki mobil cihaz serisinin bünyelerinde barındırdığı özellikler üzerinde her iki tarafın birbirleriyle alay etmesi üzerine patlak veren şamatayla devam ediyor. Apple ve Samsung tutkunları kavga ededururken; mekanda bulunan Windows Phone'lu iki çalışan, yok yere verilen mücadelenin gereksizliğinden yana görüş bildirerek Windows Phone'un daha mantıklı bir tercih olduğunu ileri sürüyor. Engadget okurları tarafından yılın en iyi akıllı telefonu seçilen Nokia Lumia 920'nin de araya sıkıştırıldığı reklamı aşağıdan izleyebilirsiniz. ABD'de önümüzdeki saatlerde televizyon kanallarındaki yerini alacak filmin Türkiye'de de yayına alınmasını umuyoruz.

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