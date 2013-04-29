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Microsoft, Apple ve Samsung'a atıfta bulunan yeni Windows Phone reklam filmini yayınladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, Apple ve Samsung'a atıfta bulunan yeni Windows Phone reklam filmini yayınladı

Pazarlama açısından çok önemli bir yılı geride bırakan Microsoft, 2012 için ayırdığı geniş reklam bütçesiyle Windows 8, Office yazılımları ve Surface tablet bilgisayarları için tüm dünyada yayınlanan tanıtım filmleri hazırlamıştı. Yeni mobil işletim sistemi Windows Phone kanadında bu tür belirgin bir faaliyette bulunmaktan kaçınan teknoloji devinin ilk etkileyici reklamı kısa süre önce Windows Phone'un resmi Youtube kanalında paylaşıldı. Mobil sektörün en büyük iki ismini bir araya getiren videoda, Windows Phone veyahut diğer işletim sistemlerinin sahip oldukları özelliklerden çok Apple ve Samsung'un tutkulu müşterileri arasındaki mücadeleye vurgu yapılarak rekabetteki üçüncü en kuvvetli tercih olan Nokia, Windows Phone'a geçişin daha mantıklı olacağı dile getiriliyor.
Bir düğün merasimi için toplanan Apple iPhone ve Samsung Galaxy hayranlarını konu alan reklam filmi, bu iki mobil cihaz serisinin bünyelerinde barındırdığı özellikler üzerinde her iki tarafın birbirleriyle alay etmesi üzerine patlak veren şamatayla devam ediyor. Apple ve Samsung tutkunları kavga ededururken; mekanda bulunan Windows Phone'lu iki çalışan, yok yere verilen mücadelenin gereksizliğinden yana görüş bildirerek Windows Phone'un daha mantıklı bir tercih olduğunu ileri sürüyor. Engadget okurları tarafından yılın en iyi akıllı telefonu seçilen Nokia Lumia 920'nin de araya sıkıştırıldığı reklamı aşağıdan izleyebilirsiniz. ABD'de önümüzdeki saatlerde televizyon kanallarındaki yerini alacak filmin Türkiye'de de yayına alınmasını umuyoruz. 
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LilTunechi 6 yıl en beğenilen
forumun canlı hali olmuş
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Diyorlar ki iphone 5, note 2 sahipleri saklanır çünkü onlar etkisiz, hafif telefon kullanıyorlar. Biz Lumia 920 ile saklanmayiz nede olsa düşmanın kafasına atsak yarar geçeriz.


Allah' i var çok amaçlı telefon.
Diyorlar ki iphone 5, note 2 sahipleri saklanır çünkü onlar etkisiz, hafif telefon kullanıyorlar. Biz Lumia 920 ile saklanmayiz nede olsa düşmanın kafasına at...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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DH Misafiri 5 yıl
ABD'de boyle reklamlar gayet normal gencler bize garip gelebilir ama. Reklamlarda karsilastirma veya bu sekilde seyler olabiliyo ABD'de. Gercekten eglenceli bi reklam olmus.
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Emanes 6 yıl
Microsoft nokia uğruna kendini eziklemiş ayrıca bu kadar açık açık apple samsung firmalarını telaffuz etmesi de ilginç , ama reklam eğlenceli olmamış mı olmuş orasına lafım yok

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DH Misafiri 6 yıl
Çok enteresan bir reklam olmuş. Microsoft wp8 üreten samsunga sataşıyor.
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cibicibi 6 yıl
Yıllar önceki Zaytung haberi: zaytung.com/...
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darkdiva 6 yıl
Bu reklamı tv de yayınlayamazlar. Hatta herhangi bir yerde yayınlandığı için bile davalık olabilirler. Rakip firmaların isimleri, model adları,logoları ne ararsan var reklam filminde. Sıkıntı olacak gibi sanki.

Onun dışında reklamın temasında komik bir hava var fakat saçmalık bir yönden de. Samsung ve Apple bir şeyler üretmiş, belirli kitlelere ulaşmış, kavgasını da ediyor tabi ki. GS ve FB kavgası gibi. Bu da yanlış ama en azından ikisi de eserleri ile konuşabiliyor. Bu kendilerini kavgadan uzak, cool gösteren WP, elde avuçta bir şey olmadığı için zaten tartışmalara giremiyor. Lumia dediğin 5 milyon zor satmış neredeyse 1 sene olacak.

Komik diyip geçelim o nedenle :)
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alaz1903 6 yıl
DH Misafiri
videonun orijinal youtube linkine giderseniz ilk yorumu okuyun anadüşünceyi çok iyi anlatmış.49 Androids/49 iPhones aaand 2? Lumias. So their marketshare is right in this Commercial 49 Android / 49 Iphone ve 2 Lumia. Piyasadaki oranları zaten bu reklamın içinde..

satış rakamları konusunda bir eziklikleri yok ki kendileri vurgulamışlar bunu zaten; piyasaya yeni çıkmışlar. reklamın sloganı da bu temel üzerine: "time to shift". anlayana tabi :) verilen mesaj piyasada yıllardır birbirini boğazlayan aktörlerin arasına asil bir duruşla girdik.
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nirvanha 6 yıl
Nasıl bir reklam bu anlayamadım.Rakip firmaların ürünlerini logosuna kadar gösteriyor!
1-Kendi reklamını mı yapıyor?
2-Rakiplerinin reklamını mı yapıyor?
3-Hepimiz kardeşiz gelin hep beraber son kullanıcıyı soyalım mı diyor? ne diyor?
4-Rakipleri karşı dava açsa sonuç ne olur?
5-Yok zaten danışıklı dövüşse buna diyeceğimiz bir şey yok..
Son olarak bu tür videolu haberlerde 5-10 dakka emek verip türkçe altyazı ile sunsanız fena olmaz herhalde.Henüz toplumun(bende dahil)büyük bir kısmı ingilizce bilmiyor....
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mangdasire 6 yıl
Videoyu izlediğimde aklıma direk alttaki başlıkta misafirin yazdığı post geldi


forum.donanimhaber.com/...
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multiTYRT 6 yıl
MC'nin reklamlarına alıştık zaten, abidik gubidik şeylerden başka hiçbirşey yok.
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re_death 6 yıl
komik olmuş izlemesi eğlenceli diğer standart reklamlar gibi sıkıcı değil en azından
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wustti 6 yıl
lumia serisi ilk çıktığında da bu tar reklamları vardı wphone için sonra rakamları gördük. milletin izleyip gülüp geçeceği ve bi gün sonra unutacağı şeyler için bu kadar efor sarfediyolar ama bi bildirim çubuğu adam gibi uygulama mağazasını beceremiyorlar. böyle iki kişi kalırsınız işte:)
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Dexstz 6 yıl
Süper olmuş

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OverClocK1ng 6 yıl
Apple şu an koridorlarda bekliyor... :D
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