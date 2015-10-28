Microsoft Arrow Launcher, beta sürecinden çıktı

Microsoft'un Android cihazlar için geliştirdiği kullanıcı arayüzü Arrow Launcher, 27 Temmuz 2015 tarihinde başladığı beta sürümünden çıktı.

Hayalleri gerçeğe dönüştüren Microsoft Garage projelerinden bir tanesi olan Arrow Launcher, sadelik ve kullanım kolaylığına odaklanıyor. En çok kullanılan uygulamalara ekranın üst bölümünden erişim sunan modern arayüz, sağa doğru sürükleme ile notlar ve hatırlatıcıları açarken, sola doğru sürüklemeyle ise sık iletişime geçtiğiniz kişilerin bir listesini karşınıza getiriliyor. Yukarı doğru sürükleme ek kısayollar gibi opsiyonları ekrana getirirken, uygulamalar menüsündeki kısayollar alfabetik sıraya göre diziliyor ve böylece kısayollara daha hızlı ulaşılabiliyor.





Uzun süredir davetiye yoluyla kullanılabilen Arrow Launcher, artık ücretsiz olarak aşağıdan herkes tarafından elde edilebiliyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/10/microsoft-arrow-launcher-for-android-exits-beta/?utm_source=mainrss