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Microsoft Arrow Launcher, beta sürecinden çıktı

Yazılım devi Microsoft'un uzun zamandır beta süreci devam eden Android arayüzü Arrow Launcher, sonunda beta sürecini tamamladı ve Google Play Store üzerinde herkese açıldı.
3 yıl
2,2b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Arrow Launcher, beta sürecinden çıktı
 
Microsoft'un Android cihazlar için geliştirdiği kullanıcı arayüzü Arrow Launcher, 27 Temmuz 2015 tarihinde başladığı beta sürümünden çıktı.
Hayalleri gerçeğe dönüştüren Microsoft Garage projelerinden bir tanesi olan Arrow Launcher, sadelik ve kullanım kolaylığına odaklanıyor. En çok kullanılan uygulamalara ekranın üst bölümünden erişim sunan modern arayüz, sağa doğru sürükleme ile notlar ve hatırlatıcıları açarken, sola doğru sürüklemeyle ise sık iletişime geçtiğiniz kişilerin bir listesini karşınıza getiriliyor. Yukarı doğru sürükleme ek kısayollar gibi opsiyonları ekrana getirirken, uygulamalar menüsündeki kısayollar alfabetik sıraya göre diziliyor ve böylece kısayollara daha hızlı ulaşılabiliyor. 

Uzun süredir davetiye yoluyla kullanılabilen Arrow Launcher, artık ücretsiz olarak aşağıdan herkes tarafından elde edilebiliyor. 
 

http://www.ubergizmo.com/2015/10/microsoft-arrow-launcher-for-android-exits-beta/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolf silver 3 yıl
Microsoft bu arayüzü telefonlarinda da kullansın ?_?
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