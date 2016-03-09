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Microsoft Authenticator uygulamasının yeni sürümü testlere başladı

Microsoft'un Windows bilgisayarlara şifresiz giriş yöntemlerinden birisi olan Authenticator uygulaması, Windows 10 mobil için güncelleme hazırlıklarına başladı.
3 yıl
1,7b
1
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows işletim sistemli bilgisayarların kilidini Bluetooth üzerinden Windows Phone telefonlarınızla açmanızı sağlayan Authenticator uygulaması, Windows 10 mobil için yeni sürüme geçiş hazırlıklarına başladı. Beta sürümü, uygulama mağazasına ulaşmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Microsoft Hyperlapse uygulaması Full HD desteği kazandı"
Phone Sign-in Beta adını alan beta sürümü, muhtemelen sadece Windows 10 mobil cihazlarına hitap edecek. Orijinal Authenticator uygulaması da, iOS ve Android tarafında sunulmuyordu. Yeni sürümde daha gelişmiş özelliklerin olacağı belirtiliyor. Bunlardan bazıları; tarayıcılar ve VPN için login olabilme, tek seferlik şifre üretimi, Microsoft hesap desteği şeklinde sıralanıyor. Uygulama halen beta sürümünde olduğu için kullanıcılar bazı hatalarla karşılaşabilir.
https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/phone-sign-in-beta/9nblggh5lb73?tduid=(cb73aec042736b424a53b8fd30d098f0)(256380)(2459594)(TnL5HPStwNw-PDmXBjvuRyuD3GLJptpnZQ)() " target="_blank" rel="nofollow" style="color: #0000ff;">
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oktayakgoz 3 yıl
Microsoft akillanmaya basladi anlasilan..
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