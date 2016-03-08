Microsoft Hyperlapse uygulaması Full HD desteği kazandı



Microsoft Research bölümünün 20 yıllık tecrübesini yansıtan Hyperlapse uygulaması, isterseniz anlık olarak kameranızı çalıştırarak isterseniz de video arşivinizden time-lapse videolar oluşturmanıza imkan tanıyor.

1x-32x arasında hız seçeneklerini kullanabildiğiniz uygulama, cihazınızın donanımına göre 720p veya Full HD çözünürlükleri destekliyor. Ayrıca diğer bir yenilik time-lapse videolarınızı SD kartınıza kaydedebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "PhotoMath 2.0 ile matematik işlemleri daha kolay"

Android 4.4 ve üzeri işletim sistemli cihazlarda çalışan Hyperlapse, sosyal ağlarda videolarınızı paylaşmanızı da sağlıyor. Uygulamanın Windows ve OS X sürümlerinde de kaydettiğiniz videoları 25x hız kadar işlemeniz mümkün.



Android 4.4 ve üzeri işletim sistemli cihazlarda çalışan Hyperlapse, sosyal ağlarda videolarınızı paylaşmanızı da sağlıyor. Uygulamanın Windows ve OS X sürümlerinde de kaydettiğiniz videoları 25x hız kadar işlemeniz mümkün.