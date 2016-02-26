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Microsoft: Bazı Windows 10 uygulamaları Xbox One'a gelecek

Windows 10'nun ekosisteminde çalışan uygulamaların Xbox One'a da geleceği açıklandı. Microsoft, Xbox One'ı bir konsolun ötesine taşımak için en önemli adımı atıyor gibi görünüyor.
3 yıl
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5
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Microsoft'un Xbox One sadece bir oyun konsolu olarak görmediğini duyuru yapıldığı andan itibaren biliyoruz. Zaten yetkililer Windows 10'nun Xbox One'a da geleceğini açıklayarak bu niyetlerini belli etmişlerdi. Şimdi bu konudaki en önemli adım atılıyor diyebiliriz.
Windows 10 ekosisteminde PC, tablet ve telefonlarda ortak olarak çalışan uygulamaların Xbox One'a da geleceği resmi olarak Microsoft'un CEO'su Satya Nadella tarafından açıkladı. İlk uygulamaları yaz mevsiminin ilk döneminde görebileceğimiz söyleniyor. 
Gerçi 2015 yılında Phil Spencer tarafından Windows 10 uygulamalarının gelebileceği söylenmişti, ama artık her şey resmiyet kazandı diyebiliriz. Tabi Spencer, Excel ve Word gibi uygulamaların ortak çalışan uygulamaların Xbox One'da görülmeyeceğini belirtmişti. Xbox One'da sadece konsolda kullanımı mantıklı uygulamalar yer alacak.

http://www.tweaktown.com/news/50672/windows-10-universal-apps-coming-xbox-one/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ATROMITOS 3 yıl
Bunu yazdigimda silinmisti
ayni yere geldik
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Glorfindel1907 3 yıl
Adamlarda ses var icraat yok
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napolyon94 3 yıl
tatava yapma ver windows 10 update ini konsollara geç
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sorceress 3 yıl
Umarım mobil oyunları da görebiliriz.
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Casper0416 3 yıl
Mirosoft her sektörde geri kalıyor yazık adamlara ya
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