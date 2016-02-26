Microsoft: Bazı Windows 10 uygulamaları Xbox One'a gelecek

Microsoft'un Xbox One sadece bir oyun konsolu olarak görmediğini duyuru yapıldığı andan itibaren biliyoruz. Zaten yetkililer Windows 10'nun Xbox One'a da geleceğini açıklayarak bu niyetlerini belli etmişlerdi. Şimdi bu konudaki en önemli adım atılıyor diyebiliriz.

Windows 10 ekosisteminde PC, tablet ve telefonlarda ortak olarak çalışan uygulamaların Xbox One'a da geleceği resmi olarak Microsoft'un CEO'su Satya Nadella tarafından açıkladı. İlk uygulamaları yaz mevsiminin ilk döneminde görebileceğimiz söyleniyor.

Gerçi 2015 yılında Phil Spencer tarafından Windows 10 uygulamalarının gelebileceği söylenmişti, ama artık her şey resmiyet kazandı diyebiliriz. Tabi Spencer, Excel ve Word gibi uygulamaların ortak çalışan uygulamaların Xbox One'da görülmeyeceğini belirtmişti. Xbox One'da sadece konsolda kullanımı mantıklı uygulamalar yer alacak.

http://www.tweaktown.com/news/50672/windows-10-universal-apps-coming-xbox-one/index.html