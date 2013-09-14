Microsoft, Cortana adında dijital bir asistan üzerinde çalışıyor





Apple'ın iPhone 4S ile birlikte lanse ettiği Siri, dijital asistan trendinin de fitilini ateşlemiş oldu. Uzun yıllardır ses tanımlama konusunda çalışmalar yapılsa da son kullanıcıya sunma ve popüler hale getirme konusunda Apple daha önce davrandı. iPhone 4S sonrasında Google Now ve Samsung S Voice gibi örneklerin kullanıma sunulduğunu gördük.





Son gelen bilgiler Microsoft'un da Cortana adında bir dijital asistan üzerinde çalıştığını ve Windows 8.1 ile kullanıcılara sunmaya hazırlandığını iddia ediyor. Cortana ismini Halo hayranları hemen hatırlayacaktır.





Microsoft bir süre önce dijital asistan teknolojisini sadece devrimsel olduğunu düşündüklerinde piyasaya süreceklerini dile getirmişti. Bu bakımdan Cortana'nın ses getirecek özelliklere sahip olacağı düşünülüyor.





Microsoft'un Bing arama motoru için Satori adında bir veritabanı teknolojisi geliştirdiği biliniyor. Son 3.5 yılda 1 milyar nesne toplayan Satori, girdileri ve verileri ayrıca bunların arasındaki ilişkiyi kataloglama işlemini yapıyor. Microsoft'un Cortana'yı bu veritabanı üzerine inşa edeceği belirtiliyor.





Cortana rakipleri gibi kullanıcılara yardımcı olacak şekilde alarm veya hatırlatıcı kurma, pek çok bilgi ile ilgili internetten güncellemeler sunma, bilet satın alma veya rezervasyon yapma hizmetleri sunacak. Cortana'nın en erken gelecek yıl başlarında görücüye çıkacağı sanılıyor.

http://wmpoweruser.com/report-microsoft-working-on-apple-siri-competitor-codenamed-cortana/