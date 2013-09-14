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Microsoft, Cortana adında dijital bir asistan üzerinde çalışıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Cortana adında dijital bir asistan üzerinde çalışıyor

Apple'ın iPhone 4S ile birlikte lanse ettiği Siri, dijital asistan trendinin de fitilini ateşlemiş oldu. Uzun yıllardır ses tanımlama konusunda çalışmalar yapılsa da son kullanıcıya sunma ve popüler hale getirme konusunda Apple daha önce davrandı. iPhone 4S sonrasında Google Now ve Samsung S Voice gibi örneklerin kullanıma sunulduğunu gördük.

Son gelen bilgiler Microsoft'un da Cortana adında bir dijital asistan üzerinde çalıştığını ve Windows 8.1 ile kullanıcılara sunmaya hazırlandığını iddia ediyor. Cortana ismini Halo hayranları hemen hatırlayacaktır.

Microsoft bir süre önce dijital asistan teknolojisini sadece devrimsel olduğunu düşündüklerinde piyasaya süreceklerini dile getirmişti. Bu bakımdan Cortana'nın ses getirecek özelliklere sahip olacağı düşünülüyor.

Microsoft'un Bing arama motoru için Satori adında bir veritabanı teknolojisi geliştirdiği biliniyor. Son 3.5 yılda 1 milyar nesne toplayan Satori, girdileri ve verileri ayrıca bunların arasındaki ilişkiyi kataloglama işlemini yapıyor. Microsoft'un Cortana'yı bu veritabanı üzerine inşa edeceği belirtiliyor.

Cortana rakipleri gibi kullanıcılara yardımcı olacak şekilde alarm veya hatırlatıcı kurma, pek çok bilgi ile ilgili internetten güncellemeler sunma, bilet satın alma veya rezervasyon yapma hizmetleri sunacak. Cortana'nın en erken gelecek yıl başlarında görücüye çıkacağı sanılıyor. 

http://wmpoweruser.com/report-microsoft-working-on-apple-siri-competitor-codenamed-cortana/ Yorum Yaz
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İronik Adam 6 yıl en beğenilen thinkwithbrain
BrtLVcL
iyi hiç yoktan telefona değil hatuna konuşuyoruz böylelikle.


Evli olanların vay haline. O karıyı mı dinleyeceksin beni mi?
BrtLVcLiyi hiç yoktan telefona değil hatuna konuşuyoruz böylelikle.Evli olanların vay haline. O karıyı mı dinleyec...
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OKAMI 6 yıl
soyun
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Lockheed 6 yıl
Google: Cortana > Görseller
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bu cantona bizim milletin eline düşmesin millet sevgili yapmaya falan çalışır
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Redunay 6 yıl
yeni bi şey bulamadılarmı
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DubSteq 6 yıl
Bende isterim pc min sağ köşesinde bir bağyan bana öneri sunsun,yardım etsin. Hatta masaüstünde gezsin falan :D
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ulasates 6 yıl DubSteq
DubSteq

Bende isterim pc min sağ köşesinde bir bağyan bana öneri sunsun,yardım etsin. Hatta masaüstünde gezsin falan :D

Aklıma eskiden swf şeklinde telefonun camını silen kızlar vardı o geldi. N73'te açardım yıllar sonra iPhone'la popüler olmuştu vs...


Videosunu isteyen bulur, link atamıyorum ban yemeyelim
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RockConn 6 yıl
Yakında vizyona girecek olan HER filmi aklıma geldi :) Umarım kullananlar filmdeki gibi bir karaktere bürünmezler :)
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DemirAtlı 6 yıl
şu microsoftta cortingen işlerle uğraşmaktan bi usanmadı
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EsadSamil 6 yıl
Bunun için hazırlık sınıfında ders çalışacağım :)))
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Guest-1A72C1774 6 yıl
türkçe Destek sunsun neden kullanmayalim
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FERFEROS 6 yıl
Cortana'nın sesini kullanırlarsa harika olur.
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15 gün sonra 6 yıl
MS lumia ile ilerleyecek gelişecek.

Ee apple iPhone de renkli telefon yaparsa MS de siri gibi Cortana yapar ama Cortana daha çok tutar.
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MythGuard 6 yıl
Flaş Haber! : 30 yıllık eşini 17 yerinden bıçaklayarak öldüren M.Ö, eşinin kendisini Cortana isimli biri ile aldattığını öne sürdü. M.Ö isimli sanık, çıkarıldığı mahkemede pişman olmadığını, hapis süresi dolduğunda Microsoft isimli şirketin CEO'su olan Steve Ballmer'ı da öldüreceğini söylemesi üzerine alınan kararla müebbet hapse mahkum edildi.
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