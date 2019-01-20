Mozilla, Firefox Focus 9.0'a reklam engelleyici ekliyor

Mozilla'nın önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi planlanan Firefox Focus 9.0'a bir reklam engelleyici ekleyeceği açıklandı. Firefox Focus Android ve iOS platformlarında kullanılabilecek ve kullanıcı gizliliğini ön planda tutacak yalın bir mobil internet tarayıcısı olarak lanse ediliyor.

Mozilla detay paylaşmıyor

Firefox Focus'un mevcut 8.1 sürümü şu an izleme komut dosyalarını gerektiren veya içeren bazı reklamları engelliyor. Ancak 12 Şubat tarihinde piyasaya sürülmesi planlanan Firefox Focus 9.0 versiyonunda ise daha fazla özellik barındıran bir reklam engelleyici özellik ekleneceği belirtiliyor.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1520532

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Ne yazık ki Firefox Focus'un yeni gelecek olan reklam engelleme özelliğinin detaylarıyla ilgilimevcut değil.bu konuda ser verip, sır vermemeye kararlı ve herhangi bir detay vermiyor. Eğer yeniolmazsa, en net bilgileri Firefox Focus 9.0 piyasaya sürüldüğünde sizlerlegibi görünüyor.