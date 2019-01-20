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Mozilla, Firefox Focus 9.0'a reklam engelleyici ekliyor

Mozilla, önümüzdeki ay piyasaya sürmeye hazılandığı mobil tarayıcısı Firefox Focus 9.0'a dahili bir reklam engelleyicisi ekleyeceğini açıkladı. Konunun detayları haberimizde.
4 ay
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17
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Mozilla'nın önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi planlanan Firefox Focus 9.0'a bir reklam engelleyici ekleyeceği açıklandı. Firefox Focus Android ve iOS platformlarında kullanılabilecek ve kullanıcı gizliliğini ön planda tutacak yalın bir mobil internet tarayıcısı olarak lanse ediliyor.

Mozilla detay paylaşmıyor

Firefox Focus'un mevcut 8.1 sürümü şu an izleme komut dosyalarını gerektiren veya içeren bazı reklamları engelliyor. Ancak 12 Şubat tarihinde piyasaya sürülmesi planlanan Firefox Focus 9.0 versiyonunda ise daha fazla özellik barındıran bir reklam engelleyici özellik ekleneceği belirtiliyor.
Ne yazık ki Firefox Focus'un yeni gelecek olan reklam engelleme özelliğinin detaylarıyla ilgili çok fazla bilgi mevcut değil. Mozilla bu konuda ser verip, sır vermemeye kararlı ve herhangi bir detay vermiyor. Eğer yeni sızıntılar olmazsa, en net bilgileri Firefox Focus 9.0 piyasaya sürüldüğünde sizlerle paylaşacağız gibi görünüyor.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1520532 Yorum Yaz
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1cskndlgr 4 ay
bazı Forum siteleri reklam engelini kapatman lazım diye popup çıkarıyor😏 yani reklam izlemek istemiyoruz diye bir örgüte katılmak lazım heralde
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SEO-Uzmanı 4 ay
*.script eklentilerden
derlenilmiş binary eklentilere geçmesi gerekiyor
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DH Misafiri 4 ay
Opera'ya şans verin mutlaka.
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The Hollow 4 ay
Bunlar Firefox, Brave, Opera gibi tarayıcılarla veya eklentilerle doğru düzgün çözülecek sorunlar değil. Göz boyamadan ibaret.. Mozilla'nın bu tür işlerle uğraşacak zamanıda zaten yok. Masaüstü tarayıcılarına bile hali hazırda mevcut olan Disconnect'in Basic özelliğini eklediler. Takipçi engelleme sistemi diye onca da reklam yaptılar.
Yeni reklam engelleyici oluşturmak kolay iş değil. Anca hazırda ki kodları, filtreleri toplar ve karıştırırlar gibi geliyor. Eleştiriyorum ama kendimde Firefox Focus kullanıyorum. Çünkü, hiç yoktan diğerlerinden daha iyi. Zaten bu tür engelleme özelliklerinide kapattım. Az da olsa web deneyimini yavaşlatıyor.
Reklamları ve 3. parti domainleri doğru düzgün engellemek için, Raspberry Pi üzerine Pi-hole kurmak şu an en kesin sonuç veren çözüm. Çünkü, evde ki tüm IoT cihazlarda geçerli oluyor. Cihazlarda ve web deneyiminde yavaşlama gibi bir durum olmayacağı için düzinelerce filtre (Blacklist) eklenebilir. Hatta eklenmesi daha iyi oluyor. DNS trafiğinide Quad9 - DNS over HTTPS olarak ayarladıktan sonra, temiz bir İnternet deneyimi yaşayabilirsiniz.
Donanım tarafında Raspberry Pi ve SD Card(yoksa) toplam $60 gibi bir fiyata patlıyor. Yazılım tarafında kullanılacak araçlar, Raspbian Stretch Lite(Open source) ve Pi-hole(Open source) zaten ücretsiz. Evinde ki cihaz sayısı fazla olanlar kişiler veya şirketler için iyi bir çözüm.
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Krone 4 ay
Masaüstünde yeni Firefox muhteşem hızlı. Eklentileri vs zaten söylemeye gerek yok. Mobilde de Firefox kullanıyorum ama bir Safari akıcılığını vermiyor. Daha çok çalışmaları lazım mobil için
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Askaparta 4 ay
Bir gün normalini de görürüz inşallah. Reklam geliriyle kullanıcıyı sıkmamayı dengelemeleri lazım.
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Whippoorwill 4 ay
Mobilde Chrome için reklam engelleyici yok mu?
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osmangeris 4 ay Whippoorwill
Var, chrome uygulama mağazasında ad block mevcut
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Vega 4 ay
İnternette rahat rahat gezinmek istiyorsanız kesinlikle bir reklam engelleyici şart.Olaya sadece "reklam engelliyor" gözüyle bakmayın.Başka tehditler ve sinir bozan durumlar da var internette.
Bu uzantılar aslında bir nevi "Web Filtresi" gibi çalışır.Kesinlikle kullanın ama kaliteli olanı kullanın.AdBlock ve AdBlock Plus bir işe yaramaz.
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| OMG! | 4 ay Vega
Hangi uygulamayı önerirsin?
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Rachsuchtig 4 ay Vega
Vega
İnternette rahat rahat gezinmek istiyorsanız kesinlikle bir reklam engelleyici şart.Olaya sadece "reklam engelliyor" gözüyle bakmayın.Başka tehditler ve sinir bozan durumlar da var internette.
Bu uzantılar aslında bir nevi "Web Filtresi" gibi çalışır.Kesinlikle kullanın ama kaliteli olanı kullanın.**** ve **** Plus bir işe yaramaz.

uBlock iyi mesela
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balcis 4 ay
normaline de eklese ya?
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Sipihrz 4 ay
Umarım chrome kadar hızlı ve kullanımı kolay olur. Samsung Tarayıcıya da adblocker ekleyebiliyorsunuz ama bana göre çok yavaş ve kullanışsız. Linki yeni sekmede açmak istiyorsun tam bir işkence. Saçma sapan uzun süren bir animasyonu bekliyorsun.
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Celonfix 4 ay Sipihrz
Brave Browser kullanabilirsiniz.
play.google.com/...
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