Mozilla, Firefox Focus 9.0'a reklam engelleyici ekliyor

Teknoloji Editörü
Mozilla'nın önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi planlanan Firefox Focus 9.0'a bir reklam engelleyici ekleyeceği açıklandı. Firefox Focus Android ve iOS platformlarında kullanılabilecek ve kullanıcı gizliliğini ön planda tutacak yalın bir mobil internet tarayıcısı olarak lanse ediliyor.
Mozilla detay paylaşmıyor
Firefox Focus'un mevcut 8.1 sürümü şu an izleme komut dosyalarını gerektiren veya içeren bazı reklamları engelliyor. Ancak 12 Şubat tarihinde piyasaya sürülmesi planlanan Firefox Focus 9.0 versiyonunda ise daha fazla özellik barındıran bir reklam engelleyici özellik ekleneceği belirtiliyor.Ne yazık ki Firefox Focus'un yeni gelecek olan reklam engelleme özelliğinin detaylarıyla ilgili çok fazla bilgi mevcut değil. Mozilla bu konuda ser verip, sır vermemeye kararlı ve herhangi bir detay vermiyor. Eğer yeni sızıntılar olmazsa, en net bilgileri Firefox Focus 9.0 piyasaya sürüldüğünde sizlerle paylaşacağız gibi görünüyor.
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1520532 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
derlenilmiş binary eklentilere geçmesi gerekiyor
Yeni reklam engelleyici oluşturmak kolay iş değil. Anca hazırda ki kodları, filtreleri toplar ve karıştırırlar gibi geliyor. Eleştiriyorum ama kendimde Firefox Focus kullanıyorum. Çünkü, hiç yoktan diğerlerinden daha iyi. Zaten bu tür engelleme özelliklerinide kapattım. Az da olsa web deneyimini yavaşlatıyor.
Reklamları ve 3. parti domainleri doğru düzgün engellemek için, Raspberry Pi üzerine Pi-hole kurmak şu an en kesin sonuç veren çözüm. Çünkü, evde ki tüm IoT cihazlarda geçerli oluyor. Cihazlarda ve web deneyiminde yavaşlama gibi bir durum olmayacağı için düzinelerce filtre (Blacklist) eklenebilir. Hatta eklenmesi daha iyi oluyor. DNS trafiğinide Quad9 - DNS over HTTPS olarak ayarladıktan sonra, temiz bir İnternet deneyimi yaşayabilirsiniz.
Donanım tarafında Raspberry Pi ve SD Card(yoksa) toplam $60 gibi bir fiyata patlıyor. Yazılım tarafında kullanılacak araçlar, Raspbian Stretch Lite(Open source) ve Pi-hole(Open source) zaten ücretsiz. Evinde ki cihaz sayısı fazla olanlar kişiler veya şirketler için iyi bir çözüm.
Bu uzantılar aslında bir nevi "Web Filtresi" gibi çalışır.Kesinlikle kullanın ama kaliteli olanı kullanın.AdBlock ve AdBlock Plus bir işe yaramaz.
uBlock iyi mesela
play.google.com/...