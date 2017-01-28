Microsoft, Denetim Masası'nı ortadan kaldıracak bir başka adım attı

Haber Editörü
Microsoft kısa bir süre önce Windows 10 yapı 15019'u tanıttı. Şirket, klasik Denetim Masası'nın ortadan kalkmasına katkıda bulunacak bir başka ince değişikliğe gitti. Bu yapıyla birlikte bilgisayar sorunlarını otomatik olarak bulup düzeltebilen "Sorun Giderme" bölümü Ayarlar uygulamasına taşınmış durumda.
Daha önce Denetim Masası'nda bulunan bu araçlar, şirketin her şeyi bu modern menüye geçirme çabalarının bir parçası olarak Ayarlar'a taşındı. Microsoft, yeni yapının sürüm notlarında şu ifadeye yer verdi:Ayrıca Bkz. "Alcatel, MWC 2017'de biri modüler 5 yeni akıllı telefon duyuracak"
"Sorun gidericiler, sizin için birçok yaygın sorunu bulabilir ve onarabilir. Yapı 15019 ile, Denetim Masası'nı Ayarlar'a dönüştürmek için devam eden çabalarımızın son bölümünü getiriyoruz ve Denetim Masası'ndaki Sorun Giderme bölümünün Ayarlar'a taşıntığını bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, hiyerarşiyi daha kolay bulmanız için düzleştirdik ve daha fazla çözüm ekledik!"
Redstone 3'de Denetim Masası olmayabilir
Yeni bölüm Ayarlar> Güncelleme & Güvenlik> Sorun Giderme bölümünde bulunuyor. Microsoft, Nisan ayında Creators Update güncellemesi yayınlanmadan önce yeni seçenekler ekleyebilir. Denetim Masası sonunda ortadan kalkacak gibi görünüyor. Görünüşe bakılırsa Microsoft'dan bunu gerçekleştirmesini isteyen çok sayıda Windows kullanıcısı var.
Denetim Masası'nın Windows 10'da kullanılmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin hala farklı görüşler var. Ancak her ne kadar bunun gerçekleşmesi uzun sürecek olsa da Microsoft bunu kaldırmaya çok hevesli görünüyor. Gidişata baktığımızda Denetim Masası önümüzdeki Creators Update güncellemesinde hala varlığını koruyor olacak. Ancak aynı eğilim devam ederse, sonbahardaki Redstone 3 güncellemesiyle tüm seçenekler Ayarlar uygulamasına taşınmış olacak.
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microsoft tablet takıntısından kurtulmadığı sürece amerikalıların love or hate diye tabir ettiği vaziyette kalacak işletim sistemi.
gerek microsoft gerekse diğer firmalar yıllarca cep telefonlarını akıllı telefona dönüştürmek için masaüstü işletim sistemine benzer yaklaşımlarda bulundular. windows mobile'da stylus, blackberry ve palm'de full q klavyeler ufacık gui elamanları derken apple çıkıp iphone ile bütün dünyaya akıllı telefonun nasıl yapılması gerektiğini gösterdi. eğer masaüstü işletim sistemleri tablete dönüşmek zorunda olsaydı zaten bunu ilk apple yapardı. flat dizayn ve birkaç ikon benzerliği dışında ios ve mac os arasında kullanıcı arabirimi açısından hiçbir benzerlik yok ve olması da düşünülmüyor. microsoft ve hatta ubuntu inatla masaüstü işletim sistemlerini tabletlere göre dizayn etme yanlışını sürdürmekte. o tabletler ki bir gazla satın alınıp üretkenliğinin sıfır olduğu fark edilince hızla uzaklaşılan cihazlar. satış oranları hızla düşmekte ve çin malı tabletleri geçtim apple bile artık eskisi kadar ipad işini sallamamakta.
aslında mobil ve masaüstünün tek bir cihazda birleştirilmesi ilk bakışta hiç de kötü bir fikir değil. bunu yapmanın yolu her iki fonksiyonu da sakatlamak olmamalı. windows 10'a her geçtiğimde o kocaman tuhaf ikonları ve garip ayarlar arayüzünü görüp acayip garipsiyorum. daha çıkar çıkmaz ortadan kaybolmuş windows rt edition*, kaderine terk edilmiş windows phone ailesi ve gelecekte emülasyonla 5 inç telefonda çalışacak windows 10 için pc kullanıcılarına şu eziyeti çektirmeye değer mi?
2000'li yılların başında bildiğimiz bilgisayar faresine bir alternatif bulma yarışı vardı. hani her sene ekransız ayfon görselini yeni iphone diye lanse edip clickbait peşinde koşan gazeteler var ya işte o zamanlar da fareye takmışlardı. yok düşünce gücüyle kontrol edilecekmiş yok gözün baktığı yeri seçen alet yapacaklarmış... ne şu ibm'in klitoris kılıklı trackpoint'i ne laptop'lardaki touchpad ne dokunmatik ekranlar ne gamepad'ler asla farenin yerini tutamadı. aynısı çizim için de geçerli. grafik tabletler varken mouse ile herhangi bir şey çizmeyi kim ister? istese bile ne kadar başarılı olur? hadi bunu geçtim bilgisayar klavyesine bakınca kendimi insan değil ilkel bir maymun gibi hissediyorum. çünkü bir belgeselde maymunu eğittiklerini ve maymunun 3 temel duygusunu 3 tane koca butonu yumruklayarak ifade ettiğini görmüştüm. hatta onun daha biraz gelişmişi burada. bunu düşününce pc önünde duran klavye son derece hantal ve ilkel geliyor ama ne kadar ilkel görünürse görünsün ses tanıma da dahil windows diliyle insan arabirimi olarak bilgisayarı kontrol etmek için bundan daha "keskin" bir yol düşünemiyorum.
tam da buraya parantez açmak gerek. trackpoint dedik stylus dedik. bunlar yaratıcı ve harika çözümler. çoğu zaman da iş görüyorlar. aradaki nüansa dikkatinizi çekmek istiyorum. evet "iş görüyor". asla pointer olarak farenin rahatlığı yok. windows 10 da böyle. diyorsunuz ki "sen salaksın anlamıyorsun, senin ssd'n yok ondan oluyor, bilmem ne ayarını kapatmadığın için öyle". şahsen windows 10'u diğer işletim sistemlerini nasıl kullanıyorsam öyle kullanıyorum. işimi yapıyorum, oyunumu oynuyorum. iş görüyor evet. zaten problem bu değil. problem windows 10 üzerinde bir şey yaparken olması gerekenden farklı şeylerin gerçekleşmesi. bir bilgisayar kullanıcısı olarak üzerinde bir şey yaparken kendimi rahat hissetmiyorum. verimlilikle ilgili sıkıntıları var. aynı işi yapmak için daha fazla sıkıntı çekmemeliyim. milyar dolarlık projelerim zarar görmüyor. merak etmeyin. basit örnekler verecek olursam zorla kullandırmaya çalıştığı edge tarayıcısı arkaplanda youtube videolarını çalmıyor. kendisi masaüstü değil tablet arayüzü için tasarlanmış ve tasarlandığı amaca uygun olarak bunu yapıyor ama ben eski sevgilimin fotoğraflarına bakarken müzik dinlemek istiyorum. fotoğraf demişken varsayılan fotoğraf tarayıcı da öyle garip. parmakla kaydırmak için tasarlanmış. halbuki ben windows 7'deki kocaman ileri-geri butonları olan fotoğraf göstericiyi istiyorum. bu kadar basit işte.
insanlar olarak her işi yapmanın daha kolay ve "zarif" bir yolunu her zaman bulmuşuz. örneğin ulaşımda hayvan gücünden yararlanmayı bırakıp içten yanmalı motoru icat etmişiz. mektup yerine e-posta ile iletişim kurar hale gelmişiz. insan vücudu fiziksel olarak çirkin ve ruhumuz, düşüncelerimiz ya da bilinç işte her neyse, iç dünyamızla tamamen uyumsuz vaziyette. o yüzden her şeyi daha estetik yollarla halletmeye çalışıyoruz fakat bunun bir sınırı var ve olmaya devam etmeli de. cinsel ilişki yerine laboratuvar ortamında spermin yumurtayı döllemesi ve genetiği değiştirilmiş insana yakın bir canlıya aktarılarak geçen çocuk sahibi olma sürecini kim ister? bir yakınımız öldüğünde mezarına toprak atarak cenaze ritüelini yerine getiriyoruz. amerikan filmlerinde gören olmuştur adamlar yemeğin üzerine tuz ekermişcesine ellerindeki adını bilmediğim kavanoz benzeri şeyle oturdukları yerden toprak atıyorlar. acaba gerçekten olmak istediğimiz şey bu mu? iddia ediyorum bir gün ışınlanma icat edildiğinde sırf manzara seyretmek için trenle yolculuk yapacak insanlar olacak. teknoloji ne getirirse getirsin, ne kadar zaman geçerse geçsin insan olmanın bize getirdiklerinden asla tam olarak kaçamayacağız ve çoğu zaman kaçmayı istemeyeceğiz.
kısaca, yapmayın sayın mikrosoft. bırakın bilgisayarlar bilgisayar tabletler tablet olarak kalsın. ezan okuyan cami şeklinde saat gibi her fonksiyonu tek bir cihazda sunmak zorunda değilsiniz. nasıl akıllı buzdolaplarını oyun oynamak için kullanmıyorsak masaüstü bilgisayarı da cep telefonu gibi kullanmıyoruz. ikisi çok farklı dünyalar. bunu aksini inatla kabul ettirmeye çalışmanın anlamı yok. aynı büyük gazla çıkıp aynı hızla yok olan akıllı saatler gibi olmayan bir probleme çözüm getirmeye çalışıyorsunuz.
Windows 1.0, Windows 2.03 ve Windows 8'de Paint. Denetim masasını kaldırmak ne haddine Microsoftun
Yeni bir işletim sistemi lazım. UNIX/Linux tabanlı olmayan...
şimdi kullanıcılara rağmen denetim masasını kaldıracaklar
hadi ikisi birden olsun bari yok illa bizim deiğimiz olacak diyorlar
böyle diktatörlük görülmedi kullanıcıları boşver kafana göre at koştur sen microsoft
nasıl olsa tekelsiniz
Ben ilk aldığım bilgisayarda ve telefonda işletim sisteminin denetimlerine kısıtlama koymayı seviyorum. Ve bakıyorum çoğu neredeyse nefesinizin ritmini bile duymaya hevesli bir sürü ayrıcalık ile beraber geliyor.
Microfost 10'da güvenlik bölümlerinde o kadar çok ayrıcalık var ki kapa kapa bitiremedim. Yok her şeyimi buluta yüklemek, yok bütün bilgilerimi izlemeye izin vermesi şu bu. Hatta klavye sistemim F Türkçe yaptığımda ısrarla Q ingilizceyi kaldırmıyor kaldırdığımda ise yapışkan kalvyesini kaldırımayacak kadar imkansız bir şekilde bilgisayarıma ekliyor. Böylece dışarıda müdahale edilirken kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Amerikalının F Türkçe klavye bilmesi zor tabii...
Belki paranoyakça ama bu konudaki ısrarları ve kaldırılması imkansız şeyler koyması veya gizlemesini ben çok hayraalamet bulmuyorum.
Şimdi de Denetim Masasını gizlemesi profesyonel kullanıcıyı olabildiğince caydırmak ve güvenliğini zorlaştırmak. Orta karar kullanıcı ise henüz bilgisayarı açıp kapatmak ve maillere bakmak kadar bir ustalığa sahip iken hayatını bir film gibi izlenmesine müdahale edebilecek bir gücü yok tabii ki.
Zaten iyice gizlemiştin windows 10 da şimdi hiç bulamıcaz
Anam ağladı denetim masını bulana kadar. O zıttrık ayarlar ile bişi yapılabiliyor zannediyorsan yanılıyorsun. Valla ben windowsun kendi kendine hata çözdüğünü hiç görmedim zaten çözebilse ilk başta hata vermezdi. Ayrıca tek renk ikonlar ile aradığımı bulana kadar gözüm bozuldu.
Bence artık bu işletim sistemine windows demesinler çünkü eski windowsa benzer tarafı falan kalmadı.
Inadına desteği kesilene kadar windows 7 kullanıcam
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