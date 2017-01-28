Microsoft, Denetim Masası'nı ortadan kaldıracak bir başka adım attı

Microsoft kısa bir süre önce Windows 10 yapı 15019'u tanıttı. Şirket, klasik Denetim Masası'nın ortadan kalkmasına katkıda bulunacak bir başka ince değişikliğe gitti. Bu yapıyla birlikte bilgisayar sorunlarını otomatik olarak bulup düzeltebilen "Sorun Giderme" bölümü Ayarlar uygulamasına taşınmış durumda.

Daha önce Denetim Masası'nda bulunan bu araçlar, şirketin her şeyi bu modern menüye geçirme çabalarının bir parçası olarak Ayarlar'a taşındı. Microsoft, yeni yapının sürüm notlarında şu ifadeye yer verdi:

Ayrıca Bkz.

"Alcatel, MWC 2017'de biri modüler 5 yeni akıllı telefon duyuracak"

"Sorun gidericiler, sizin için birçok yaygın sorunu bulabilir ve onarabilir. Yapı 15019 ile, Denetim Masası'nı Ayarlar'a dönüştürmek için devam eden çabalarımızın son bölümünü getiriyoruz ve Denetim Masası'ndaki Sorun Giderme bölümünün Ayarlar'a taşıntığını bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, hiyerarşiyi daha kolay bulmanız için düzleştirdik ve daha fazla çözüm ekledik!"

Redstone 3'de Denetim Masası olmayabilir

Yeni bölüm Ayarlar> Güncelleme & Güvenlik> Sorun Giderme bölümünde bulunuyor. Microsoft, Nisan ayında Creators Update güncellemesi yayınlanmadan önce yeni seçenekler ekleyebilir. Denetim Masası sonunda ortadan kalkacak gibi görünüyor. Görünüşe bakılırsa Microsoft'dan bunu gerçekleştirmesini isteyen çok sayıda Windows kullanıcısı var.

Denetim Masası'nın Windows 10'da kullanılmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin hala farklı görüşler var. Ancak her ne kadar bunun gerçekleşmesi uzun sürecek olsa da Microsoft bunu kaldırmaya çok hevesli görünüyor. Gidişata baktığımızda Denetim Masası önümüzdeki Creators Update güncellemesinde hala varlığını koruyor olacak. Ancak aynı eğilim devam ederse, sonbahardaki Redstone 3 güncellemesiyle tüm seçenekler Ayarlar uygulamasına taşınmış olacak.