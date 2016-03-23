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Microsoft: "Dijital oyunların yeniden satışını düşünmüyoruz"

Microsoft oyuncuların dijital oyunlarını yeniden satması konusunda şu an bir planının olmadığını açıkladı. Yani dijital olarak aldığımız oyunlar oynamasak bile elimizde kalacak.
3 yıl
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Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Microsoft:
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Oyuncular kutulu bir oyun aldıklarını bunu yeniden satabiliyorlar. Her ne kadar Japonya gibi ülkeler ikinci el oyun satışını yasaklasalar da Amerika, Avrupa ve ülkemizde ikinci el kutulu oyunların satışı son derece yaygın bir uygulama diyebiliriz. Hatta gamestop gibi büyük mağazalar bile ikinci el kutulu oyun satın alıyor.
Şu ana kadar Steam, Playstation Network, Xbox Live veya Nintendo Network gibi dijital oyun satan mağazalarda ise dijital oyunlarımızı maalesef satamıyoruz. Bu konu yüzünden Steam'in sahibi olan Valve'ın dava edildiğine bile şahit olduk. Yine de değişen bir şey olmadı.
Microsoft ise bir süre önce dijital oyunlarınızı %10'u fiyatına elden çıkarmak ister miydiniz sorusunu sormuştu. Yani 60 dolara aldığımız bir oyunu eğer oynamıyorsak 6 dolara satma şansımız olacaktı. Bu durum gerçekten de adaletsiz görünmesine karşın Microsoft böyle bir planının olmadığını söylüyor. Xbox bölümünün başındaki isim Aaron Greenberg böyle bir araştırma yapmalarına karşın şu an aktif olarak böyle bir planlarının olmadığını söyledi. 
Yani kutulu oyunlarla dijital oyunları aynı fiyata satın almamıza karşın maalesef dijital oyunlarımızı satamayacağız. Kutulu oyunlar ise özellikle forumlarda (ABD'de craigslist gibi sitelerde) çıktıktan birkaç hafta sonra en kötü yarı fiyatına satılabiliyor. Bu durum kutulu oyunların hala popüler olabilmesinin nedenlerinden biri.

http://www.tweaktown.com/news/51205/microsoft-plans-allow-digital-game-trade-ins/index.html Yorum Yaz
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TheMuyu 3 yıl
Ne büyüttüler. Oyun alacaksan aç yeni bir psn hesabı al oyunu oynadıktanoynadıktan sonra da düşük fiyata sat gitsin
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murdocklawless 3 yıl
satın alınan bir şeyin satılamaması kadar saçma salak bir durum olamaz. evrensel haktır bu aslında. ister dijital ister nesnel ne alınırsa alınsın satılabilmeli.
dijital platform sahipleri satıştan komisyon alabilirler. oyunun güncel durumuna göre bir komisyon bedeli belirlenebilir. adam önsiparişle almış, onbeş gün içinde oynamış bitirmişse bu güncel oyun için atıyorum %75 komisyon ister, aynı oyun için bir sene sonra %25 ister, iki sene sonra yüzde on ister.
böyle bir sistemden herkes memnun olur heralde.
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tobepeople 3 yıl
sorceress
60 Dolarlık yapımı neden 6 Dolara satalım! Millet keriz mi?!!

Steam'de yapsalar ben satarım böyle bir şey yani bir sürü oyunum var oynamadığım boş boş duracağına satarım ,hesabı satarsam yüzde 1 fiyatını verirler şu yöntem daha mantıklı bence Yani 20 civarı oyununuz var satabileceğiniz para edebilecek toplam değeri 500 dolar diyelim 50 dolar almak mantıksız gibi dursa da 50 dolara satamıyorsunuz eski olduğu için kimse almıyor ayrıca hesap olarak satabiliyorsunuz sadece hem öyle gözükse bile biz indirim zamanı aldık bu oyunları yani şuanda 4-5 kat artmış hali satılan fiyatları yani aslında 100 dolarlık oyunu 50 dolara satmış olacağız.
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QuexSeeL 3 yıl
Onlar da zaten sen ikinci el satma alacak olan bizden 0 alsın yüksek fiyattan diye uğraşıyor.
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lterlemez 3 yıl
Hepsinin gözünü para bürümüşte ondan, büyük şirketler kullanıcıların haklarını ihlal edince bir sorun olmuyor ama...
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sorceress 3 yıl
60 Dolarlık yapımı neden 6 Dolara satalım! Millet keriz mi?!!
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