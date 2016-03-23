Microsoft: "Dijital oyunların yeniden satışını düşünmüyoruz"

Oyuncular kutulu bir oyun aldıklarını bunu yeniden satabiliyorlar. Her ne kadar Japonya gibi ülkeler ikinci el oyun satışını yasaklasalar da Amerika, Avrupa ve ülkemizde ikinci el kutulu oyunların satışı son derece yaygın bir uygulama diyebiliriz. Hatta gamestop gibi büyük mağazalar bile ikinci el kutulu oyun satın alıyor.

Şu ana kadar Steam, Playstation Network, Xbox Live veya Nintendo Network gibi dijital oyun satan mağazalarda ise dijital oyunlarımızı maalesef satamıyoruz. Bu konu yüzünden Steam'in sahibi olan Valve'ın dava edildiğine bile şahit olduk. Yine de değişen bir şey olmadı.

Microsoft ise bir süre önce dijital oyunlarınızı %10'u fiyatına elden çıkarmak ister miydiniz sorusunu sormuştu. Yani 60 dolara aldığımız bir oyunu eğer oynamıyorsak 6 dolara satma şansımız olacaktı. Bu durum gerçekten de adaletsiz görünmesine karşın Microsoft böyle bir planının olmadığını söylüyor. Xbox bölümünün başındaki isim Aaron Greenberg böyle bir araştırma yapmalarına karşın şu an aktif olarak böyle bir planlarının olmadığını söyledi.

Yani kutulu oyunlarla dijital oyunları aynı fiyata satın almamıza karşın maalesef dijital oyunlarımızı satamayacağız. Kutulu oyunlar ise özellikle forumlarda (ABD'de craigslist gibi sitelerde) çıktıktan birkaç hafta sonra en kötü yarı fiyatına satılabiliyor. Bu durum kutulu oyunların hala popüler olabilmesinin nedenlerinden biri.

http://www.tweaktown.com/news/51205/microsoft-plans-allow-digital-game-trade-ins/index.html