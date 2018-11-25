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Microsoft Edge'in Android uygulamasına güncelleme ile pek çok kullanışlı özellik eklendi

Microsoft Edge'in Android uygulamasına güncelleme ile "Görsel Arama" başta olmak üzere pek çok yeni kullanışlı özellik eklendi. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
5 ay
8,1b
1
4
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Microsoft Edge, tüm cihaz türlerinde Internet Explorer'ın yerini almak için tasarlanmış bir web tarayıcı. Microsoft'un Windows 10, Windows 10 Mobile ve Xbox One'da kullanılmak üzere geliştirmiş olduğu Microsoft Edge'in mobil uygulaması geçtiğimiz yıl Android ve iOS kullanıcılarıyla buluşmuştu. Her iki platformda da milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulamanın Android sürümü için yepyeni bir güncelleme yayınlandı.
Güncelleme ile birlikte uygulamaya pek çok yeni kullanışlı özellik eklendi. Bunlar arasında kullanıcılar tarafından en çok bekleneni "Görsel Arama"ydı. Diğer web tarayıcılarda görmeye alışkın olduğumuz bu özellik, nihayet Microsoft Edge kullanıcıları ile de buluşmuş oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar arama çubuklarında bulunan kamera simgesine tıklayarak rahatlıkla galerilerindeki bir görseli aratabilecekler.
Ayrıca kullanıcılar artık uygulamada sık kullanılanlar klasörü oluşturabilecekler, sekme geçmişinde bir sekmeden diğerine geçmek için yalnızca sekmeyi sağa sola kaydırabilecekler ve hızlı işlemlere tek tıkla ulaşabilecekler.
Android kullanıcısıysanız ve cihazınızdaki Microsoft Edge'i güncellemek istiyorsanız yapmanız gerekenler şu şekilde; Google Play Store'da arama çubuğunun sol köşesinde yer alan tuşa tıklayın, karşınıza çıkan listede yer alan "Uygulamalarım ve oyunlarım" seçeneğine tıklayın. Daha sonra ise "Güncellemelerim" kısmından uygulamayı bulup "Güncelle" butonuna tıklayın. Eğer bu tarz bir seçenekle karşılaşamazsanız bu güncellemenin henüz size ulaşmadığı ve biraz beklemeniz gerektiği anlamına gelir.
Güncelleme şu an için yalnızca Microsoft Edge'in Android sürümünün kullanıcıları ile buluştu. Ancak çok yakın gelecekte iOS kullanıcıları ile de buluşmuş olacak. Android kullanıcıları uygulamayı buradan, iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler
https://www.phonearena.com/news/Update-is-available-for-Android-version-of-Microsoft-Edge-browser-app_id111324 Yorum Yaz
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redoano 5 ay en beğenilen
haber kısaca play storeda güncellemenin nasıl yapılacağını anlatıyor 10 - 20 yıllık DH üyelerine :D
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adroid 5 ay
Tarayıcının arayüzü pek kaliteli ve kullanışlı değil o yüzden her ne kadar iyi de olsa geçesim gelmiyor.
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yorumculuklar 5 ay
Haberi yazmaya boşuna uğraşmaya gerek yokmuş. Play Store linkini koyun, millet okusun gelen değişiklikleri, zaten güncelle düğmesini de görecektir.
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redoano 5 ay en beğenilen
haber kısaca play storeda güncellemenin nasıl yapılacağını anlatıyor 10 - 20 yıllık DH üyelerine :D
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Whippoorwill 5 ay
Ancak çok yakın gelecekte iOS kullanıcıları ile de buluşmuş.
??
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